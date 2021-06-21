Коронавирус в Беларуси, последние данные на 21 июня 2021 года: как выросли зарплаты белорусских медиков за 2020 год и необычный симптом у тех, кого привили

О мерах предосторожности белорусам забывать еще рано Фото: Павел МАРТИНЧИК

За сутки в Беларуси зарегистрированы 582 новых случая COVID-19 (на 129 человек меньше, чем сутки назад), выписали из больниц 882 пациента, рассказали в Минздраве.

За все время зарегистрированы 410 678 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 403 758 пациентов с подтвержденным коронавирусом, 3044 человека умерли, в том числе 9 человек - за последние сутки. Выполнено уже 6 645 103 теста.

Назван главный симптом коронавируса у вакцинированных людей

Даже после прививки от ковид некоторые пациенты порой заражаются коронавирусной инфекцией. Аналитики организации ZOE COVID Symptom Study рассказали, что как правило вакцинированные люди переносят заболевание в более легкой форме, а риск заразить кого-то становится минимальным.

Из нестандартных симптомов коронавируса, присущих тем, кто болеет после прививки, медики называют необычно частое чихание.

- Несмотря на то, что многие люди с COVID-19 могут чихать, это не окончательный симптом, потому что чихание очень распространено, особенно в теплые месяцы, когда люди могут испытывать сенную лихорадку, - сообщает ZOE COVID Symptom Study.

Стало известно, на сколько выросла в 2020 году зарплата белорусских медиков

Средняя зарплата врачей и медперсонала в 2020-м году составила 1144,1 белорусских рублей, сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси. Это на 30% больше, чем средняя зарплата медработников в 2019 году. При этом зарплата врачей составила 1881,1 рубля, а среднего медперсонала – 1175,4.

Всего в Беларуси по данным на 1 января 2021 года в области здравоохранения было занято 55,8 тысяч специалистов. Больше всего в стране врачей-терапевтов – 33%, в хирургической отрасли заняты 24,4%, в диагностической – 13,3%, и 7,3% работают в сфере педиатрии. К слову, средний возраст белорусского врача - 42,4 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На второй день пропали запахи, на 10-й выявили пневмонию, а на 12-й я прощалась с жизнью»: журналистка «КП» откровенно рассказала о коронавирусе, борьбе и последствиях. Журналистка «Комсомолки» тяжело переболела коронавирусом и пожалела, что отказалась от прививки. А еще - со свойственным ей оптимизмом нашла что-то хорошее даже в болезни и бессоннице