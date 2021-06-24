Отпуск выпадает на праздник: пропадет ли день отдыха? Отвечает эксперт

День отпуска пропадет? Фото: pixabay.com

"Беру отпуск на две недели с 28 июня. Но на него попадает праздник 3 июля - День Независимости, который приходится на выходной - субботу. День отпуска пропадет?"

Антонина, Минск.

Нет, не пропадет. Продолжительность отпусков исчисляется в календарных днях. Поэтому выходные тоже включаются в дни отпуска. Но государственные праздники и праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются (статья 151 Трудового кодекса Республики Беларусь).

Здесь возможно два варианта.

Первый. Вы берете отпуск на 14 календарных дней. Тогда вам на работу надо выходить во вторник, 13 июля (День Независимости в отпуск не включаем).

Второй вариант. Вы берете 13 дней отпуска. Тогда выходите на работу в понедельник, 12 июля. Фактически отдыхаете ровно две недели. Но этот вариант в ряде случаев не подойдет. Например, если у вас общая продолжительность отпуска 24 - 26 дней. Ведь при разделении отпуска на части одна из них должна быть не менее 14 дней. А если вы возьмете сейчас 13 дней, то оставшаяся часть никак не получится 14 дней или больше.

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