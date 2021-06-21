Марат Башаров дважды выступит на сцене Музыкального театра: артист сыграет в спектакле «Граф Люксембург»

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Столичных театралов и тех, кто театром просто интересуется и иногда в него захаживает, ждет приятный сюрприз. На сцену Белорусского государственного музыкального театра - любимой многими Музкомедии - выйдет Марат Башаров.

Этот российский актер получил признание, снявшись в таких культовых картинах как «Сибирский цирюльник», «Ворошиловский стрелок», «Свадьба», сериале «Граница. Таежный роман» и многих других. Кроме этого с 2009 года Марат Башаров - ведущий популярного телевизионного шоу «Битва экстрасенсов».

22 июня и 11 июля артист примет участие в спектакле «Граф Люксембург» - он исполнит роль князя Базинелли. Сам спектакль – оперетта, написанная Ференцем Легаром, пропитана атмосферой карнавальной ночи. Действие происходят в Париже. Именно здесь, в столице любви и веселья, могли встретиться и полюбить друг друга промотавшийся аристократ и талантливая актриса. В общем, это - надо видеть своими глазами и слышать своими ушами - удовольствие гарантировано.

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