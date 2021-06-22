Расписание матчей Евро-2020 на 22 июня 2021 года: кто станет лидером группы D?

Кто же станет лидером группы D? Фото: REUTERS

Сегодня, 22 июня, пройдут два матча заключительного группового турнира чемпионата Европы по футболу 2020. По регламенту матчи 3-го тура в каждой из групп состоятся в одно время, чтобы избежать договорных игр.

В группе D до сих пор еще не ясно - кто же станет лидером группового этапа.

Главный матч состоится в Лондоне, где сборная Чехии сыграет с национальной командой Англии. Обе сборные имеют в своем активе по 4 очка, но по лучшим показателям чешская сборная пока располагается на первой строчке в таблице.

В параллельном матче в Глазго встречаются команды Шотландии и Хорватии.

Игры в прямом эфире покажет телеканал Беларусь 5.

22 июня, вторник