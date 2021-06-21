Коронавирус в Беларуси: коллективного иммунитета еще нет, но вакцину можно получить без очереди, а привитые болеют без поражения легких

Если человек и заболеет после прививки, то есть шанс перенести болезнь намного легче. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Беларуси около 5% человек полностью привились от коронавируса. То есть получили обе дозы вакцины. Для формирования коллективного иммунитета этого недостаточно. Иммунологи говорят, что на него можно рассчитывать, если вакцинировано не менее 50% населения.

Поэтому прививочная кампания в Беларуси продолжается. И если в самом ее начале надо было записываться, ждать несколько месяцев, а наибольшие шансы на вакцинацию были у людей из групп риска, то сейчас прививают всех. В частности, в Минске сейчас сделать прививку от COVID-19 можно всем желающим, не имеющим противопоказаний, без предварительной записи. Это возможно на базе 12 минских больниц, а также в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии с 14 июня открыты центры вакцинации, где принимают по живой очереди.

«В 2022 году мы создадим свою вакцину, уже апробированную»

Обязательную вакцинацию от коронавируса вводить в Беларуси пока не собираются.

- Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип. Слава богу, необходимости такой нет, - сказал Александр Лукашенко при посещении 2-й городской детской клинической больницы накануне Дня медика.

Также президент сообщил о том, что у нас будет создана собственная вакцина от коронавируса, передает БелТА.

- Мы торопиться не будем. В 2022 году мы создадим свою вакцину, уже апробированную. Эта зараза же мутирует, и неизвестно, какой штамм будет в 2022 году. Мы вакцину свою хотим подвести как раз к той болезни, тому штамму вируса, который будет, - заявил президент.

Коронавирус действительно со временем меняется и преподносит все новые сюрпризы. Так, медики отмечают, что изменились симптомы ковида. Нынче проверяться на коронавирус рекомендуют при боли в горле, насморке и головных болях. Сократился и инкубационный период инфекции.

По словам Дениса Проценко, главврача одной из московских больниц, симптомы болезни начинают проявляться через четыре-пять дней после инфицирования, пишет РИА Новости. Медик также отметил что, судя по статистике за полтора года пандемии, иммунитет к ковиду после перенесенной болезни сохраняется около девяти месяцев. По истечении этого срока рекомендуется делать прививку.

Привитые люди болеют без поражения легких и цитокинового шторма

Прививка, как выяснилось, не панацея. Что и не удивительно. Вспомните, что при вакцинации от того же гриппа медики предупреждают: прививка защищает не на 100%, но даже если вы заболеете, то есть большой шанс перенести болезнь намного легче, чем если бы вы были не привиты. И ни один производитель вакцины не дает стопроцентную гарантию ее эффективности. Российский врач-инфекционист Андрей Поздняков пояснил, почему люди могут заразиться COVID-19 после вакцинации.

- Часть людей в силу индивидуальных особенностей организма не реагируют на вакцину так, как ожидается. «Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной», - говорит врач. - Большая инфицирующая доза способна продавить даже хорошо сформированную иммунную защиту. Поэтому тем, кто вакцинировался, лучше использовать меры профилактики и защищаться, по крайней мере, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей.

Врач отмечает, что привитые люди болеют намного легче, без поражения легких, цитокинового шторма и тромбозов крупных сосудов. По его словам, коронавирус у них больше поход на обычную ОРВИ с небольшим астеническим синдромом.

Кстати, аналитики организации ZOE COVID Symptom Study, которые исследуют заболевание, отметили, что у болеющих коронавирусом после прививки есть один необычный симптом - частое чихание. Особенно в теплое время года.

БУДЬ В КУРСЕ!

Какое мобильное приложение потребуется для въезда в Россию?

С 1 сентября белорусы и другие граждане СНГ, въезжающие в Россию, в обязательно порядке должны будут использовать мобильное приложение «Путешествую без COVID-19», пишет РИА Новости. Но в добровольном порядке пользоваться этим приложением при въезде в Россию из Беларуси можно будет уже с 1 июля.

«Путешествую без COVID-19» позволяет быстро найти перечень верифицированных лабораторий, сдать тест на коронавирус. Его результаты попадут в общую с ЕАЭС систему (приложение было создано Евразийским банком развития). Те, у кого результат теста будет отрицательным, смогут беспрепятственно перемещаться воздушным транспортом в границах ЕАЭС, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

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