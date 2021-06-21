Белорусских композиторов приглашают в команду популярного европейского онлайн-сервиса

Выбранные авторы смогут предложить собственную музыкальную концепцию, которая поможет инициативам компании зазвучать по-новому. Заявки принимаются до 10 июля.

Чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно просто заполнить анкету, выбрать в ней одно из двух тестовых заданий и выслать его к указанному сроку. Также можно прикрепить портфолио, но его наличие необязательно – поэтому шанс присоединиться к команде А1 Xplore Music от Deezer есть у каждого автора независимо от опыта.

«Имея в портфеле кобрендинговый музыкальный продукт A1 Xplore Music от Deezer, мы планируем активно развивать это направление деятельности компании, в том числе в формате сотрудничества с композиторами, артистами, аранжировщиками, чьи произведения появятся на платформе. Надеемся на отклик со стороны музыкального коммьюнити Беларуси и его активную вовлеченность», – прокомментировал запуск конкурса заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Проекты, онлайн-шоу, турниры и трансляции – все это будет сопровождаться авторским аудиоконтентом, который добавят в медиатеку официального аккаунта A1 Xplore Music от Deezer.