За год растительное масло подорожало почти на 57%, а в мае прибавила в цене картошка и пропадают из продажи некоторые лекарства

Фото носит иллюстративный характер Фото: Виктор ПАЖИТОК

По данным Национального статистического комитета, годовая инфляция в мае достигла 9,4%, и это максимальное значение за последние пять лет. За май текущего года цены на продукты питания и непродовольственные товары прибавили 0,8%, есть и хорошая новость - на 0,2% подешевели в последний весенний месяц услуги. Если сравнить цены мая 2020 года к маю 2021-го, картина следующая: продовольствие - плюс 8,9%, товары – сразу плюс 10,6%, услуги подорожали на 8,7%.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли отмечают: рост цен на продовольствие - общемировая тенденция. Что касается Беларуси, то для нас очень ощутим рост цен на товары критического импорта.

- Масло растительное подорожало на 56,5% (49,8% в апреле) и, как следствие, майонез – на 28,8%. Продолжается рост цен на медикаменты – 22,1 % в относительно мая 2021 года, - отмечают в ведомстве. Ценник на мясо и мясопродукты за год в среднем подрос на 9,1%.

Фото носит иллюстративный характер Фото: Виктор ПАЖИТОК

В МАРТ назвали продукты, больше других подорожавшие в мае: лидер - картошка (+11,5), на ценник которой оказал влияние появившийся и совсем недешевый первый урожай. На 5,3% скакнули цены на фрукты.

- Во многом за счет удорожания плодов цитрусовых на 4,9 процента ввиду снижения их урожая в стране-производителе на фоне неблагоприятных погодных условий, - комментируют в МАРТ.

На этом фоне рост цен на мясо и мясопродукты - он зафиксирован в размере 1,5% - кажется не таким существенным. Но этот показатель - обобщенный. Если углубиться, то выяснится, что свинина (за исключением бескостного мяса) подорожала на 2,7%. Ценник последнего показал за май плюс 4,3%. Есть и позиции, которые за названный месяц подешевели - сказался сезонный характер цен. Речь идет, прежде всего, об огурцах (минус 38,1%) и помидорах (10,9%). Чисто символически - на 0,6% - подешевели куриные яйца. На 0,4 % в сравнении с апрелем подешевела водка.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ПРОФСОЮЗЫ РАЗБИРАЮТСЯ, ПОЧЕМУ ИЗ ПРОДАЖИ ИСЧЕЗЛИ НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Согласно статистике МАРТа, цены на лекарства в мае (если сравнить их с апрельскими) повысились на 0,7%. Динамика цен на лекарственные препараты и вопросы их наличия в аптечных сетях - в поле зрения Федерации профсоюзов Беларуси. Еще в начале года профсоюзы заявляли о необходимости введения ограничительных мер на рост цен и констатировали: только за январь некоторые лекарства подорожали сразу на 5-10%.

Чтобы переломить ситуацию, было постановление № 100, согласно которому с 1 марта рост цен на продукты и лекарства первой необходимости ограничивался 0,2% в месяц. Превышение этой планки возможно лишь при наличии объективных причин и после согласования специальной комиссией при Совмине. Документ коснулся 50 лекарственных средств отечественного производства.

– Цены на лекарственные препараты, которые мы мониторим, во всех регионах страны остаются более-менее стабильными. Однако обеспокоенность вызывает факт их отсутствия на некоторых аптечных прилавках, - отметила заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич. - Нашим специалистам пояснили, что где-то они были раскуплены, а где-то – не поставлялись. Ведь наличие лекарств, указанных в постановлении № 100, не носит обязательного характера.

По ее словам, в достаточном количестве имеются аналоги таких лекарственных средств как отечественного, так и зарубежного производства.

- Для нас это – дежавю: с похожей ситуацией мы сталкивались при мониторинге цен на продукты питания. Тогда наиболее «предприимчивые» производители меняли упаковку, название, вносили незначительные изменения в состав и увеличивали стоимость. Получалось, что аналог есть, но цена на него отличается, – констатировала Елена Манкевич.

К слову, ФПБ будет продолжать выборочное наблюдение за ассортиментом и ценами на отдельные виды лекарственных средств в 137 районах и крупных городах страны. Профсоюзы просят граждан, столкнувшихся с ростом цен на лекарства сигнализировать об этом через онлайн-сервис ФПБ или по горячей линии (8-017) 355-95-62. Сделать это можно анонимно.

КСТАТИ

ФПБ: В НОВОПОЛОЦКЕ НА 90% УВЕЛИЧИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ХВОЙНЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

На «горячую линию», организованную профсоюзами, поступила информация о резком росте цен на стройматериалы. Ее проверили, факты - подтвердились: почти на 90% увеличились цены на хвойные пиломатериалы в Новополоцке, на 20% – на цемент в Лоевском районе, почти в два раза вырос ценник на стружечную плитку и хвойную доску в Сенненском районе Витебской области.

Оказалось, цены на стройматериалы растут сразу по нескольким причинам. Во-первых, мировая конъюнктура. На мировом рынке значительно повысилась стоимость металла. Причина – в его нехватке, которая вызвана тем, что ряд предприятий в прошлом году в связи с пандемией останавливал работу.

В ФПБ отмечают, что «от общей тенденции оказались зависимы и цены на пиломатериалы. К примеру, в Канаде, США, Польше и Литве они поднялись в два и более раза. Это, в свою очередь, привело к подорожанию сырья, из которого они производятся, – кругляка.

В Беларуси последний реализуется через торги на Белорусской универсальной товарной бирже. И здесь возникает второй фактор: рыночный спрос: в процессе торгов стоимость кубического метра повышается. Кроме того, на рынке появились перекупщики. которые под видом физлиц совершали сделки по ценам, ниже рыночных

Такое стремительное подорожание стройматериалов привело к введению ограничений: продажа пиломатериалов в одни руки - до 5 кубометров. Кроме того, тем, кто хочет приобрети больше, к примеру, для строительства жилья, нужно собрать дополнительные документы.

– Федерация обеспокоена таким положением дел, поскольку рост цен на материалы больно бьет по кошельку потребителя и вызывает проблемы в строительном секторе. По данным отдельных предприятий, себестоимость строительства выросла примерно на 10-12%. В результате, такие организации, как ОАО «МАПИД», вынуждены работать либо в ноль, либо в убыток, – подчеркнула Елена Манкевич.

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