Что произошло во время матча Евро-2020 Украина-Австрия

Украина потерпела фиаско в матче с Австрией

Завершающий тур группового этапа в группе С, казалось бы, не очень-то интриговал. Нидерланды, обеспечившие себе первое место, играли с худшей командой квартета - Северной Македонией. В победе оранжевых никто и не сомневался. В итоге – 3:0.

А в матче за второе-третье место сошлись Украина и Австрия. Причем, ничья устраивала обе сборные. Тогда бы Украина, занимавшая второе место, проходила бы в плей-офф напрямую, а австрийцы – с третьего места.

И неизвестно, что лучше. Ведь второе место группы С выходит на первое в группе А. И это бесподобная Италия.

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Были подозрения, что команды скатают ничью. Но это не тот уровень, чтобы договариваться о подобном. Да и риск велик. Вдруг проиграешь – можешь вообще не попасть в 1/8 финала.

И это больше понимали австрийцы. Сборная Украины, получившая за предыдущие матчи много комплиментов, откровенно разочаровала. Начали от обороны, на контратаках толком ничего не создали, а пропустить могли больше, чем один гол. На 21-й минуте полузащитник «Хоффенхайма» Баумгартнер выиграл верховую борьбу после подачи углового и открыл счет – 1:0.

Первый тайм подарил еще несколько голевых возможностей от Австрии, а Украина была на удивление беспомощна.

В перерыве главный тренер Андрей Шевченко неожиданно заменил одного из ключевых игроков – полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Вышел полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков.

Во втором тайме австрийцы больше внимания стали уделять обороне, а украинцы не смогли создать ни одной голевой возможности. Тот характер, за который хвалили украинцев в первых матчах, был выбит всего лишь одним голом австрийцев.

Особенно поражало, что Украина, проигрывая, обреченно смотрела на то, как Австрия владела мячом, перекатывая его в центре поля.

Выход на замену Марлоса и Беседина ничего не изменил. Ни одного голевого момента за матч!

Австрия сыграет в 1/8 финала с Италией. Выйдут ли украинцы в плей-офф с третьего места, зависит от результата матчей в других группах.

Давайте вспомним слова тренера киевского «Динамо» Валерия Лобановского, которые приводил Александр Хацкевич: «Мы можем играть в Лиге чемпионов, но что мы там будем делать?». В полной мере это относится к мечтам нынешней сборной выйти в 1/8 финала Евро-2020.