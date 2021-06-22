Коронавирус в Беларуси, последние данные на 22 июня 2021 года: новая мутация COVID-19 в Индии, сок черной рябины подавляет активность ковида и чем помогает ингалятор

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 475 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 411 тысяч 153 человека с кононавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 053 пациента. Выздоровели – 404 тысячи 025 человек.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 6 миллионов 655 тысяч 621.

В Индии появилась новая мутация коронавируса.

Новая мутация коронавируса, которая появилась в Индии, получила название «дельта плюс». В штате Махараштра уже были зарегистрированы двадцать случаев заражения новой мутацией COVID-19. Также есть информация о заболевших и в других штатах.

- Нам удалось найти «дельта плюс» в Нави-Мумбаи, Ратнагири, Палгаре. После этого мы отправили образцы на анализ и теперь ждем результата, - рассказал глава Управления медобразования и исследований, доктор Т. П. Лахан.

Дельта плюс – мутация варианта дельта (B.1.617.2). На данный момент она представляет собой интерес для исследователей, но пока не классифицирована индийским минздравом как вызывающая опасения.

Коронавирус может спровоцировать у человека аутоиммунные заболевания.

COVID-19 может спровоцировать у человека аутоимунные заболевания. К ним относятся полимиозиты, волчанка, артриты.

Главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева рассказала, что медики знают много об аутоиммунных заболеваниях, но в то же время и ничего конкретного. Известно лишь то, что пусковым фактором для подобных заболеваний может послужить вирусная инфекция, в том числе и коронавирус.

Загребнева призвала людей вакцинироваться, чтобы избежать серьезных последствий COVID-19.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ученые доказали, что сок черноплодной рябины подавляет активность COVID-19

Ученым из Германии удалось доказать, что сок черноплодной рябины способен подавлять активность коронавируса.

Исследования проводились в Институте молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Уильяма. Сок черноплодной рябины, который был разбавлен водой, взаимодействовал с частицами COVID-19. Оказалось, что он может подавить активность коронавирусных частиц на 97%.

Также были проведены исследования сока гранат и чая. Они тоже показали высокий уровень противовирусной защиты.

Ученые раскрыли способ, как можно быстро вылечить коронавирус

Ученым из Оксфордского университета удалось выяснить, как можно ускорить выздоровление после заражения коронавирусной инфекцией. Они отметили, что использование ингалятора от астмы способно сократить время выздоровления.

К такому выводу ученые пришли в результате исследования, которое показало, что будесонид, применяющийся для лечения астмы и хронической болезни легких, может помочь и тем, кто заразился коронавирусом.

- В министерстве здравоохранения продолжать и далее отслеживать результаты испытаний данного метода лечения по мере поступления новых данных, - рассказала парламентский заместитель министра Джо Черчилль.

Песков констатировал, что в России ситуация с коронавирусом тяжелая

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с коронавирусом в России на данный момент тяжелая и тенденции, скорее, плохие, чем хорошие.

- Владимир Путина на постоянной основе из оперативного штаба правительства, а также от глав регионов получает доклады о том, как развивается обстановка с коронавирусной инфекцией. Да, безусловно, докладывают и сведения о вакцинации, - отметил Песков.

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