«Не знаю, как выдержу на «химии» – после коронавируса еще не восстановился». Вокалиста Gods Tower приговорили к 3 годам за оскорбление председателя исполкома

Владислав Новожилов говорит, что был готов к такому сроку. Фото: Facebook/lesley.knife

В суде Центрального района Гомеля 21 июня вынесли приговор музыканту Владиславу Новожилову, известному поклонникам группы также как Лесли Найф (Lesley Knife)вокалисту группы Gods Tower - одной из самых известных в истории Беларуси метал-групп. Новожилова обвинили в том, что в августе 2020 он оставил оскорбительный, по мнению следствия, комментарий в адрес председателя Гомельского облисполкома. Комментарий состоял из пяти слов, нецензурных среди них нет. Фразу Владислав написал под видео, на котором чиновник общается с людьми. В суде Владислав говорил, что не собирался оскорбить человека, которого признали потерпевшим, и готов извиниться. Председатель исполкома на процессе не появился, сославшись на занятость.

Суд назначил Новожилову максимальное наказание по этой статье – три года «химии», или ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение. Напомним, что представляет собой этот вид наказания: осужденные живут в помещениях, похожих на общежития, платят за проживание. Люди на «химии» обязательно должны работать, часто их трудоустраивают на низкоквалифицированный труд, например, в колхозы. В Беларуси 29 исправительных учреждений открытого типа, и в теории человека могут направить на «химию» в тот же город, где он живет – тогда он сможет продолжать работать на своем прежнем месте. Но на практике их чаще отправляют в другие города, могут и на другой конец страны.

«Опасался того, что меня прямо из суда отвезут к месту отбывания наказания»

О том, что в отношении него возбуждено уголовное дело, Владислав узнал после визита к нему сотрудников Следственного комитета – это произошло в апреле 2021, через восемь месяцев после того, как на YouTube появился тот самый комментарий.

- Я сидел дома, работал, когда ко мне пришли сотрудники Гомельского СК. Был в шоке, понять не мог, о ком они говорят. Они провели обыск, изъяли телефон, с которого был оставлен комментарий, и назначили мне дату, когда я должен был быть в Гомеле на допросе.

Музыкант был готов к максимальному сроку, в суд он взял с собой вещи, которые могли пригодиться, если бы его увезли на "химию" сразу после заседания.

- Я готовился к такому приговору, - комментирует Владислав. - Но как ни готовься, все равно это неприятно, поэтому как-то взбудоражило. Я сильно опасался того, что меня прямо из суда отвезут к месту отбывания наказания, потому что надо было решить массу проблем, связанных и с работой, и с семьей. Сейчас у меня есть какое-то время, и пока я решаю свои проблемы. Полагаю, что есть еще какое-то время, пока будет подана и рассмотрена апелляционная жалоба. Куда и когда мне нужно будет поехать (отбывать наказание – Авт.), я не знаю. Никаких деталей мне не говорили, ждите – и все. В этом и есть самое неприятное: ждешь непонятно чего. Я прочитал, что такое «химия» и теперь не знаю, как выдержу. После коронавируса я еще не восстановился в полной мере.

Приговор для Владислава страшен и тем, что он не сможет обеспечивать семью.

- Это полная катастрофа. Я единственный кормилец в семье, квартира у нас съемная. В итоге получится, что семья может оказаться на улице. Денег нам никто не дарит, я их зарабатываю. Мы не на широкую ногу живем, экономим очень сильно, потому что одна съемная квартира денег стоит. Пока я еще на свободе, буду работать – этого никто не отменял. Нужно решить семейные проблемы. Есть еще надежда на то, что в суде прислушаются к апелляционной жалобе.

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