Сборная России потерпела разгромное поражение от национальной команды Дании: что произошло во время матча на чемпионате Европы по футболу

С тремя очками Россия заняла последнее место в группе B. Фото: REUTERS

22 июня сборная России сыграла в Копенгагене с Данией в рамках третьего тура группового этапа Евро-2020.

Главным арбитром этого матча стал француз Клеман Тюрпен. Из-за эпидемиологической ситуации в Дании было ограничено количество болельщиков на трибунах. Стоит отметить, российских фанатов не пустили на эту игру, хотя несколько россиян сумели прорваться на стадион «Паркен».

Сегодняшний матч очень важен как для сборной России, так и для команды Дании. Перед игрой коллектив Станислава Черчесова располагался на второй строчке в группе B с тремя очками. Столько же очков в квартете имеет и сборная Финляндия, а вот датчане после двух туров получили ноль очков.

При различных результатах матчей группы B в дело вмешаются некоторые факторы. Ситуация тревожная для российской сборной и датской, где проигрыш любой из команд – это завершение выступления на континентальном первенстве.

Игру пропускали Юрий Жирков из-за полученной травмы в первом матче и Кристиан Эриксен, который рискует досрочно завершить карьеру из-за остановки сердца.

Ранее команды встречались в основном в советское время. Лишь только в 2012 году в Копенгагене россияне обыграли датчан со счетом 2:0. Многие эксперты и букмекеры предполагают, что главным фаворитом этой встречи являются представители Дании. Во-первых, нефартовая сборная демонстрирует симпатичный футбол. Во-вторых, игра проходит в Копенгагене с поддержкой местных и без российских болельщиков. В-третьих, игра российской сборной вызывает немало вопросов.

ОБЗОР МАТЧА

Старт первого тайма прошел в равной борьбе. Обе сборные старались взять мяч под контроль, но все безуспешно, минимум передач и потеря. Датчане часто заходили на половину поля соперника и пытались найти подход к воротам Матвея Сафонова. Россияне действовали внимательно и достаточно исправно в обороне. Первый опасный момент случился на 18-ой минуте у ворот Каспера Шмейхеля. Игрок французского «Монако» Александр Головин в одиночку протащил мяч в штрафную датчан и пробил низом. Датский голкипер ногами спасает свою команду. Как только российская команда пытается контролировать мяч, местная трибуна сразу же свистит. На 29-ой минуте Хейберг Пьерр мощным ударом издали пробил рядом со штангой. По первым тридцати минутам можно справедливо заявить, никто из команд не имеет преимущества. На 39-ой минуте зрители увидели первый гол в исполнении игроков Дании. Миккель Дамсгор дальним ударом посылает мяч под перекладину. Матвей Сафонов никак не отреагировал на этот эпизод и провел мяч взглядом. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу игроков Юльманна Каспера.

Второй тайм начался без замен в перерыве. Сборная России рванулась в атаку, а Дания согласна была играть на контратаках. На поле было много борьбы, нарушении, футболисты часто ошибались. Игра по-настоящему тяжелая и нервозная. На 60-ой минуте Юссуф Поульсен удваивает счет в игре – 2:0. Это самый легкий гол в этом матче. Роман Зобнин неудачно сделал передачу назад на Сафонова, этой ошибкой уверенно воспользовался нападающий немецкого «Лейпцига». На 69-ой минуте был назначен пенальти в ворота датчан. Во время борьбы Вестергор завалил Соболева. Дзюба точно реализует одиннадцатиметровый и сокращает счет до минимума – 2:1. За десять минут до конца матча защитник «Челси» Кристенсен Андреас и Мехле Йоаким снимают все вопросы матча – 4:1.

Таким образом, встреча в Копенгагене на стадионе «Паркен» между сборными России и Дании завершилась победой подопечных Юльманна Каспера со счетом – 4:1. Тем самым датская сборная гарантировала свое участие в плей-офф Евро-2020.