Что произошло после матча Дания-Россия

Россия едет домой. Фото: Reuters

Перед заключительным туром в группе В сборной России для выхода в плей-офф было достаточно ничьей. Но играла команда Черчесова против сверхмотивированной Дании, да еще в Копенгагене.

Еще перед игрой нападающий хозяев Поульсен заявил, что если не обыгрываешь такую сборную России, то не заслуживаешь плей-офф. Это вызвало шквал возмущения в России. Все ее поклонники ждали ответа на футбольном поле, а в итоге Поульсен забил победный гол, а встреча закончилась полным разгромом россиян и по игре, и по счету – 4:1. Единственный гол у россиян забил Дзюба, да и то с пенальти при счете 0:2.

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В параллельном матче Бельгия обыграла Финляндию (2:0) и помогла датчанам занять второе место. В 1/8 финала они встретятся с Уэльсом и это хороший шанс пройти уже в четвертьфинал.

Россия из сборной, которая по словам ее игроков ехала чуть ли ни Евро-2020 выигрывать, показала себя обычным аутсайдером.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отделался парой дежурных фраз:

"Поблагодарил футболистов за игру - они были к ней готовы. Другое дело, что она сложилась не в нашу пользу. Надо все переоценить, сделать выводы".

Его визави Каспер Юльманн был очень рад: "У меня нет слов, чтобы описать, как я благодарен этой команде. Невероятно сильная сборная. Хотел бы поблагодарить всю Данию, всех тех, кто пришел на стадион. Вся та любовь и забота, которую мы прочувствовали, очень помогли игрокам".

Торжествующий Поульсен и не думал уничтожать сборную России в своих комментариях после матча, скорее похвалил:

"Нам противостояла хорошо оборонявшаяся команда, особенно в первые 60 минут. Затем мы поймали нужный ритм и смогли надломить соперника. В первом тайме было тяжело, но мы добились того, что нам было нужно. Гол Дамсгора - просто фантастический".

Артем Дзюба начал с извинений: "Прежде всего, хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Когда ты не забиваешь стопроцентные моменты, неправильно ими распоряжаешься... Нам все разжевали, все объяснили, и когда ты на таком турнире "привозишь" себе голы - я ни про кого не говорю конкретно, условно, все мы, - то, конечно же, мы из-за этого проигрываем. Первый гол: все получается, мы не забиваем свои моменты и пропускаем на ровном месте... На таком уровне это не прощается".

В интервью Матч ТВ он еще сказал:

«Первый гол – на ровном месте. Все получается, мы не забиваем свои моменты стопроцентные – это на таком уровне не прощается. Первый момент сумасшедший у нас был. Только 2:1 сделали – замаячила надежда, и мы опять сами себя убиваем. Психология, наверное. Еще раз хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил. Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтал, наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить – наверное, будете правы. В любом случае спасибо тем, кто в нас верил. Мы сражались, бились, но на таком уровне… Хотели отыграться, но получили третий и четвертый. Хотелось бы отметить атмосферу – она потрясающая, вот к чему еще нам надо стремиться. И играть в футбол так же, и так же болеть».

Черчесова критиковали за примитивный футбол и эта критики продолжается. Экс-игрок сборной Андрей Канчельскис сказал:

«Был смешным вратарем, а теперь смешной тренер – просто ни о чем. Все плачевно, в футболе большая беда, которая образовалась не сегодня и не вчера», - цитирует Канчельскиса sports.ru

Факты о матче от УЕФА:

- Сборная России не смогла выйти из группы на третьем Евро кряду.

- Черчесов потерпел 20-е поражение у руля сборной России - больше, чем любой другой тренер в ее истории.

- Дзюба забил 30-й гол за сборную России и теперь делит лидерство с Александром Кержаковым.

- В последних девяти матчах в финальной стадии Евро Россия лишь однажды сыграла на ноль.

- Дания вышла из группы впервые с 2004 года.

- Дания - первая команда за всю историю Евро, которая пробилась в плей-офф после двух поражений на старте группового этапа.

- В возрасте 20 лет и 353 дней Дамсгор стал самым юным автором гола за сборную Дании на Евро.

- В пяти матчах за сборную Дамсгор забил три мяча.

- Поульсен - восьмой в истории датчанин, забивший больше одного гола в финальной стадии Евро.

- Кристенсен забил всего второй гол в 44 матчах за сборную Дании.

- В активе Меле три гола за сборную. В каждом из матчей, где ему удалось отличиться, сборная Дании забивала четыре мяча.