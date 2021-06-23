Появляется на море, а продолжается и в Беларуси: что делать при солнечной крапивнице и грозит ли аллергия на солнце раком кожи

Пасмурная погода, зонтики, закрытая одежда - это то, что спасет на море людей с солнечной крапивницей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нынешний июнь выдался жарким даже в Беларуси. Но есть счастливчики, которые летят на отдых в жаркие страны - Египет, Турцию. Некоторым из них отдых может омрачить так называемая солнечная крапивница.

- Это заболевание называется фотодерматит и характеризуется непереносимостью ультрафиолетового излучения, а проявляется оно крапивницей. Этот диагноз еще называют иногда солнечной крапивницей, - пояснила врач-аллерголог медицинского центра «Нордин» Галина Яценко. - Считается, что это аллергическое заболевание, но я склоняюсь к тому, что все же его надо относить к кожным.

Но куда не отнеси солнечную крапивницу, а зудящие высыпания на коже – вещь неприятная. Этиологии контактного фотодерматита не знает никто. Оно появляется и исчезает совершенно спонтанно. Может прогрессировать, но не передается по наследству.

- Галина Ильдусовна, может такое быть, что в наших широтах возле речки и озера человек загорает и ничего, а выезжает в жаркие страны и понеслось…

- Фотодерматит, как правило, и появляется у человека первый раз на море, где более сильное воздействие солнечных лучей. Ну а потом и на наше белорусское солнце такой человек начинает реагировать. Так, чтобы это заболевание началось из-за реакции на солнце в наших широтах – такого ни разу не встречала. Хотя в последние годы и Беларусь стала очень солнечной страной и у нас температурой под 30 уже никого не удивляет.

Фотодерматит может проявляться как волдырная сыпь или папулезная сыпь или просто как покраснение. Все это сопровождается крайне неприятным зудом. Солнечная крапивница любит открытые участки тела, особенно область декольте, плечи, лицо, но бывает также на животе и на ногах. Она может исчезнуть в тот же день к вечеру, а может остаться на весь отпуск.

- Кто чаще всего страдает от солнечной крапивницы – дети, мужчины, женщины?

- У детей фотодерматит большая редкость, почти не встречала. Чаще всего на прием по этому поводу приходят женщины.

- Если человек знает, что солнце его поджигает, то как ему себя вести при поездке на отдых в теплые страны?

- Еще в аэропорту на родине выпить таблетку антигистаминного средства и пить этот препарат все время отдыха. С собой иметь хорошего качества солнцезащитные средства (подчеркиваю, фирма должна быть проверенная, иначе такое средство может только усугубить проблему).

Есть таблетки, травы, которые вызывают фотодерматит. К ним могут относиться противозачаточные таблетки, антибиотики, трава зверобоя. Внимательно читайте аннотацию к лекарственными средствам, которые вы принимаете!

Из советов также - на солнце появляться только рано утром и поздно вечером, на пляже находится под тентом, в теньке и ехать отдыхать лучше все же не летом, а в бархатный сезон.

- Не может ли фотодерматит быть предвестником рака кожи?

- Нет, фотодерматит – вещь неприятная, но к раку кожи он не имеет отношения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Чем раньше начинаются приливы - тем хуже прогноз по сердечно-сосудистым заболеваниям»: гинеколог-эндокринолог о климаксе и связи приема гормонов с онкологией. 13 лет назад гинеколог-эндокринолог Оксана Ледощук создавала первый в стране кабинет патологии климакса на базе гинекологической больницы Минска