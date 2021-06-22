Сбежали из концлагеря, воевали в лесах, ходили в разведку: как белоруски командовали во Франции единственным женским партизанским отрядом Второй мировой

1944 год. Узницы концлагеря «Эрувиль». Фото: архив Рене Барки.

Перед встречей в 1966 году в Москве президента Франции Шарля де Голля в Минск позвонил сам Алексей Маресьев. Знаменитый летчик, а в тот год глава Всесоюзного совета ветеранов, просил обеспечить прибытие в столицу СССР Надежды Лисовец и Розалии Фридзон. Их биография содержала уникальную страничку, близкую французскому президенту…

«Бонжур, мой генерал»

На взлетном поле аэропорта де Голлю их представили как полагалось:

- Мерси, лейтенант, - сказал де Голль каждой из дам, отдал честь и пожал руку.

- Бонжур, мой генерал, - ответили они президенту.

Да-да, Надежда и Розалия были лейтенантами Французских Вооруженных сил Внутренней части, французы их называли маки, а по-нашему - партизаны. Визит в Москву был одним из немногих примеров признания их заслуг, которые то поднимались на волне общественного интереса, то уходили в глубокие запасники памяти.

Очередная волна возникла в 2015 году благодаря французскому любителю истории Рене Барки.

В полной событиями жизни месье Барки много поразительного. Так, руководя филиалами французских фирм, он поставлял в постсоветские страны электронную технику на протяжении 25 лет, женился на белоруске, которую встретил в Тольятти. Он владеет русским языком почти как родным, а жизнь положил на популяризацию двух историй, которые называет потрясающими. И обе они связаны с Беларусью.

Первая - эпопея советско-французского полка Нормандия - Неман, широко известна. Благодаря дружбе с белорусскими ветеранами-летчиками, Рене приехал в очередной раз в Минск в 2010-м.

- Это был год после смерти Григория Евсейчика, пилота 18-го гвардейского истребительного полка. Я приехал почтить память этого героического человека, и после посещения кладбища его вдова пригласила друзей домой. Там она мне показала книгу о девушках, воевавших во Франции. Это была книга Романа Ерохина «Девчонки наши за Верденом». Меня поразило, что там рассказывалось не просто о Франции, а о моем родном городе Тиль и концлагере «Эрувиль»!

Небольшую книгу он прочел в самолете и был настолько впечатлен, что по прибытии в Тиль при первой же возможности отправился к мэру.

- Когда я был ребенком, отец мне рассказывал, что заключенные из лагеря работали в тяжелейших условиях в шахтах, где добывали железную руду. Некоторые из них погибли под обрушившимися сводами. Но их имен никто не знал, об их судьбе ничего не было известно. Из этой книги, пусть и частично художественной, я наконец-таки узнал, кто это был.

Эти факты стали отправной точкой для исследования жизни и боевого пути узников «Эрувиля». Из дневников, воспоминаний родственников, которые Рене Барки собирал в поездках по Беларуси и России, складывалась полная картина тех суровых дней.

- Меня мотивировало то, что я узнал о единственном в своем роде чисто женском партизанском отряде, - объяснил Рене.

Отрядом командовали белоруски

- Концлагерь «Эрувиль» находился в шести километрах от Тиля - на месте французского военного лагеря, который существовал до войны для строительства линии Мажино. В 1944 году там содержалось было около 3 тысяч мужчин и около 800 женщин. Каждый день их привозили на работы в шахты. Там было два направления работ: добыча железной руды и строительство завода для производства ракет ФАУ, - продолжает Рене.

После войны Надежда Лисовец (справа) и Розалия Фридзон не редко встречались с подругами по отряду. Фото: архив Рене Барки.

В лагере было много граждан СССР, в том числе из Беларуси. Среди них Надежда Лисовец и Розалия Фридзон. Они жили в Минске и были брошены в тюрьму, а затем переведены в лагерь на минской улице Широкой за связь с подпольем. В феврале 1944-го их погрузили в вагоны и доставили во Францию.

- Узники работали на износ: поднимались в 4 утра, в лагерь возвращались к полуночи. Кормили их только для того, чтобы хватило сил на работу: баланда, хлеб из муки и опилок, эрзац-кофе, - продолжает Рене. - О безопасности работ не заботились. В апреле 1944-го своды шахты, которую готовили для завода, обрушились, в завале погибло много девушек.

Заключенные создали подпольный комитет в лагере и через работавших в шахтах вольнонаемных итальянцев и поляков наладили связь с французским движением Сопротивления.

1 мая 1944 года они изготовили красный флаг, повязали красные платки и в поезде, когда их свозили на работу, запели «Интернационал». А когда уже были в шахте, то отказались работать. За это зачинщиков бросили в карцер, лишив пищи и воды. Спустя несколько дней их освободили, а с 7-го на 8-е мая состоялся побег, согласованный с Сопротивлением.

- В лагере они сделали подкоп под забором и сбежали, - рассказывает Рене. - За две ночи прошли по Арагонским лесам 70 километров и присоединились к французским партизанам. Бежало около 100 человек, но где-то треть вернулась, боясь, что их поймают и расстреляют.

Далее беглецы должны были присоединиться к отряду «Сталинград», который возглавлял Георгий Пономарев. Вообще, во Франции сражались десятки отрядов, сформированных из бывших советских узников.

Но 10 мая немцы окружили место, где находился «Сталинград», и узники не смогли к ним прорваться. Тогда мужчин перевели в другие отряды советских военнопленных, а девушкам предложили поселиться в дружественных французских семьях.

- Но девушки отказались, сказали: в нашей стране все воюют - и мы будем воевать. Они просили оружие, но им не выдали, сказали, что самим не хватает. На что Надежда Лисовец ответила, что они сами добудут.

37 девушкам выделили место в Арагонских лесах в двух километрах от мужского партизанского отряда и назвали их отряд «Родина».

- В отряде было три группы: боевая, санитарная и хозяйственная. Командиром стала Надежда Лисовец, а когда позже она заболела, ее сменила Розалия Фридзон, - подчеркивает значимость белорусок Рене. - Отряд проводил разведку в ближайших населенных пунктах и участвовал в боевых операциях, присоединяясь к другим отрядам. В частности, девушки, предоставив важные данные, помогли освободить заключенных тюрьмы в городке Бар-ле-Дюк. Однажды они даже взяли в плен пять немцев. Французы были в шоке: мы пленных не берем, их надо охранять и кормить. Когда этих немцев после освобождения Франции передавали американцам, те не хотели уходить.

В Тиле установят памятник белорусского скульптора

За полгода партизанских действий ни одна девушка из отряда «Родина» не погибла и не была даже ранена. После освобождения Франции в Вердене состоялся парад отрядов движения Сопротивления, в котором приняли участие и девушки из «Родины».

Эта скульптура народного художника России Суровцева – часть будущего мемориала. Resistance переводится как «сопротивление». Фото: архив Рене Барки.

Путь домой был долгий. Они прошли фильтрационные лагеря и вернулись в родные края в 1945 - 1946 годах. Розалия Фридзон успела даже поработать с сентября 1944-го по май 1945-го секретарем консульского отдела в парижском посольстве СССР.

Партизанок «Родины» долгое время не признавали участниками войны, а долгое пребывание в плену, в том числе и в капиталистической стране, создавали трудности для устройства на работу. Но справедливость восторжествовала. Их заслуги признали, а в 1990-е правительство Франции наградило партизанок медалями и назначило им пожизненную пенсию.

В 2015 году усилиями Рене Барки у входа в шахту, где работали узники, установили памятную табличку. Но уже разработан план мемориала, в основе которого будет композиция, над которой работают скульпторы из Беларуси и России.

В 2014-м жители Тиля проголосовали за проект белорусского скульптора Эллы Гришечкиной, а в 2017-м они приняли дополнительный проект, предложенный россиянином Владимиром Суровцевым.

Два года назад произведение Суровцева (женщина, держащая в руках винтовку) было отлито в бронзе. Осталось найти средства, чтобы воплотить замысел Эллы Гришечкиной - два вагона, в которых депортировали девушек, с фигурами и фамилиями узников концлагеря - вторую часть мемориала. Забуксовавший белорусско-российский проект взялся поддержать Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

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