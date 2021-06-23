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Спорт23 июня 2021 0:11

Расписание матчей Евро-2020 на 23 июня 2021 года: сможет ли Испания выйти из группы?

Матчи группового этапа чемпионата Европы 2020 завершатся 23 июня
Игорь СОЛОВЬЕВ
Французский футболист Поль Погба.

Французский футболист Поль Погба.

Фото: REUTERS

Сегодня, 23 июня, футбольные болельщики смогут насладиться четырьмя матчами.

В плей-офф напрямую выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре сборные, занявшие третье место с наилучшими показателями. Все матчи последнего тура начинаются в одно и то же время.

Ситуация в группе E немного запутана. Сборная Швеции на данный момент имеет наиболее благоприятный расклад - четыре очка в активе. А вот остальным командам придется решать задачи по максимуму. В заключительном раунде Словакия встречается с Испанией, а Швеция сыграет с представителями Польши в Санкт-Петербурге.

Сумасшедшая интрига сохраняется и в группе F. Расклад непредсказуем в таблице, хотя Франция, вероятно, попадет в плей-офф. Коллектив Дидье Дешама в Будапеште играет против сборной Португалии. А в Мюнхене национальная команда Германии сразятся с неуступчивыми парнями из Венгрии.

Все матчи можно посмотреть в прямом эфире на Беларусь 5 и Беларусь 2.

23 июня, среда

Анонс матчей Евро-2020 на 23 июня.

Анонс матчей Евро-2020 на 23 июня.

Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

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