Белорусский банк выпустил карту, с которой можно покупать в кредит в магазинах по всему миру и не платить проценты 100 дней

Белорусы славятся тем, что даже при скромных доходах могут накопить денежную заначку, которая выручит в непредвиденных случаях. Но и она не всегда спасает. Поэтому мы расскажем, как можно выгодно увеличить свой денежный запас для экстренных случаев. Про банковские кредитные карты вы знаете - с их помощью можно взять на время деньги у банка, а затем вернуть. А теперь самое важное: как оформить карту, чтобы не платить проценты по кредиту первые 100 дней, да еще максимально расширить географию покупок.

Шаг 1. Оформление - за час и на расстоянии

Заходите на сайт Альфа-Банка. В разделе «Кредитные карты» выбираете «100 дней», заполняете заявку, если у вас нет препятствий для выдачи карты (см. «ВАЖНО»). Есть мобильный банк InSync - кликайте на баннер по продукту. Сотрудник банка с вами связывается для уточнения некоторых вопросов, после чего банк принимает решение, и в течение часа оформляется ваша карта. Вам ее пришлют по почте. Если до этого не обслуживались в Альфе, карту можно оформить в любом отделении.

Если вы до этого не обслуживались в Альфа-Банке, карту «100 дней» вам оформят в любом его отделении.

Шаг 2. Использование - без границ и без процентов

Пользуетесь деньгами в пределах кредитного лимита - максимальный до 3000 рублей - бесплатно в течение 100 дней! Согласитесь, в отношении покупок она действует как карта рассрочки. И при этом вам не надо уточнять список магазинов-партнеров. Потому что по карте «100 дней» вы можете совершать покупки в любом магазине мира, где принимают карты, включая акции, скидки и распродажи. Кроме этого вы можете покупать онлайн, снимать наличные, переводить деньги на другую карту. И все это практически бесплатно: всего под 0,00001% годовых первые 100 дней.

Кроме того, карта «100 дней» - это еще и премиальная карта Visa Gold, которая дает хорошие скидки в ресторанах, салонах красоты, мебельных магазинах и др.

О том, что время оплаты кредита подошло, напомнит смс, где будет указан и размер платежа. Возможно и досрочное погашение. А еще есть возможность подключить услугу «А-чек», тогда вы не пропустите дату окончания льготного периода - банк напомнит об этом через смс.

Кредитный лимит является возобновляемым: погашаете кредит - и деньги снова доступны для использования.

Шаг 3. Продление - с выгодой

Если вы захотите пользоваться деньгами больше 100 дней - проблем нет. Ставка по истечении этого срока составит 17,98% годовых.

«100 дней» - это еще и премиальная карта, по которой можно получить хорошие скидки.

После погашения всей суммы кредитной задолженности льготный период возобновится автоматически.

ВАЖНО

Для оформления карты «100 дней» есть несколько условий: вы резидент Республики Беларусь (гражданство или вид на жительство); вам от 21 до 62 лет; ваш официальный доход за последние три месяца не менее 380 рублей в месяц (для минчан - от 480 руб.); непрерывный трудовой стаж - не менее трех месяцев.

БУДЬ В КУРСЕ!

За пользование кредитными деньгами по карте «100 дней» действует ставка 0,00001% годовых при условии возврата суммы за 100 дней.

Поскольку карта премиальная, есть комиссия за ежемесячное обслуживание - 9,90 белорусских рублей, но, если вы оформите карту «100 дней» до 26 августа, комиссия за ее обслуживание в первые три месяца с момента оформления взиматься не будет.

Есть еще несколько приятных бонусов:

- Карту можно бесплатно пополнять наличными или переводом с других карт. То есть пользоваться не только кредитным лимитом, но и как обычной дебетовой картой.

- На остаток собственных средств начисляются проценты, если карта активна.

- Карта бесплатно страхуется на год от утери и киберриска (то есть на случай, если мошенники получат доступ к вашему счету). Страховая сумма - 2000 рублей.

- Управлять картой через мобильный банк InSync можно в любой точке планеты.

Еще больше информации - на сайте Альфа-Банка