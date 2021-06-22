Июльские адреса - на очереди: обновился график отключения горячей воды в Минске в июле 2021

График отключения горячей воды в Минске в июле 2021.
Фото: Дмитрий СМИРНОВ
О плановых отключениях воды на июль сообщили две обслуживающие минчан организации — УП «Минсккоммунтеплосеть» и РУП «Минскэнерго». Ищите свой адрес в списке, нажав клавиши Ctrl+F и введя в поисковую строку название улицы.
С 5 ИЮЛЯ:
УП «Минсккоммунтеплосеть»
Измайловский 2-й пер., 13;
Л. Беды, 39;
Лынькова, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 79а, 83, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 87/1, 87/2, 95, 97, 99, 99В, 99/1, 99/2, 99/3, 99/5, 101/1, 101/2, 101/3, 105, 107, 109/1, 109/2, 111, 113, 115, 117;
Можайского 3-й пер.,11;
Неждановой, 36;
РКМЦ в дер. Ждановичи.
С 6 ИЮЛЯ:
УП «Минсккоммунтеплосеть»
Азгура, 3, 5, 8;
Ангарская, 15б, 15в;
Бумажкова, 37а, 39;
Ваупшасова, 15, 16, 17, 19, 26, 29, 31, 42, 42а, 42б, 44;
Геологическая, 99, 101, 103, 105, 107, 115, 117, 119, 119а, 121, 123, 125, 127, 129, 133;
Днепровская, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
Карвата, 10а, 10б, 10в;
КГБ: здание №1, здание №2, гараж, склад, КПП, мастерская, дизельная, учебный корпус №1;
Маневича, 5, 6, 8, 10, 13, 17;
Менделеева, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 20, 22, 24, 30;
Мичурина, 12а, 19, 21, 23, 25;
Молодежная, 1, 1/2, 2, 5;
Партизанский пр., 104а, 133, 135, 146, 146а, 148;
Первомайская, 20/2, 20/3, 24/2;
Пугачевская, 7, 9, 11;
Пулихова, 7/1, 7/2;
Седова, 16;
Солтыса, 42, 44, 46, 48, 50/1, 50/2, 54, 56, 56а, 58, 60, 62;
Социалистическая, 13, 30, 32;
Столетова, 2;
Уральская, 8а, 10а;
Фабричная, 20;
Фроликова, 2, 19, 21, 23, 23а, 25;
Центральная, 11а;
Шоссейная, 13, 17.
РУП «Минскэнерго»
1-й пер. Менделеева, 50/2, 50/4;
1-й пер. Твердый, 5, 6, 6/2 — мастерские, 7, 8, 11а;
ул. 2-я Пржевальского, 2;
Азгура, 1, 1а, 1б, 4;
Ангарская, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 7, 9/1, 9/2, 11, 13/1, 13/2, 15в, 15/1;
Андреевская, 3/2, 4, 4а, 5/2, 7/1, 2, 11;
Антоновская, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 16, 20, 22, 28, 28а, 30, 30а, 32;
Берестянская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24;
Бехтерева, 5, 6а, 7, 10, 12, 16;
пер. Бехтерева, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Ботаническая, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 11, 11/3 — стоянка, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
П. Бровки, 21/2, 25а, 25/1, 30, 32, 32а, 32б;
пер. Броневой, 1, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14/6, 15, 15а;
Бумажкова, 37;
З. Бядули, 2, 2/2, 2/3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 13;
Варвашени, 1, 4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 7б, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 12, 13/4, 14, 15, 16, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 22а, 22/1;
Ваупшасова, 7а, 10, 17, 19, 21, 21б, 23, 25;
В. Хоружей, 5б;
пер. Войсковый, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
ул. Гикало, 1, 2а, 3, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 24/1, 24/2, 26, 28;
пер. Горный, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
ул. Долгобродская, 1, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 16а, 18, 18а, 23, 23/2, 25, 25/2, 37, 39, 39а, 41/1, 41/2, 41/3, 43, 43а;
Домбровская, 15;
Захарова, 19, 21, 23, 24, 26/8, 26/1, 25, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 50д, 50в, 50б, 52/1, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61а, 62, 63, 63а, 64, 65/1, 67/1, 67/2, 68, 69, 72, 73а, 74, 76, 77а, 104;
Золотая Горка, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 6а, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17;
Ивановская, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 43а, 50, 56;
Киселёва, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 9, 9/1, 10, 11, 13;
Козлова, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15,16, 18, 20/5, 22, 26, 26/8, 28, 17, 17а, 19/11, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35;
пер. Козлова, 1, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 8а, 9, 9г, 10, 11, 11к. 1, 12, 14, 15, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 25, 26, 29, 44, 46, 48, 50, ул. Коммунистическая, 4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6а, 6б, 8, 10;
Котовского, 2а, 9, 9а;
Красная, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 22;
Краснозвездная, 1, 1а, 3, 3а, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18б, 19, 21, 25, 31, 33;
пер. Краснозвездный, 12, 12а, 14, 17;
Куйбышева, 26, 28, 30, 32,
Лазо, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16,
Лещинского, 12, 14, 14а,
Магнитная, 30,
Марьевская, 5, 5а, 7а,
Матусевича, 35,
пр. Машерова, 4, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 3, 3а, 5, 7,
ул. Менделеева, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 36,
Михайлова, 3,
Мичурина, 1, 3, 7,
Молодежная, 3/1, 3/2,
бульвар Мулявина, 3, 5, 6, 7, 8, 10,
ул. Нагорная, 12,
пер. Нагорный, 5, 6б,
пр. Независимости, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38 , 39, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46б, 46в, 46д, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58/11,
Новодворский сельсовет, 40, 40а, 40/1, 40/2,
ул. Огарева, 1, 3,
Одесская, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20а, 20б,
Омельянюка, 3, 5, 7, 15, 15в, 18, 19,
Орджоникидзе, 10, 17, 26, 30,
пр. Партизанский, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112а,113, 114, 116, 117а, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149,
ул. Первомайская, 3, 3а, 3в, 7, 9, 9а, 11, 15, 17, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3, 24/1, 24/3, 26/1, 26/2, 28,
Передовая, 4, 4-1, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15,
П. Бровки, 27,
Платонова, 1, 1а, 1б, 3, 5/20, 10, 12а, 12б, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20б/1, 21, 23, 31, 31б, 33/2, 33/3, 33а, 35/1, 35/2,
Притыцкого, 62, 64Б,
Пугачевская, 1, 3, 10, 20, 22,
Пулихова, 1/18, 3, 5, 6, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31/1, 33, 35, 37, 41, 45, 47, 51,
Радиальная, 17, 23, 40а, 42, 42а, 50, 52, 54, 54б, 56,
Румянцева, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17,
Седова, 6, 7, 8,
Слесарная, 3, 4, 18, 20, 35, 42, 44, 46, 48,
Смоленская, 12, 14,15, 15а, 25, 27, 27/2., 31, 33, 49, 49/2, 49б, 51, 52,
Смолячкова, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 14а, 16, 19, 21, 26, 26а,
Соломенная, 13, 23, 23а,
Солтыса, 70, 72, 82, 84, 86, 96, 96а, 106, 183, 183а, 185, 185а, 187, 187а, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 203а, 205,
пер. Солтыса, 2, 4, 5, 5а, 6,
ул. Социалистическая, 2, 5, 7, 9, 9/1, 10, 11, 17, 18, 18а, 26, 26/13, 28,
Строителей, 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 8,
Трудовая, 1а, 3, 5, 6, 10,
Украинская, 1, 3, 5,
Уральская, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а,
пер. Уральский, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15,
ул. Фроликова, 1, 3, 5, 7, 9, 8, 11, 17, 25а,27, 29, 29а, 31, 31а, 31/2, 33, 41, 45, 47, 49,
Фрунзе, 2а, 2, 2/6, 2/8, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 19/1,
Центральная, 1а, 5, 6, 7, 7а, 8а, 25, 45, 47,
Л. Чайкиной, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16,
Чапаева, 1, 3, 4а, 5, 6,
Челюскинцев, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 71, 73,
Шоссейная, 7, 7а, 9.
С 7 ИЮЛЯ:
УП «Минсккоммунтеплосеть»
Бельского, 24, 26;
Белинского, 23;
Восточная, 41, 107, 107а;
Е.Полоцкой, 1, 3, 4, 5;
Корш-Саблина, 2;
Логойский тр., 21/6;
Матусевича, 38, 40, 42, 44, 44б, 46;
Московская, 9, 13;
Одоевского, 70;
П. Глебки, 11, 15А;
Полиграфический 1-й пер., 4, 6, 6а;
Притыцкого, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59;
Рабкоровская, 23;
Славинского, 6, 8, 8а.
РУП «Минскэнерго»
ул. Л. Беды, 36, 38, 40, 42, 45;
Белинского, 54;
Берсона, 1а, 3, 3а, 14, 16;
Берута, 4/2, 4/3, 4/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8, 10, 12;
Бирюзова, 10, 10а;
Бобруйская, 2, 3, 8, 12а;
Вокзальная, 9а, 5—13, 13а, 22;
Володарского, 1—9, 2—12, 2а, 12а;
Восточная, 125, 129, 131, 133, 168, 169, 170, 178, 180, 181, 183, 184, 186, 188, 190;
Гало, 148;
Гамарника, 1, 2, 3, 4, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 10, 11, 13, 14, 15, 16/1, 16а, 17, 18, 19, 20/1, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 33, 35;
Гебелева, 6;
П. Глебки, 2, 4, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48;
Городской Вал, 3-11, 2-10, 12/2;
Д. Сердича, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8/1, 8/2, 9, 10, 10б, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19;
пр. Дзержинского, 1а, 1б, 1в;
пер. Добромысленский, 3, 4, 5, 5а;
Домашевский, 4, 1а , 9, 11, 11а;
ул. Дрозда, 7, 14, 25а;
Дунина-Марцинкевича, 10;
Жудро, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
Западная, 7а, 15, 19, 20;
Иерусалимская, 4, 11а;
Интернациональная, 5, 6—16, 20а;
Калиновского, 1, 3, 4а, 5, 7, 9, 11, 15;
Кальварийская, 7-17, 17а, 21, 40, 42;
Коллекторная, 3, 3а;
Кольцова, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10в, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 15а, 16, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 37, 37а, 38, 39/1, 39/2, 43, 48, 49, 50, 53/1, 53/2;
пер. 4-й Кольцова, 6, 51, 53;
ул. Комсомольская, 6—30, 12а, 20а;
пер. Кооперативный, 6, 12;
ул. Короля, 45—73, 47а, 65а, 34, 38/1—3;
Крамского, 14;
Куприянова, 4, 4а, 6;
Ленинградская, 2;
Логойский тракт, 17, 17а, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 (в том числе ПНС), 20, 21/1, 21а, 21в, 22, 22а, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 26, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 34/1, 34/2, 36, 37/1, 37/2, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4;
Кутузова, 18;
К. Либкнехта, 54—70, 68а, 70а, 43;
Литературная, 22;
Лукьяновича, 6, 10, 12;
Матусевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 21, 23, 25, 27;
Мирошниченко, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10/1, 11, 12/1, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55;
Мележа, 5/1, 5/2;
пер. Молочный, 4;
ул. Московская, 1, 5, 7, 7а, 11, 15, 15а, 17, 6—22, 6а, 18а;
Мясникова, 3а, 5—39, 11а, 11б, 11в, 11г, 25а, 26—44, 44а, 74—78;
пр. Независимости, 2, 3/1, 3, 4, 8, 11, 13, 17/1;
ул. Немига, 5, 36—40;
Одоевского, 16/1, 16/2, 16/3, 18/1, 18/2, 18/3, 20/1, 20/2, 22;
Олешева, 2, 5, 10, 12, 14;
Ольшевского, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1а, 1б, 3а;
Полиграфическая, 2, 4, 6, 16, 18, 29, 31;
пер. 4-й Полиграфический, 9, 10, 16, 16а, 18;
ул. Притыцкого, 2, 2/1, 2/2, 3, 17, 19, 23, 23а, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60б, 60в, 65;
пр. Пушкина, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63;
ул. Рабкоровская, 14—28, 24а, 13—21, 17а, 17/1, 17б;
Революционная, 9—17, 13а, 15а, 22—32, 24а, 24б, 26а;
Свердлова, 2, 4;
Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108;
Седых, 1, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 14а, 14б, 14в;
Скрыганова, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 4д, 6, 7/2, 14, 16, 32, 36, 39;
Славинского, 4, 8, 10, 10а, 12;
Советская, 2—18, 7—19;
пер. Стекольный, 1—5, 5а;
ул. Суражская, 10;
Толстого, 4—32;
Топографическая, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13;
Фабрициуса, 3—13, 7а, 9а, 8—36, 8в, 8в/1, 24а;
К. Цеткин, 4, 18, 20, 24, 49, 51, 51а;
Широкая, 2, 3, 3а, 4, 4/3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 36, 38/1, 38/3, 38/4, 40, 40а.
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50 лет Победы, 20, 22;
Беляева, 3, 4, 9, 10, 21, 25;
в/ч 04104: столовая, санчасть, спортклуб, баня;
Водолажского, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а;
Героев 120 див., 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 27а, 29, 33;
Курсанта Гвишиани, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
Независимости пр., 186, 196, 198, 202/1, 202/2;
Основателей, 11, 13, 15;
Пономарева, 1, 1а, 2, 3, 3б, 4а, 5, 6, 7, 9а, 11, 11б, 12, 13;
Почтовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Рогачевская, 1а, 10, 10а, 10б, 10в, 10д;
Садовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
ст. Колядичи, 1, 3, 5, 7;
Стариновская, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37.
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Гвардейская, 10.
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Буденного, 6;
Филатова, 10;
Щербакова, 1;
Я. Райниса, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д.
РУП «Минскэнерго»
ул. Айвазовского, 1;
Бехтерева, 9;
Буденного, 1, 1а, 3,4, 5, 7, 7/2, 8, 8а, 8/1, 8/2, 9, 10, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
Ванеева, 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 8 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 32а;
Васнецова, 2, 3, 4, 5, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17;
Грекова, 2, 3, 4, 5, 7, 8;
Долгобродская, 36, 38, 75;
Жилуновича, 1, 2, 2в, 3, 4, 5, 7, 8,10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
Искалиева, 4, 6, 10, 12а, 12/1, 14, 14а,16, 18;
Корицкого, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
О. Кошевого, 7, 9, 9а, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35;
Кулешова, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 18;
Народная, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19/1, 19/2, 2, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 26/1, 26/2, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 53/1, 53/2, 54, 56, 58, 60, 624
пр. Партизанский, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26, 26а, 26/2, 26/3, 28/1, 28/2, 28/3, 30/1, 30/2, 30/3, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 66а, 67, 68, 69, 69а, 69б, 70, 71, 71а, 71б, 73, 73а, 73/1, 75, 75а, 75/1, 75/2, 77, 81, 83, 85, 85а, 85б, 87, 87а, 87б, 89, 89а, 89б, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 95;
ул. Плеханова, 1, 3, 3а, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 1а, 21, 23, 24, 25, 31;
Подшипниковый проезд, 9;
ул. Райниса, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Стахановская, 28, 28/2, 30, 34, 36;
Сурикова, 3, 3а, 15, 19, 21, 23;
Тухачевского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 48;
пер. Ученический, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 8, 9,10;
ул. Филатова, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21;
Щербакова, 1, 3, 4, 4/2, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 16, 16/2;
Энергетический проезд, 2.
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Васнецова, 16.
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Беломорская, 5, 8;
Богдановича, 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 29;
В. Хоружей, 21;
Каховская, 17;
Киселева, 17;
Коммунистическая, 1, 14, 16, 18, 19, 52;
Красная, 3, 5;
Кропоткина, 47, 51, 55, 76, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/6, 76/7, 76/9, 76/10, 76/11, 76/12, 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18;
Куйбышева, 10, 61/1, 61/2, 61/3, 73, 73а, 75;
Кульман, 37, 39;
Машерова пр., 60;
Нововиленская, 6, 7, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 18, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 24;
Нововиленский пер., 14;
Орловская, 51, 53, 57, 59;
Осипенко, 2, 4, 6, 8;
Старовиленская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 44, 46, 48, 97;
Старовиленский тр., 6, 8, 10, 26а, 26/1, 28/1, 30, 69, 69а, 73, 75, 75а, 77;
Сторожевская, 3, 5, 7, 8, 8а;
Троицкая набережная, 4, 6, 8;
Червякова, 2а, 2/2, 2/3, 2/5, 3, 5, 7, 8б, 23, 31, 61;
Якуба Коласа, 8, 15.
РУП «Минскэнерго»:
1-й пер. Щедрина, 1;
2-я Шестая линия, 9, 11, 13, 15;
2-й Долгиновский пер., 1;
ул. Беломорская, 1, 4, 4а, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23;
М. Богдановича, 6, 8, 23, 25, 27, 33, 35, 46 ,48, 50, 52, 52а, 52б, 52в, 52г, 53, 53а, 54, 55, 56, 58, 58а, 58б, 60, 62, 66, 64/1, 64/2, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 91а, 92, 96, 97, 100, 102, 129, 129а, 131, 133, 135, 137, 139, 139а, 143а, 143, 145/1, 145/2, 147, 147а;
бульвар Шевченко, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10 ,12, 18, 20, 22, 24, 26;
ул. В. Хоружей, 1а, 2, 3, 3а, 3в, 4, 5, 5а, 5в, 6, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12/2, 14, 16а, 16, 16б, 18а, 18б, 18/1, 18/2, 20, 22, 24/1, 24/2, 26а, 26, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 44а, 46/1, 46/2, 46/3, 48, 48а;
Гая, 1, 3, 4/2, 4/3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15а, 17;
Даумана, 13, 13б, 23;
Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 50, 52, 54а, 54б, 54, 56;
ул. Дорошевича, 3, 4, 5, 6, 8;
Архитектора Заборского, 3;
Земледельческая, 50;
Каховская, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 68, 70;
Киселева, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42/2, 43, 45, 55, 61, 61а, 67;
Коммунистическая, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 24, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 54, 86;
Красная, 7, 9, 11, 17/1, 19, 19а, 19б, 21, 21а, 23/5;
Кропоткина, 22, 44, 43 (+церковный корпус), 57, 72, 74, 84, 89, 93, 93а, 95, 97, 108, 110, 112, 114, 108а;
Куйбышева, 14, 16, 17, 19, 19а, 24, 25а, 26, 34, 35, 36, 38, 41, 44, 46, 46а, 48, 53, 55, 57, 57а, 63, 65, 65а, 67/3, 67/2, 67/1, 69а, 69, 40, 77, 79, 79/2, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 101;
Кульман, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20а, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39, 38;
пр. Машерова, 20, 7, 11, 17, 17г, 17а, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 54;
Независимости, 59, 61, 63, 65, 65/2, 65/3, 65/6, 65/7, 67, 69, 49, 51, 53, 55, 55а, 57;
ул. Новаторская, 2а, 53а, 55а/1;
Нововиленская, 1.1 (г. п.), 1, 1а, 3а, 5а, 7б, 14, 16, 18, 20, 20а, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 24г, 24д, 26, 28;
пер. Нововиленский, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
ул. Орловская, 58, 58а, 58/1, 59, 60, 61, 62, 70;
Осипенко, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;
Э. Пашкевич, 3, 5, 9;
пл. Парижской Коммуны, 1;
ул. Пархоменко, 3;
Прогрессивная, 8, 29а, 29а/1, 29а/2;
Пугачевская, 6, 24;
Стадионная, 3, 5, 9, 14, 14/1;
Старовиленская, 3а, 44, 46, 48, 52, 54 (чет), 57 (нечет), 85, 87, 87/1, 95, 95а, 97б, 100, 100а, 100/1, 100/2, 131, 133;
Старовиленский тракт, 3, 5, 41, 41а, 67, 87, 88, 89, 89а, 91, 93;
ул. Сторожовская, 6, 15, 15а (нечет);
Сурганова, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 39, 41, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 49, 51, 53, 55, 57, 59;
Хмельницкого, 3, 5, 9/1;
Цнянская, 1, 2к. 1, 2к. 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 7, 8/19, 9, 11, 12, 13, 14а, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25;
Червякова, 14, 16, 18, 20, 22, 25;
Червякова, 2/1, 2/4, 4, 6, 8, 8а, 10а, 55, 57, 57а, 59;
Чичерина, 2, 4, 14 (чет), 1, 3, 3б, 11, 13, 15, 19, 21 (нечет);
Щедрина, 1;
Якуба Коласа, 2, 4, 6, 7а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 26, 27/1, 27/2, 29, 29а, 31, 33, 35;
пер. Якуба Коласа, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.
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Авакяна, 24, 32, 32/3, 34, 34/3, 36/2, 38;
Авроровская, 2, 4, 4а, 6, 8;
Артиллеристов, 9, 9а, 11, 11А, 13, 15;
Аэродромная, 3а, 9а, 13, 15, 17;
Бакинская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18/1, 18/2, 20;
Балтийская, 2, 4, 6, 8, 12;
Бородинская, 35;
Брилевская, 12, 14, 15, 17, 19;
Великоморская, 6, 10, 12, 30;
Воронянского, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4а, 4б, 6, 6в, 7, 7в, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 13/1, 13/2, 13/4, 13/5, 15/1, 15/2, 15/3, 21, 23, 25, 27, 31, 50/3, 50/4, 50/5;
Вузовский пер., 3, 9/1;
Гастелло, 7/3, 9, 11;
Гвардейская, 3, 9, 5, 7;
Дачный пер., 1В, 8, 8Б;
Денисовская, 2, 4, 6, 9, 9А, 41/2, 45;
Жуковского, 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 8/1, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
Ильянская, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10б;
Камайская, 8, 10, 12, 14;
Козыревская, 4, 6, 14, 14б, 15, 16, 17, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39/1, 39/2;
Короткевича, 6, 14;
Л. Украинки, 2, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 16, 18, 20, 22;
Левкова, 3/1, 3/2, 4, 6/1, 6/3, 8/1, 8/2, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22;
Лынькова, 8, 10;
Маяковского, 22/1, 24, 26, 99, 100, 103, 117/2, 119а, 123, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 160, 160а, 162, 164, 166, 166а, 168, 170, 172, 172а, 172б, 174;
Могилевская, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4а, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 12, 12а, 16, 16/4, 32, 34/2, 36;
Мястровская, 1, 1А, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 38;
Орловская, 86а, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4;
Победителей пр., 20а, 22а, 51/2, 53/1, 73/1, 75/1, 77, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 89, 89/3, 91, 93, 95/1, 97/1, 99/1, 99/2, 101, 101/12, 115, 117, 117а, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135а, 135б, 135в;
Полевая, 36;
Полтавская, 10;
Радужная, 4/1, 4/2, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10;
Ратомская, 5, 7;
Ржавецкая, 1, 3, 5, 7;
Роменская, 5, 9;
Семенова, 10, 11, 11А, 14, 15, 20, 20а, 20б, 22, 24, 26, 28;
Сенницкая, 5, 51, 53;
Слонимская, 27А;
Солнечная, 1, 3, 4, 6, 17, 29, 30, 31;
Тарханова, 14, 16;
Физкультурная, 23, 23А, 31, 33;
Чкалова, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15/1, 15/2, 17, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 38/2.
РУП «Минскэнерго»
Пер. 1-й Путепроводный, 15;
6-й Путепроводный, 3, 13;
8-й Путепроводный, 5;
ул. 1-я Радиаторная, 126;
Авакяна, 19—21, 26, 26а, 30а, 30/2, 30/3, 32/2, 34/2;
пер. Автодоровский, 3а, 11, 15;
ул. Автодоровская, 3е, 3е/1, 3е/2, 3д, 5;
Аранская, 6, 8, 22а;
Артиллеристов, 8—20, 8а, 15;
Аэродромная, 1, 3, 7, 11а, 125, 125а;
Бирюзова, 4, 4а;
Бородинская, 1б, 9—31, 17/2;
Брилевская, 2—10, 8/1—3, 14а, 16—24, 3—23, 44б, 46;
Быховская, 10, 14, 35, 37, 55;
Великоморская, 7, 36;
Вербная, 3, 5;
Вирская, 40—44;
Володько, 12—30, 16а, 24а;
Воронянского, 8, 40—64, 50/1, 2, 1а, 5/3, 35;
пер. Вузовский, 7, 16а;
ул. Гастелло, 12, 14, 16;
Гвардейская, 8, 12, 14, 16;
П. Глебки, 17а, 58, 58а, 64, 64а, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90б, 92, 94, 96, 98, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 126;
Грибоедова, 12, 20, 22, 26, 28, 28а, 29, 30;
Д. Сердича, 22, 24, 26, 30, 30а, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50/1, 50/2, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88;
пер. Дачный, 16;
ул. Денисовская, 3—7, 31—43, 39а, 47—51;
Жудро, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 53б, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71а;
Жуковского, 11а, 29б;
Игнатенко, 3, 5, 7, 7а, 8, 11, 13, 15, 15/1, 17;
Индустриальная, 5—7;
Ильинская, 16, 18;
Камайская, 2;
Княгининская, 6, 8, 10;
Козыревская, 10, 18—24, 70, 74, 29а, 33, 35/1, 35/2, 41;
Короткевича, 4, 6, 8а, 10—14, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 19;
Левкова, 30, 33/2, 35/1,2, 37—45;
Луговая, 4а;
Лынькова, 3, 3а, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 23д, 23е, 25, 27, 29/1, 29/2, 29/3, 31;
Марата, 19—21;
Матусевича, 2, 4/1, 4/2, 6, 8, 8а, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 32, 36, 36/1, 36/2;
пр. Машерова, 76, 76а, 78;
ул. Маяковского, 4—20, 16а, 22/2, 96, 158, 168а, 11, 15, 57а, 59—97, 99/1, 2, 101, 101а, 101б, 115а, 127/3, 129;
Могилевская, 14, 18—24, 35—49, 39б, 43а;
пер. Москвина, 4;
Мястровская, 2, 2б, 4, 6, 8;
Надеждинская, 2, 58, 58а, 1—29;
Нарочанская, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17;
пер. Ольшевского, 1, 2, 3, 5, 7, 16а, 18а, 20а;
ул. Ольшевского, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20/11, 22, 24, 28, 29/1, 30, 32, 34, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 76а, 77, 78, 82;
Пензинская, 37, 39;
пр. Победителей, 8, 12, 14, 18, 20, 39, 41, 43/1, 43/2, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 59а, 61, 63, 67, 69, 103, 105, 105а, 107, 109, 109а, 109б, 111, 111а, 111б;
пер. Полевой, 2а;
ул. Полевая, 2—34, 25, 25а;
пр. Пушкина, 67, 68, 69, 69а, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 89, 91, 93;
ул. Радищева, 3;
Радужная, 7, 9, 9а, 11, 13, 17, 19, 19б, 27;
Саперов, 3, 5, 7;
Семенова, 1, 35, 2, 4, 28—36, 30/1, 30а;
Сенницкая, 5, 55;
Слонимская, 27а;
Солнечная, 31а, 28, 30/2;
Тарханова, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15;
Тимирязева, 25, 28, 44, 60, 65, 68, 72/1, 72а, 76, 80/1, 82, 84, 86, 90, 90а, 92, 96;
Физкультурная, 14—18, 26а;
Чехова, 8;
Чигладзе, 2, 4, 4а, 6/1, 6/2, 8, 10, 12, 22, 29, 31;
Чкалова, 1—7, 5а, 9/1, 9/2, 21, 27, 35, 10—28, 18/1—3, 32—38, 32а, 38/1.
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