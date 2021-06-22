Июльские адреса - на очереди: обновился график отключения горячей воды в Минске в июле 2021

График отключения горячей воды в Минске в июле 2021. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

О плановых отключениях воды на июль сообщили две обслуживающие минчан организации — УП «Минсккоммунтеплосеть» и РУП «Минскэнерго». Ищите свой адрес в списке, нажав клавиши Ctrl+F и введя в поисковую строку название улицы.

С 5 ИЮЛЯ:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Измайловский 2-й пер., 13;

Л. Беды, 39;

Лынькова, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 79а, 83, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 87/1, 87/2, 95, 97, 99, 99В, 99/1, 99/2, 99/3, 99/5, 101/1, 101/2, 101/3, 105, 107, 109/1, 109/2, 111, 113, 115, 117;

Можайского 3-й пер.,11;

Неждановой, 36;

РКМЦ в дер. Ждановичи.

С 6 ИЮЛЯ:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Азгура, 3, 5, 8;

Ангарская, 15б, 15в;

Бумажкова, 37а, 39;

Ваупшасова, 15, 16, 17, 19, 26, 29, 31, 42, 42а, 42б, 44;

Геологическая, 99, 101, 103, 105, 107, 115, 117, 119, 119а, 121, 123, 125, 127, 129, 133;

Днепровская, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

Карвата, 10а, 10б, 10в;

КГБ: здание №1, здание №2, гараж, склад, КПП, мастерская, дизельная, учебный корпус №1;

Маневича, 5, 6, 8, 10, 13, 17;

Менделеева, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 20, 22, 24, 30;

Мичурина, 12а, 19, 21, 23, 25;

Молодежная, 1, 1/2, 2, 5;

Партизанский пр., 104а, 133, 135, 146, 146а, 148;

Первомайская, 20/2, 20/3, 24/2;

Пугачевская, 7, 9, 11;

Пулихова, 7/1, 7/2;

Седова, 16;

Солтыса, 42, 44, 46, 48, 50/1, 50/2, 54, 56, 56а, 58, 60, 62;

Социалистическая, 13, 30, 32;

Столетова, 2;

Уральская, 8а, 10а;

Фабричная, 20;

Фроликова, 2, 19, 21, 23, 23а, 25;

Центральная, 11а;

Шоссейная, 13, 17.

РУП «Минскэнерго»

1-й пер. Менделеева, 50/2, 50/4;

1-й пер. Твердый, 5, 6, 6/2 — мастерские, 7, 8, 11а;

ул. 2-я Пржевальского, 2;

Азгура, 1, 1а, 1б, 4;

Ангарская, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 7, 9/1, 9/2, 11, 13/1, 13/2, 15в, 15/1;

Андреевская, 3/2, 4, 4а, 5/2, 7/1, 2, 11;

Антоновская, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 16, 20, 22, 28, 28а, 30, 30а, 32;

Берестянская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24;

Бехтерева, 5, 6а, 7, 10, 12, 16;

пер. Бехтерева, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Ботаническая, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 11, 11/3 — стоянка, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

П. Бровки, 21/2, 25а, 25/1, 30, 32, 32а, 32б;

пер. Броневой, 1, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14/6, 15, 15а;

Бумажкова, 37;

З. Бядули, 2, 2/2, 2/3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 13;

Варвашени, 1, 4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 7б, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 12, 13/4, 14, 15, 16, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 22а, 22/1;

Ваупшасова, 7а, 10, 17, 19, 21, 21б, 23, 25;

В. Хоружей, 5б;

пер. Войсковый, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,

ул. Гикало, 1, 2а, 3, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 24/1, 24/2, 26, 28;

пер. Горный, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

ул. Долгобродская, 1, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 16а, 18, 18а, 23, 23/2, 25, 25/2, 37, 39, 39а, 41/1, 41/2, 41/3, 43, 43а;

Домбровская, 15;

Захарова, 19, 21, 23, 24, 26/8, 26/1, 25, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 50д, 50в, 50б, 52/1, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61а, 62, 63, 63а, 64, 65/1, 67/1, 67/2, 68, 69, 72, 73а, 74, 76, 77а, 104;

Золотая Горка, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 6а, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17;

Ивановская, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 43а, 50, 56;

Киселёва, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 9, 9/1, 10, 11, 13;

Козлова, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15,16, 18, 20/5, 22, 26, 26/8, 28, 17, 17а, 19/11, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35;

пер. Козлова, 1, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 8а, 9, 9г, 10, 11, 11к. 1, 12, 14, 15, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 25, 26, 29, 44, 46, 48, 50, ул. Коммунистическая, 4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6а, 6б, 8, 10;

Котовского, 2а, 9, 9а;

Красная, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 22;

Краснозвездная, 1, 1а, 3, 3а, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18б, 19, 21, 25, 31, 33;

пер. Краснозвездный, 12, 12а, 14, 17;

Куйбышева, 26, 28, 30, 32,

Лазо, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16,

Лещинского, 12, 14, 14а,

Магнитная, 30,

Марьевская, 5, 5а, 7а,

Матусевича, 35,

пр. Машерова, 4, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 3, 3а, 5, 7,

ул. Менделеева, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 36,

Михайлова, 3,

Мичурина, 1, 3, 7,

Молодежная, 3/1, 3/2,

бульвар Мулявина, 3, 5, 6, 7, 8, 10,

ул. Нагорная, 12,

пер. Нагорный, 5, 6б,

пр. Независимости, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38 , 39, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46б, 46в, 46д, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58/11,

Новодворский сельсовет, 40, 40а, 40/1, 40/2,

ул. Огарева, 1, 3,

Одесская, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20а, 20б,

Омельянюка, 3, 5, 7, 15, 15в, 18, 19,

Орджоникидзе, 10, 17, 26, 30,

пр. Партизанский, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112а,113, 114, 116, 117а, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149,

ул. Первомайская, 3, 3а, 3в, 7, 9, 9а, 11, 15, 17, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3, 24/1, 24/3, 26/1, 26/2, 28,

Передовая, 4, 4-1, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15,

П. Бровки, 27,

Платонова, 1, 1а, 1б, 3, 5/20, 10, 12а, 12б, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20б/1, 21, 23, 31, 31б, 33/2, 33/3, 33а, 35/1, 35/2,

Притыцкого, 62, 64Б,

Пугачевская, 1, 3, 10, 20, 22,

Пулихова, 1/18, 3, 5, 6, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31/1, 33, 35, 37, 41, 45, 47, 51,

Радиальная, 17, 23, 40а, 42, 42а, 50, 52, 54, 54б, 56,

Румянцева, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17,

Седова, 6, 7, 8,

Слесарная, 3, 4, 18, 20, 35, 42, 44, 46, 48,

Смоленская, 12, 14,15, 15а, 25, 27, 27/2., 31, 33, 49, 49/2, 49б, 51, 52,

Смолячкова, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 14а, 16, 19, 21, 26, 26а,

Соломенная, 13, 23, 23а,

Солтыса, 70, 72, 82, 84, 86, 96, 96а, 106, 183, 183а, 185, 185а, 187, 187а, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 203а, 205,

пер. Солтыса, 2, 4, 5, 5а, 6,

ул. Социалистическая, 2, 5, 7, 9, 9/1, 10, 11, 17, 18, 18а, 26, 26/13, 28,

Строителей, 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 8,

Трудовая, 1а, 3, 5, 6, 10,

Украинская, 1, 3, 5,

Уральская, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а,

пер. Уральский, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15,

ул. Фроликова, 1, 3, 5, 7, 9, 8, 11, 17, 25а,27, 29, 29а, 31, 31а, 31/2, 33, 41, 45, 47, 49,

Фрунзе, 2а, 2, 2/6, 2/8, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 19/1,

Центральная, 1а, 5, 6, 7, 7а, 8а, 25, 45, 47,

Л. Чайкиной, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16,

Чапаева, 1, 3, 4а, 5, 6,

Челюскинцев, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 71, 73,

Шоссейная, 7, 7а, 9.

С 7 ИЮЛЯ:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Бельского, 24, 26;

Белинского, 23;

Восточная, 41, 107, 107а;

Е.Полоцкой, 1, 3, 4, 5;

Корш-Саблина, 2;

Логойский тр., 21/6;

Матусевича, 38, 40, 42, 44, 44б, 46;

Московская, 9, 13;

Одоевского, 70;

П. Глебки, 11, 15А;

Полиграфический 1-й пер., 4, 6, 6а;

Притыцкого, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59;

Рабкоровская, 23;

Славинского, 6, 8, 8а.

РУП «Минскэнерго»

ул. Л. Беды, 36, 38, 40, 42, 45;

Белинского, 54;

Берсона, 1а, 3, 3а, 14, 16;

Берута, 4/2, 4/3, 4/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8, 10, 12;

Бирюзова, 10, 10а;

Бобруйская, 2, 3, 8, 12а;

Вокзальная, 9а, 5—13, 13а, 22;

Володарского, 1—9, 2—12, 2а, 12а;

Восточная, 125, 129, 131, 133, 168, 169, 170, 178, 180, 181, 183, 184, 186, 188, 190;

Гало, 148;

Гамарника, 1, 2, 3, 4, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 10, 11, 13, 14, 15, 16/1, 16а, 17, 18, 19, 20/1, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 33, 35;

Гебелева, 6;

П. Глебки, 2, 4, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48;

Городской Вал, 3-11, 2-10, 12/2;

Д. Сердича, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8/1, 8/2, 9, 10, 10б, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19;

пр. Дзержинского, 1а, 1б, 1в;

пер. Добромысленский, 3, 4, 5, 5а;

Домашевский, 4, 1а , 9, 11, 11а;

ул. Дрозда, 7, 14, 25а;

Дунина-Марцинкевича, 10;

Жудро, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34;

Западная, 7а, 15, 19, 20;

Иерусалимская, 4, 11а;

Интернациональная, 5, 6—16, 20а;

Калиновского, 1, 3, 4а, 5, 7, 9, 11, 15;

Кальварийская, 7-17, 17а, 21, 40, 42;

Коллекторная, 3, 3а;

Кольцова, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10в, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 15а, 16, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 37, 37а, 38, 39/1, 39/2, 43, 48, 49, 50, 53/1, 53/2;

пер. 4-й Кольцова, 6, 51, 53;

ул. Комсомольская, 6—30, 12а, 20а;

пер. Кооперативный, 6, 12;

ул. Короля, 45—73, 47а, 65а, 34, 38/1—3;

Крамского, 14;

Куприянова, 4, 4а, 6;

Ленинградская, 2;

Логойский тракт, 17, 17а, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 (в том числе ПНС), 20, 21/1, 21а, 21в, 22, 22а, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 26, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 34/1, 34/2, 36, 37/1, 37/2, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4;

Кутузова, 18;

К. Либкнехта, 54—70, 68а, 70а, 43;

Литературная, 22;

Лукьяновича, 6, 10, 12;

Матусевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 21, 23, 25, 27;

Мирошниченко, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10/1, 11, 12/1, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55;

Мележа, 5/1, 5/2;

пер. Молочный, 4;

ул. Московская, 1, 5, 7, 7а, 11, 15, 15а, 17, 6—22, 6а, 18а;

Мясникова, 3а, 5—39, 11а, 11б, 11в, 11г, 25а, 26—44, 44а, 74—78;

пр. Независимости, 2, 3/1, 3, 4, 8, 11, 13, 17/1;

ул. Немига, 5, 36—40;

Одоевского, 16/1, 16/2, 16/3, 18/1, 18/2, 18/3, 20/1, 20/2, 22;

Олешева, 2, 5, 10, 12, 14;

Ольшевского, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1а, 1б, 3а;

Полиграфическая, 2, 4, 6, 16, 18, 29, 31;

пер. 4-й Полиграфический, 9, 10, 16, 16а, 18;

ул. Притыцкого, 2, 2/1, 2/2, 3, 17, 19, 23, 23а, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60б, 60в, 65;

пр. Пушкина, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63;

ул. Рабкоровская, 14—28, 24а, 13—21, 17а, 17/1, 17б;

Революционная, 9—17, 13а, 15а, 22—32, 24а, 24б, 26а;

Свердлова, 2, 4;

Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108;

Седых, 1, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 14а, 14б, 14в;

Скрыганова, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 4д, 6, 7/2, 14, 16, 32, 36, 39;

Славинского, 4, 8, 10, 10а, 12;

Советская, 2—18, 7—19;

пер. Стекольный, 1—5, 5а;

ул. Суражская, 10;

Толстого, 4—32;

Топографическая, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13;

Фабрициуса, 3—13, 7а, 9а, 8—36, 8в, 8в/1, 24а;

К. Цеткин, 4, 18, 20, 24, 49, 51, 51а;

Широкая, 2, 3, 3а, 4, 4/3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 36, 38/1, 38/3, 38/4, 40, 40а.

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50 лет Победы, 20, 22;

Беляева, 3, 4, 9, 10, 21, 25;

в/ч 04104: столовая, санчасть, спортклуб, баня;

Водолажского, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а;

Героев 120 див., 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 27а, 29, 33;

Курсанта Гвишиани, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

Независимости пр., 186, 196, 198, 202/1, 202/2;

Основателей, 11, 13, 15;

Пономарева, 1, 1а, 2, 3, 3б, 4а, 5, 6, 7, 9а, 11, 11б, 12, 13;

Почтовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Рогачевская, 1а, 10, 10а, 10б, 10в, 10д;

Садовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

ст. Колядичи, 1, 3, 5, 7;

Стариновская, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37.

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Гвардейская, 10.

С 22 ИЮЛЯ:

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Буденного, 6;

Филатова, 10;

Щербакова, 1;

Я. Райниса, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д.

РУП «Минскэнерго»

ул. Айвазовского, 1;

Бехтерева, 9;

Буденного, 1, 1а, 3,4, 5, 7, 7/2, 8, 8а, 8/1, 8/2, 9, 10, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Ванеева, 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 8 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 32а;

Васнецова, 2, 3, 4, 5, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17;

Грекова, 2, 3, 4, 5, 7, 8;

Долгобродская, 36, 38, 75;

Жилуновича, 1, 2, 2в, 3, 4, 5, 7, 8,10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

Искалиева, 4, 6, 10, 12а, 12/1, 14, 14а,16, 18;

Корицкого, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

О. Кошевого, 7, 9, 9а, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35;

Кулешова, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 18;

Народная, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19/1, 19/2, 2, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 26/1, 26/2, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 53/1, 53/2, 54, 56, 58, 60, 624

пр. Партизанский, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26, 26а, 26/2, 26/3, 28/1, 28/2, 28/3, 30/1, 30/2, 30/3, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 66а, 67, 68, 69, 69а, 69б, 70, 71, 71а, 71б, 73, 73а, 73/1, 75, 75а, 75/1, 75/2, 77, 81, 83, 85, 85а, 85б, 87, 87а, 87б, 89, 89а, 89б, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 95;

ул. Плеханова, 1, 3, 3а, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 1а, 21, 23, 24, 25, 31;

Подшипниковый проезд, 9;

ул. Райниса, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Стахановская, 28, 28/2, 30, 34, 36;

Сурикова, 3, 3а, 15, 19, 21, 23;

Тухачевского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 48;

пер. Ученический, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 8, 9,10;

ул. Филатова, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21;

Щербакова, 1, 3, 4, 4/2, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 16, 16/2;

Энергетический проезд, 2.

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Васнецова, 16.

С 27 ИЮЛЯ:

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Беломорская, 5, 8;

Богдановича, 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 29;

В. Хоружей, 21;

Каховская, 17;

Киселева, 17;

Коммунистическая, 1, 14, 16, 18, 19, 52;

Красная, 3, 5;

Кропоткина, 47, 51, 55, 76, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/6, 76/7, 76/9, 76/10, 76/11, 76/12, 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18;

Куйбышева, 10, 61/1, 61/2, 61/3, 73, 73а, 75;

Кульман, 37, 39;

Машерова пр., 60;

Нововиленская, 6, 7, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 18, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 24;

Нововиленский пер., 14;

Орловская, 51, 53, 57, 59;

Осипенко, 2, 4, 6, 8;

Старовиленская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 44, 46, 48, 97;

Старовиленский тр., 6, 8, 10, 26а, 26/1, 28/1, 30, 69, 69а, 73, 75, 75а, 77;

Сторожевская, 3, 5, 7, 8, 8а;

Троицкая набережная, 4, 6, 8;

Червякова, 2а, 2/2, 2/3, 2/5, 3, 5, 7, 8б, 23, 31, 61;

Якуба Коласа, 8, 15.

РУП «Минскэнерго»:

1-й пер. Щедрина, 1;

2-я Шестая линия, 9, 11, 13, 15;

2-й Долгиновский пер., 1;

ул. Беломорская, 1, 4, 4а, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23;

М. Богдановича, 6, 8, 23, 25, 27, 33, 35, 46 ,48, 50, 52, 52а, 52б, 52в, 52г, 53, 53а, 54, 55, 56, 58, 58а, 58б, 60, 62, 66, 64/1, 64/2, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 91а, 92, 96, 97, 100, 102, 129, 129а, 131, 133, 135, 137, 139, 139а, 143а, 143, 145/1, 145/2, 147, 147а;

бульвар Шевченко, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10 ,12, 18, 20, 22, 24, 26;

ул. В. Хоружей, 1а, 2, 3, 3а, 3в, 4, 5, 5а, 5в, 6, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12/2, 14, 16а, 16, 16б, 18а, 18б, 18/1, 18/2, 20, 22, 24/1, 24/2, 26а, 26, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 44а, 46/1, 46/2, 46/3, 48, 48а;

Гая, 1, 3, 4/2, 4/3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15а, 17;

Даумана, 13, 13б, 23;

Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 50, 52, 54а, 54б, 54, 56;

ул. Дорошевича, 3, 4, 5, 6, 8;

Архитектора Заборского, 3;

Земледельческая, 50;

Каховская, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 68, 70;

Киселева, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42/2, 43, 45, 55, 61, 61а, 67;

Коммунистическая, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 24, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 54, 86;

Красная, 7, 9, 11, 17/1, 19, 19а, 19б, 21, 21а, 23/5;

Кропоткина, 22, 44, 43 (+церковный корпус), 57, 72, 74, 84, 89, 93, 93а, 95, 97, 108, 110, 112, 114, 108а;

Куйбышева, 14, 16, 17, 19, 19а, 24, 25а, 26, 34, 35, 36, 38, 41, 44, 46, 46а, 48, 53, 55, 57, 57а, 63, 65, 65а, 67/3, 67/2, 67/1, 69а, 69, 40, 77, 79, 79/2, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 101;

Кульман, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20а, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39, 38;

пр. Машерова, 20, 7, 11, 17, 17г, 17а, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 54;

Независимости, 59, 61, 63, 65, 65/2, 65/3, 65/6, 65/7, 67, 69, 49, 51, 53, 55, 55а, 57;

ул. Новаторская, 2а, 53а, 55а/1;

Нововиленская, 1.1 (г. п.), 1, 1а, 3а, 5а, 7б, 14, 16, 18, 20, 20а, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 24г, 24д, 26, 28;

пер. Нововиленский, 2, 4, 6, 8, 10, 12;

ул. Орловская, 58, 58а, 58/1, 59, 60, 61, 62, 70;

Осипенко, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;

Э. Пашкевич, 3, 5, 9;

пл. Парижской Коммуны, 1;

ул. Пархоменко, 3;

Прогрессивная, 8, 29а, 29а/1, 29а/2;

Пугачевская, 6, 24;

Стадионная, 3, 5, 9, 14, 14/1;

Старовиленская, 3а, 44, 46, 48, 52, 54 (чет), 57 (нечет), 85, 87, 87/1, 95, 95а, 97б, 100, 100а, 100/1, 100/2, 131, 133;

Старовиленский тракт, 3, 5, 41, 41а, 67, 87, 88, 89, 89а, 91, 93;

ул. Сторожовская, 6, 15, 15а (нечет);

Сурганова, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 39, 41, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 49, 51, 53, 55, 57, 59;

Хмельницкого, 3, 5, 9/1;

Цнянская, 1, 2к. 1, 2к. 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 7, 8/19, 9, 11, 12, 13, 14а, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25;

Червякова, 14, 16, 18, 20, 22, 25;

Червякова, 2/1, 2/4, 4, 6, 8, 8а, 10а, 55, 57, 57а, 59;

Чичерина, 2, 4, 14 (чет), 1, 3, 3б, 11, 13, 15, 19, 21 (нечет);

Щедрина, 1;

Якуба Коласа, 2, 4, 6, 7а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 26, 27/1, 27/2, 29, 29а, 31, 33, 35;

пер. Якуба Коласа, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.

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Авакяна, 24, 32, 32/3, 34, 34/3, 36/2, 38;

Авроровская, 2, 4, 4а, 6, 8;

Артиллеристов, 9, 9а, 11, 11А, 13, 15;

Аэродромная, 3а, 9а, 13, 15, 17;

Бакинская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18/1, 18/2, 20;

Балтийская, 2, 4, 6, 8, 12;

Бородинская, 35;

Брилевская, 12, 14, 15, 17, 19;

Великоморская, 6, 10, 12, 30;

Воронянского, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4а, 4б, 6, 6в, 7, 7в, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 13/1, 13/2, 13/4, 13/5, 15/1, 15/2, 15/3, 21, 23, 25, 27, 31, 50/3, 50/4, 50/5;

Вузовский пер., 3, 9/1;

Гастелло, 7/3, 9, 11;

Гвардейская, 3, 9, 5, 7;

Дачный пер., 1В, 8, 8Б;

Денисовская, 2, 4, 6, 9, 9А, 41/2, 45;

Жуковского, 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 8/1, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Ильянская, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10б;

Камайская, 8, 10, 12, 14;

Козыревская, 4, 6, 14, 14б, 15, 16, 17, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39/1, 39/2;

Короткевича, 6, 14;

Л. Украинки, 2, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 16, 18, 20, 22;

Левкова, 3/1, 3/2, 4, 6/1, 6/3, 8/1, 8/2, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22;

Лынькова, 8, 10;

Маяковского, 22/1, 24, 26, 99, 100, 103, 117/2, 119а, 123, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 160, 160а, 162, 164, 166, 166а, 168, 170, 172, 172а, 172б, 174;

Могилевская, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4а, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 12, 12а, 16, 16/4, 32, 34/2, 36;

Мястровская, 1, 1А, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 38;

Орловская, 86а, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4;

Победителей пр., 20а, 22а, 51/2, 53/1, 73/1, 75/1, 77, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 89, 89/3, 91, 93, 95/1, 97/1, 99/1, 99/2, 101, 101/12, 115, 117, 117а, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135а, 135б, 135в;

Полевая, 36;

Полтавская, 10;

Радужная, 4/1, 4/2, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10;

Ратомская, 5, 7;

Ржавецкая, 1, 3, 5, 7;

Роменская, 5, 9;

Семенова, 10, 11, 11А, 14, 15, 20, 20а, 20б, 22, 24, 26, 28;

Сенницкая, 5, 51, 53;

Слонимская, 27А;

Солнечная, 1, 3, 4, 6, 17, 29, 30, 31;

Тарханова, 14, 16;

Физкультурная, 23, 23А, 31, 33;

Чкалова, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15/1, 15/2, 17, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 38/2.

РУП «Минскэнерго»

Пер. 1-й Путепроводный, 15;

6-й Путепроводный, 3, 13;

8-й Путепроводный, 5;

ул. 1-я Радиаторная, 126;

Авакяна, 19—21, 26, 26а, 30а, 30/2, 30/3, 32/2, 34/2;

пер. Автодоровский, 3а, 11, 15;

ул. Автодоровская, 3е, 3е/1, 3е/2, 3д, 5;

Аранская, 6, 8, 22а;

Артиллеристов, 8—20, 8а, 15;

Аэродромная, 1, 3, 7, 11а, 125, 125а;

Бирюзова, 4, 4а;

Бородинская, 1б, 9—31, 17/2;

Брилевская, 2—10, 8/1—3, 14а, 16—24, 3—23, 44б, 46;

Быховская, 10, 14, 35, 37, 55;

Великоморская, 7, 36;

Вербная, 3, 5;

Вирская, 40—44;

Володько, 12—30, 16а, 24а;

Воронянского, 8, 40—64, 50/1, 2, 1а, 5/3, 35;

пер. Вузовский, 7, 16а;

ул. Гастелло, 12, 14, 16;

Гвардейская, 8, 12, 14, 16;

П. Глебки, 17а, 58, 58а, 64, 64а, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90б, 92, 94, 96, 98, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 126;

Грибоедова, 12, 20, 22, 26, 28, 28а, 29, 30;

Д. Сердича, 22, 24, 26, 30, 30а, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50/1, 50/2, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88;

пер. Дачный, 16;

ул. Денисовская, 3—7, 31—43, 39а, 47—51;

Жудро, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 53б, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71а;

Жуковского, 11а, 29б;

Игнатенко, 3, 5, 7, 7а, 8, 11, 13, 15, 15/1, 17;

Индустриальная, 5—7;

Ильинская, 16, 18;

Камайская, 2;

Княгининская, 6, 8, 10;

Козыревская, 10, 18—24, 70, 74, 29а, 33, 35/1, 35/2, 41;

Короткевича, 4, 6, 8а, 10—14, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 19;

Левкова, 30, 33/2, 35/1,2, 37—45;

Луговая, 4а;

Лынькова, 3, 3а, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 23д, 23е, 25, 27, 29/1, 29/2, 29/3, 31;

Марата, 19—21;

Матусевича, 2, 4/1, 4/2, 6, 8, 8а, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 32, 36, 36/1, 36/2;

пр. Машерова, 76, 76а, 78;

ул. Маяковского, 4—20, 16а, 22/2, 96, 158, 168а, 11, 15, 57а, 59—97, 99/1, 2, 101, 101а, 101б, 115а, 127/3, 129;

Могилевская, 14, 18—24, 35—49, 39б, 43а;

пер. Москвина, 4;

Мястровская, 2, 2б, 4, 6, 8;

Надеждинская, 2, 58, 58а, 1—29;

Нарочанская, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17;

пер. Ольшевского, 1, 2, 3, 5, 7, 16а, 18а, 20а;

ул. Ольшевского, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20/11, 22, 24, 28, 29/1, 30, 32, 34, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 76а, 77, 78, 82;

Пензинская, 37, 39;

пр. Победителей, 8, 12, 14, 18, 20, 39, 41, 43/1, 43/2, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 59а, 61, 63, 67, 69, 103, 105, 105а, 107, 109, 109а, 109б, 111, 111а, 111б;

пер. Полевой, 2а;

ул. Полевая, 2—34, 25, 25а;

пр. Пушкина, 67, 68, 69, 69а, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 89, 91, 93;

ул. Радищева, 3;

Радужная, 7, 9, 9а, 11, 13, 17, 19, 19б, 27;

Саперов, 3, 5, 7;

Семенова, 1, 35, 2, 4, 28—36, 30/1, 30а;

Сенницкая, 5, 55;

Слонимская, 27а;

Солнечная, 31а, 28, 30/2;

Тарханова, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15;

Тимирязева, 25, 28, 44, 60, 65, 68, 72/1, 72а, 76, 80/1, 82, 84, 86, 90, 90а, 92, 96;

Физкультурная, 14—18, 26а;

Чехова, 8;

Чигладзе, 2, 4, 4а, 6/1, 6/2, 8, 10, 12, 22, 29, 31;

Чкалова, 1—7, 5а, 9/1, 9/2, 21, 27, 35, 10—28, 18/1—3, 32—38, 32а, 38/1.

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