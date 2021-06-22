Работа в жару: при какой температуре в офисе можно уйти домой раньше или сместить рабочий день на ночь

Вентилятор лучший аксессуар рабочего места, когда на улице +30 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В жару бы у воды сидеть, да окунаться почаще, а приходится работать. Разбираемся, как по белорусским законам работодатели должны организовать рабочие места своих работников в жаркое время и может ли специалист, обливающийся потом в офисе, просто встать со стула и уйти.

Во-первых, определимся с понятием сильная жара. Это максимальная температура воздуха 30-34 градуса.

Во-вторых, в законодательстве закреплена обязанность нанимателя обеспечить каждого работника в производственных и офисных помещениях рабочим местом, соответствующим требованиям по охране труда.

В-третьих, работник вправе отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья как самого работника, так и окружающих до устранения этой опасности.

В-четвертых, работник не вправе самовольно и без ведома и распоряжения нанимателя покинуть рабочее место.

Когда «белые воротнички» уйдут домой на час раньше?

Офисные работники, которые весь трудовой день в основном сидят на стуле возле компьютера, могут работать на час меньше (семь, а не восемь часов), когда температура в помещении достигнет +28,5°C (это записано в Гигиеническом нормативе N 33 (п. 25 СанПиН N 33).

При такой же температуре представители ряда профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий могут находиться на рабочем месте не более 5,5 часа.

А работники, выполняющие работы в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой машиностроительных и металлургических предприятий, - не более четырех часов.

Сиеста в Беларуси не предусмотрена, но возможны короткие перерывы в работе при большой жаре. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как шеф может улучшить условия труда работников в жаркие дни?

- установить кондиционеры или другие устройства, позволяющие снизить температуру воздуха в рабочей зоне (это может быть также монтаж дополнительной вентиляции);

- предоставить работникам дополнительные специальные перерывы - это относится к тем, кто трудится на свежем воздухе (ст. 135 Трудового кодекса, ст. 29 Закона об охране труда). При этом оптимальная длительность одного перерыва на отдых составляет для работников большинства массовых профессий 5 - 10 минут (ч. 2 п. 3.2 Методических рекомендаций по нормативам на отдых).

- разделить рабочее время на части и обеспечить работника питьевой водой. По закону рабочий день (смена) может быть разделен на отдельные части с перерывами продолжительностью не менее двух часов, включая перерыв для отдыха и питания (ч. 1 ст. 127 ТК);

- сместить начало рабочего времени или его окончание (в частных фирмах были случаи, когда часть работников приходила рано утром, а часть – поздно вечером, а в середине дня офис пустовал);.

- работодателя закон обязывает обеспечить работникам наличие специальных помещений для отдыха от жары, если они трудятся под открытым небом (ч. 1 ст. 231 ТК).