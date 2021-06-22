«Эти продукты могли быть съедены!»: как в Беларуси создают банк еды – чтобы ее не утилизировали, а отдавали нуждающимся

Пока сотрудники создающегося в Беларуси банка еды работают только с одним производителем, но надеются, что в ближайшее время круг доноров продуктов питания расширится (фото: предоставлено организаторами)

Пищевой банк – это то же, что и денежный, но только работающий с продуктами питания. Волонтеры забирают в супермаркетах и у производителей продукты, у которых заканчивается (но не закончился!) срок годности, и бесплатно раздают нуждающимся. Этой инициативе в Европе уже около 30 лет, а в США – все полвека. В Беларусь она пришла полгода назад. Как приживается продовольственный банк в нашей стране, какие есть сложности и кто сейчас жертвует продукты? Обо всем этом мы расспросили руководителя проекта «Пища» общественного объединения «Центр экологических решений» Елену Пищук.

- Мы только стремимся стать первым пищевым банком в Беларуси. И пока работаем только с одной международной организацией «Пепсико» (PepsiCo, торговая марка «Агуша» - Ред.), у этой организации был подобный опыт работы в России и в Украине. Но и в Германии в 1993 году тоже все начиналось с малого: активные девушки вечерами забирали из пекарен хлеб и передавали нуждающимся, перевозя его в коробках в багажниках своих авто. А сейчас в этой стране с 80 миллионным населением насчитывается 950 банков еды и при них 2 тысячи бесплатных столовых. Наши достижения за 6 месяцев пока скромные – мы получили и перераспределили 5 тонн детского питания, соков, каш на сумму 36 тыс. рублей и смогли помочь более чем 700 семьям в сложном положении.

- Как выстроена работа в проекте?

- До того, как мы приступили и смогли взять первые коробки с детским питанием, полгода работали над согласованием документов. В итоге у нас есть типовой договор для сотрудничества с производителями.

Как же все работает? «Донор» сообщает в электронном виде о том, какие продукты и в каком объеме он готов передать волонтерам проекта. Они оценивают свои силы, связываются со партнерами из числа социальных учреждений Минска и Минского района, а это 15 организаций (в том числе территориальные центры соцобслуживания населения Московского и Фрунзенского районов, ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», проект «SOS–Детские деревни»), и виртуально распределяют между ними продукты.

Только после этого соглашаемся принять этот продуктовый гуманитарный груз. Склада у нас нет и поэтому работаем мы с колес, организовывая логистику, волонтеров на погрузку-разгрузку и автоволонтеров. Передаем продуктовый груз по товарно-транспортным накладным. Был у нас опыт передачи продуктов самостоятельно по ведомостям обычным людям, находящимся в сложной финансовой ситуации..

- Елена, а банки еды в Европе тоже работают в основном с производителями?

- Нет, их основные поставщики – крупные сети супермаркетов, на долю которых приходится более 80% поставок. Это логично: именно там возникает излишек товаров, у которых может закончится срок годности. У нас в Беларуси отсутствует такая категория, как пищевые потери, пищевые остатки. У нас либо хороший продукт, либо на завтра уже плохой. И это усложняет задачу по перераспределению продуктов. В России похожее законодательство в этом вопросе, и пищевой банк работает там в основном с производителями и оптовыми поставщиками. В Германии же, как и во многих странах Евросоюза, на продукте указаны две даты – «лучше использовать до» и «срок годности». Как только продукт подходит к дате «лучше использовать до» он начинает стоить 0 евро. Это значит, что и налогообложение на него 0, НДС уплачиваться не будет. Получается – выгоднее отдать бесплатно, чем заниматься утилизацией.

- Вы работает с продуктами, у которых скоро должен закончится срок годности…

- Да, но мы не беремся за продукты, у которых он заканчивается, например, через три дня, потому что понимаем - можем не успеть доставить его тем, кому он нужен. Работаем пока только с продукцией в таре. В этом случае нет особых требований к хранению и перевозке. Не работаем с продукцией кулинарий, пекарен. Конечно, в перспективе мы бы хотели начать работать с ритейлами, потому что от них можно было бы получать и перераспределять разнообразную продукцию. Должно быть так, чтобы бизнесу дешевле было отдать, чем выбросить. Пока ситуация прямо противоположная. Но очень надеемся на принятие Национальной стратегии зеленой экономики на 2021-2025 годы, где есть пункт о продовольственном банке.

- За эти полгода вам возвращали продукты и что вы с ними делали?

- Поскольку мы работаем точечно и под заказ, то с возвратом не сталкивались, но если бы такое случилось, уверена мы быстро бы нашли желающих забрать. У нас не как в Литве, где сейчас проще найти тех, кто отдаст, чем тех, кто готов принять.

Идеальный вариант для малообеспеченной семьи, которая находится под патронатом волонтеров из банка еды, – разнообразные продукты питания (фото: предоставлено организаторами)

ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛА

«Больно смотреть на утилизацию продуктов, которые могли быть съедены»

- Я не пессимист, но на данный момент не вижу законодательных актов, которые бы позволили ритейлу осуществлять работу продовольственного банка в Беларуси, - прокомментировала исполнительный директор некоммерческого объединения «Ассоциации розничных сетей» Наталья Шаблинская. - Идея хороша, но для внедрения ее в жизнь надо пройти большой путь, в том числе законодательного подтверждения действий ритейла. Чтобы передача продуктов осуществлялась правильно и с точки зрения санслужб, и с точки зрения налоговой инспекции. Под этот нужный проект надо формировать законодательную базу ведь мы работаем по четким инструкциям. Конечно, больно смотреть на утилизацию продуктов, которые могли быть съедены.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Беларуси, по оценке Центра экономических исследований BEROC, потери продуктов питания на всей цепочке от производства до потребления составляют 1,2 млн. тонн в год. Для сравнения: в Польше - 5,8 млн. тонн, в Литве – 0,6 млн. тонн.

Согласно результатам исследования, уже в 2022 году в Беларуси может быть перераспределено от 36 до 468 тонн пищевых остатков.

А КАК У НИХ?

В Польше за год накормили 1,5 миллиона человек

Польский пищевой Банк еды создан в 1993 году. Сейчас в стране их около 30, у них есть свои склады. В 2020-м польские банки еды перераспределили около 64 тыс. тонн продуктов питания. С ними сотрудничают более 3 тыс. общественных организаций, социальных учреждений. Поддержку от этого проекта получили около 1,5 миллионов человек. Развитию способствуют налоговые льготы, в частности доноры освобождаются от уплаты НДС на пожертвованные продукты питания. Среди «доноров» львиная доля у крупных торговых сетей (88% продуктов отданных приходится на них), остальное отдают производители.

Уже 20 лет существует банк еды в Литве. В 2019 году через него распределили 7,9 тыс. тонн продовольствия на сумму 13,1 млн. евро. Помощь была оказана была 108 тыс. жителей страны. Все необходимые государственные сертификаты для осуществления операций с продовольствием банк получил от государства. Основной вид продуктов питания, который получает банк еды в Литве, – овощи и фрукты. На их долю приходится 27%. На втором месте – хлеб и кондитерские изделия, на третьем – бакалея, на четвертом – молочка.

В Германии это разветвленная сеть по всей стране, состоящая из 950 филиалов банка и 2 тыс. бесплатных столовых под их управлением, что по численности больше чем ресторанов МакДональдс в Германии. Получают бесплатные продукты беженцы, бездомные, безработные, пенсионеры. 82% продуктов питания отдают супермаркеты, 8% - жертвуют немцы, покупая продукты и оставляя их в специальных ящиках прямо в супермаркетах. Остальное приходит от производителей еды. Пищевой банк в Германии спасает 265 тыс. тонн продовольствия в год (в месяц это 22 тыс. тонны, в сутки 723 тонны, в секунду - 8,3 кг.). 60 тысяч волонтеров - и подавляющее большинство бесплатно работает в этом проекте, большая часть из них – пенсионеры.