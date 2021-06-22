Что известно о белорусской вакцине от коронавируса: сделана по принципу китайской, испытывают на мышах, прививать начнут в 2022

Белорусская вакцина сейчас в стадии разработки. Фото pixabay.com

О создании собственной вакцины от коронавируса в Беларуси заговорили еще осенью прошлого года. А 7 мая Александр Лукашенко сообщил, что она уже есть.

- В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину, - цитирует его БЕЛТА.

Вот что мы знаем о белорусской вакцине на 22 июня. Она есть, разработана вакцина в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. И начаты предварительные испытания на животных.

- Проводим накопление, очистку, инактивацию кандидатных вариантов и иммунизацию ими лабораторных мышей, - рассказал Анатолий Красько, заведующий лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов в интервью газете «7 дней». - Когда будем уверены, что препарат безопасный, иммуногенный (провоцирует у животных выработку вирусонейтрализующих антител), не вызывает побочных реакций. Приступим совсемстно с коллегами из других организаций Министерства здравоохранения к доклиническим испытаниям на разных животных.

Только после этого по словам Анатолия Красько, можно будет начать клинические испытания на людях.

Белорусская вакцина разрабатывается по принципу китайской Sinovac – т.е., она тоже “убитая” и вакцинация проходит в два этапа. К осени 2021 года планируется разработать вакцину уже как готовый препарат, а в 2022 году – начать ее производство и прививать ею людей.

В апреле 2021 белорусские медики говорили о том, что отечественная вакцина будет эффективна вне зависимости от циркулирующего штамма COVID-19. А вот какую задачу поставил Александр Лукашенко:

- Мы торопиться не будем. В 2022 году мы создадим свою вакцину, уже апробированную. Эта зараза же мутирует, и неизвестно, какой именно штамм будет в 2022 году. Мы вакцину свою хотим подвести как раз к той болезни, тому штамму вируса, который будет, - сказал Александр Лукашенко.

ЕСТЬ ВОПРОС!

Прививаться будем каждый год?

Как долго после белорусской вакцины будет сохраняться иммунитет к COVID-19 – вопрос открытый, считает специалист. Таких прогнозов пока не может дать никто, но большинство экспертов считают, что вакцинация будет сезонная. Ведь количество антител, как правило, снижается в течение 6-8 месяцев после перенесенной болезни или сделанной прививки, а значит велик риск заразиться коронавирусом повторно.

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