В гомельском СИЗО начался суд над Тихановским, Статкевичем, Лосиком и другими активистами. Что известно об этом деле

Суд проходит в СИЗО Гомеля. Фото: Фото: скриншот видео Telegram / lgbelarussegodnya

В четверг, 24 июня Гомельский областной суд в здании следственного изолятора №3 начал рассматривать дело в отношении политиков Сергея Тихановского и Николая Статкевича, автора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, автора ютуб-канала MozgON Владимира Цыгановича, оператора «Страны для жизни» Артема Сакова и модератора соцсетей «Страны для жизни» Дмитрия Попова.

Родственников и других слушателей на процесс не пропустили, заседание проходит за закрытыми дверями - в таких случаях публично оглашают только приговор. До начала процесса в помещении, где проходило заседание, присутствовала журналист "СБ. Беларусь сегодня" Людмила Гладкая - в ее телеграм-канале появились несколько видео из зала, на которых фигурантов заводят в клетку.

Сергея Тихановского обвиняют по четырем статьям УК

Адвокаты обвиняемых находятся под подпиской о неразглашении, поэтому они не могли назвать даже статьи, по которым фигурантам дела предъявлено обвинение.

Но детали были опубликованы в мае на сайте Генеральной прокуратуры, до этого об обстоятельствах дела высказывались в Следственном комитете. В сообщении Генпрокуратуры сказано, что обвиняемые «планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году. Для достижения своих целей они использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов».

Сергей Тихановский находится под стражей больше года Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По версии следствия, к электоральной кампании-2020 обвиняемые готовились с 2019 года, призывали к участию в незаконных массовых мероприятиях. В Генпрокуратуре заявили, что Тихановский и другие люди из его окружения проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах страны, распространяли информацию, направленную на обострение политической и социальной напряженности в стране.

Сборы подписей за выдвижение в кандидаты в президенты (Тихановский собирал подписи в поддержку своей жены Светланы Тихановской), в Генпрокуратуре называют предлогом для проведения незаконных массовых мероприятий.

Тихановского обвиняют и в том, что он угрожал председателю ЦИК Лидии Ермошиной. Вот, что рассказывала Лидия Ермошина об этой угрозе, озвученной Тихановским 27 мая: «Мы скоро собираемся в Шклов, в Александрию, пикеты проводить. И возле дома Лидии Ермошиной в Минске будет замечательный пикет. Будет человек сто. Мы все зайдем в гости. Это мы можем». Зайдем в гости к человеку, который не ждет, не приглашал? А если зайдем — как, принудительно? Это уже вторжение в жилище. И это угроза действием в связи с исполнением мною профессиональных обязанностей».

Тихановского, Сакова, Попова обвиняют по четырем статьям: организация массовых беспорядков (ч.1 ст.293 УК), разжигании вражды (ч.3 ст.130), воспрепятствованию работе ЦИК (ч.2 ст.191), организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст.342).

Лосику и Цыгановичу вменяют две статьи: организация массовых беспорядков и разжигание вражды.

Статкевича обвиняют в организации массовых беспорядков.

Политика Николая Статкевича задержали 31 мая 2020 по дороге на пикет, который проходил у Комаровского рынка. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму больше 2 млн рублей.

Все обвиняемые по этому делу находятся под стражей уже год

Сергей Тихановский, автор ютуб-канала «Страна для жизни», руководитель инициативной группы Светланы Тихановской, был задержан 29 мая 2020 в Гродно во время пикета по сбору подписей в поддержку Тихановской. В тот день к Тихановскому подошли женщины, стали задавать ему провокационные вопросы, хватали за одежду. Через какое-то время в толпе появились два милиционера. Люди пытались заслонить блогера от сотрудников милиции. В какой-то момент один из них упал на землю. Чуть позже на площади появился ОМОН и задержал блогера и еще 9 человек. Во время обыска на даче Тихановского нашли пакет с наличными – около 900 тысяч долларов.

Политика Николая Статкевича задержали 31 мая 2020 – он ехал на предвыборный пикет Светланы Тихановской, который проходил возле Комаровского рынка в Минске. Статкевича осудили на 15 суток, затем еще раз на такой же срок, позже ему предъявили обвинение по уголовному делу и на свободу политик так и не вышел.

Артем Савков, видеооператор ютуб-канала «Страна для жизни» был задержан 31 мая в своей квартире. 29 мая на предвыборном пикете в Гродно, где задержали Тихановского, Саков был одним из операторов.

Россиянина Дмитрия Попова, модератор соцсетей «Страны для жизни» задержали в июне 2020 года. Незадолго до задержания он записал видео, в котором рассказал о том, что им интересуется милиция.

Блогер, автор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» был задержан 25 июня 2020 дома в Барановичах. За год в заключении Лосик дважды объявлял голодовку, одна из них длилась 42 дня.

Владимир Цыганович, блогер ютуб-канала MozgON под стражей находится с 9 июня.

В «деле Тихановского» - около 30 фигурантов. Какие сроки они получили

В СК сообщали, что из «дела Тихановского» выделили девять уголовных дел. Большинство из них уже рассмотрены судами, обвиняемые получили сроки. Так, сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец приговорен к 7 годам колонии усиленного режима за организацию массовых беспорядков. От 5 до 7 лет лишения свободы по этому же делу получили активисты «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель, Андрей Войнич, Павел Юхневич и Максим Винярский.

К 6 годам колонии строгого режима приговорен Александр Аранович, водитель автодома «Страна для жизни», на котором Тихановский передвигался по стране. Версию обвинения сообщал Sputnik.by, По версии обвинения, Аранович запланировал незаконное массовое мероприятие под видом пикета, оказывал неповиновение представителям власти и грубо нарушал общественный порядок. Через несколько месяцев после его задержания на чердаке дома Арановича обнаружили дымовую шашку – находка тоже легла в обвинение.

Блогер ютуб-канала «Серый кот» Дмитрий Козлов осужден на 5 лет лишения свободы. Активистка, редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга», Ирина Счастная приговорена к 4 годам лишения свободы.

По плану Тихановского, Статкевича и Северинца работали (такова версия следствия) обвиняемые по делу телеграм-канала «Армия с народом», сообщала "Наша ніва". Сергей Спариш, Антонина Коновалова, Сергей Ярошевич, Сергей Коршун и Евгений Привалов получили сроки от 4,6 до 6 лет лишения свободы.

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