Коронавирус в Беларуси, последние данные на 23 июня 2021 года: стали известны симптомы индийского штамма, а ученые рассказали, что вегетарианцы легче переносят COVID-19

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 398 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 411 тысяч 551 человек с кононавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 063 пациента. Выздоровели – 404 тысячи 240 человек.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 6 миллионов 667 тысяч 345.

Инфекционисты назвали симптомы индийского штамма ковида

Среди симптомов индийского штамма коронавираса, которые наблюдаются у пациентов, инфекционисты отмечают диарею, тяжелые расстройства желудка, нарушения слуха. Также возникают тромбы, которые провоцируют гангрену.

Инфекционисты отметили, что подобные симптомы реже фиксировались у заболевших до того, как появилась индийская мутация.

- Дельта-вирус не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится более устойчивым к антителам, которые циркулируют в крови. В этом его хитрость, - сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Представитель певицы Макsим рассказала о ее состоянии

По словам пиар-менеджера певицы Макsим, перед тем, как ее ввели в искусственную кому, она была в хорошем настроении и чувствовала себя нормально.

- Я общалась с ней буквально за час до того, как Марину ввели в состояние искусственной комы. Она была очень позитивной, - рассказала Яна Богушевская.

Она также отметила, что врачи дают позитивные прогнозы по состоянию певицы, но Макsим все еще находится в медикаментозной коме.

Вегетарианцы легче переносят коронавирус

Ученые провели опрос людей, которые перенесли COVID-19, об их пищевых привычках и выяснили, что мясоеды и вегетарианцы по-разному болеют. Было опрошено 2900 человек, из которых 568 переболели коронавирусной инфекцией. Люди должны были ответить на вопросы о возрасте, поле, месте жительства, степени тяжести заболевания COVID-19, если они болели, а также рассказать о своем типе питания.

Выяснилось, что у вегетарианцев есть одно преимущество – они меньше подвержены развитию тяжелой формы, а также реже заражаются коронавирусом.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ученые рассказали, что коронавирус ест ткани мозга

Ученые их Великобритании провели исследование и пришли к выводу, что переболевшие коронавирусной инфекцией в будущем рискуют заполучить деменцию, так как вирус буквально ест ткани мозга.

Участие в исследовании приняли 782 человека, из которых 394 переболели COVID-19. Все эти люди еще до пандемии коронавируса делали сканы мозга и результаты процедуры хранились в базе данных. Людям было предложено пройти повторное сканирование мозга. Выяснилось, что у тех, кто перенес ковид, в определенных областях мозга наблюдалась потеря серого вещества.

- Наши результаты неизменно относятся к потере серого вещества в лимбических областях коры головного мозга, которые напрямую связаны с первичной обонятельной и вкусовой системами, - прокомментировали авторы исследования.

В Москве в рестораны и кафе смогут ходить только переболевшие ковидом и вакцинированные

Мэром Москвы Сергеем Собяниным был подписан указ о «бесковидном» режиме работы ресторанов, кафе и других заведений общепита. Это значит, что посещать места общественного питания смогут те, кто уже переболел COVID-19, сделал прививку или же имеет на руках отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого три дня.

- Пришла пора и нам перенимать опыт многих городов Европы и Азии, если мы действительно хотим избежать нового и крайне нежелательного локдауна, - заявил Собянин.

Также отмечается, что никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Наличие иммунитета от коронавируса можно будет подтвердить только при помощи специального QR-кода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что известно о белорусской вакцине от коронавируса: сделана по принципу китайской, испытывают на мышах, прививать начнут в 2022.

К осени 2021 года планируется разработать вакцину уже как готовый препарат. (подробности)

Коронавирус в Беларуси: коллективного иммунитета еще нет, но вакцину можно получить без очереди, а привитые болеют без поражения легких.

Медики объяснили, почему заболеть COVID-19 можно после прививки, и рассказали, как переносят инфекцию вакцинированные люди. (подробности)