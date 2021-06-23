Более заразен, начинается с головной боли и насморка: что известно об индийском штамме коронавируса, который пришел в Беларусь

Головная боль может быть признаком коронавируса. Фото pixabay.com

Индийский штамм коронавируса, который на днях был обнаружен в Беларуси, в Европе начал распространяться еще весной, а сейчас обнаружен более чем в 90 странах мира. Что можно сказать о нем, исходя из мирового опыта? Правда ли, что он суперагрессивный и по симптомам его не сразу можно заподозрить?

Да, он действительно более заразен.

«Сегодня есть основания предполагать, что «индийский» вариант может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии COVID-19. Мутации в шиповидном белке, приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в нее», - сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.

Судя по распространению индийского штамма (или как его еще называют, дельта-варианта) в других странах, его отличает более короткий инкубационный период (4-5 дней), ускоренное распространение вплоть до того, что он вытесняет другие варианты вируса и становится доминирующим (в Москве, например, его доля 90% среди выявленных случаев коронавируса). Кроме того, им чаще болеет молодежь, и заразиться им могут те, кто уже перенес коронавирус.

Да, симптомы индийского штамма несколько отличаются от его «собратьев»: головная боль, боль в горле, насморк, лихорадка. Потеря обоняния встречается реже. Зато часто наблюдается диарея. РИА «Новости» со ссылкой на инфекциониста Абдула Гафура также сообщает, что у пациентов с индийским штаммом возникают тромбы, провоцирующие гангрену, а также больные жалуются на нарушение слуха и тяжелые расстройства желудка.

Спасает ли вакцинация от коварного индийского штамма? Напомним, что стопроцентную защиту от коронавируса не гарантирует ни одна вакцина. Но специалисты уверены, что прививка дает шанс пережить болезнь, если она не минует, легче и с меньшими последствиями.

Александр Гинцбург, директор Центра эпидемиологии и микробиологии, где была разработана вакцина «СпутникV», утверждает, что запас антител, который она дает. Достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодня штаммов, передает РИА Новости. Хотя признает, что этот штамм научился не разрушать клетки, а прятаться в них, что делает его более устойчивым к антителам.

По данным ВОЗ, пока нет достаточно данных, чтобы утверждать, что дельта-вариант вызывает увеличение смертности.

Читайте также:

Сколько человек обнаружено в Минске с индийским штаммом

Когда нас будут прививать белорусской вакциной ?