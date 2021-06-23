«За пять дней в центре Минска загорела, как на море!»: сходили на городские пляжи в столице и узнали, кому и как там отдыхается

В будни на пляжах посвободнее, чем в выходные. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вторник, полдень, +31. У одних выходной, у других отпуск. С такими цифрами на градуснике лучше всего провести день на пляже. В доковидные времена мы выезжали к морям в разных странах, а в нынешних реалиях, когда ковид закрыл границы, радуемся вариантам поплавать и позагорать рядом с домом.

В Минске с городскими пляжами негусто - есть Комсомольское озеро и Цнянское водохранилище. Еще есть Дрозды, но обустроенного пляжа там нет. И - Минское море, но это уже за городом, туда только на машине или электричке.

Прохладная вода - настоящее спасение в жару. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Я была уверена, что в Беларуси все пляжи грязные. Но нет»

В рабочий полдень людей на пляже Цнянки - под пару сотен.

- Можно сказать, сегодня почти никого, - улыбается Георгий, который, как выяснилось, проводит здесь свой отпуск. - В выходные тут даже полотенце негде было расстелить.

- Я была уверена, что в Беларуси все пляжи грязные. Но нет. Тут белый песочек, вода чистая, есть биотуалеты и фудтрек, все устраивает, - говорит Екатерина. - Мы с мужем провели почти неделю здесь - и даже думать забыли, чтоб куда-то лететь.

Георгий и Екатерина не ожидали, что им так понравится отдых на городском пляже. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Бледнолицых» новичков на пляже видно сразу. Как и завсегдатаев.

- Ты думаешь, она здесь так загорела? Стопудово на море, - уверен парень, намазывающий плечи своей спутницы кремом для загара.

Решаю спросить у загорелой девушки, откуда «бронза» на коже.

- С Немана, - улыбается она. - Ну и тут третий или четвертый день сегодня загораю. Были планы насчет моря, хотела в Одессу поехать, но не судьба.

На Цнянском водохранилище песчаный пляж. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большинство отдыхающих на Цнянском водохранилище - пары с детьми. И что удивило: почти все - без зонтов, хотя солнце жарит нещадно.

- Так детей все равно из воды не вытащить, зачем зонт? И здесь же не южное солнце, под ним так не сгоришь, - уверен молодой папаша. - Может, этого солнца тут на три дня осталось, погода сами видите, как меняется. Пусть погреются дети на солнышке и поплещутся в воде. На даче такого кайфа нету, там только лес рядом.

Детей из воды в такую погоду не вытащить! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Те, кто постарше, не так беспечны - прячутся от полуденного зноя в тени беседок.

- Мы живем за городом и приезжаем сюда специально, чтобы внук поплавал, - рассказывает Елена. - Тут неплохо. Ездили пару дней назад на Вячу, там, конечно, красиво, но купаться не очень, дно - сплошной ил. А тут все-таки обустроенный пляж.

Елена и Анатолий живут за городом и специально приезжают в Минск, чтобы отдохнуть с внуком на водохранилище. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы были на Минском море и в Дроздах, но тут самое классное место из всех. В Дроздах дно - грязь, - делится своим опытом городского пляжного отдыха Иван.

- А на Минском море комары кусают, - добавляет его жена Ксения. - А тут и вода чистая, и песочек, и пляжей много, штук или шесть. Есть фудзона. Есть беседки. Разрешают шашлыки и барбекю делать.

Ксения объехала несколько пляжей, но свой выбор остановила на Цнянском водохранилище. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, о фудзоне - в этом году на Цнянке впервые «пришвартовался» фудтрак. Основное блюдо в меню - шаурма.

Фудтрэк на цнянском пляже пользуется популярностью. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Клиентов хватает, я даже сказал бы, мы пользуемся популярностью, - говорит владелец фургона. - Единственное, что на полную силу работать не можем - уже две недели, как ждем обещанного электричества. Пока работаем на минимальных мощностях на собственном генераторе. Большой генератор не подключишь, он будет тарахтеть и мешать людям отдыхать.

Дети радуются солнцу, воде и каникулам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За порядком на воде и на пляже следит совсем юный осводовец Артур. Как выяснилось, девятиклассник - решил подработать на каникулах:

- Работаю по 4,5 часа в день. За 15 рабочих дней получу 540 рублей «грязными». Мне кажется, неплохо. Работа несложная, никого вытаскивать из воды пока не приходилось, но постоянно приходится гонять тех, кто заплывает за буйки. Кстати, за это штраф можно получить.

Для любителей отдыхать поактивнее есть спортивная площадка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Тут никто не улыбается! Люди же не на работе, а все никак не расслабятся»

Второй популярный пляж в городской черте - на Комсомольском озере. Здесь нет желтого песочка, сам пляж - большая зеленая поляна посреди парка. Тоже есть фудзона, но поскромнее, чем на Цнянке. Есть бескаркасные кресла и шезлонги в прокат, но большинство предпочитает лежать на травке, подстелив полотенце или покрывало.

Встретить на пляже человека с книжкой в руках, оказывается, все еще можно. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я сегодня тут первый день, пока не нравится только одно - тут никто не улыбается! Так странно это - люди же не на работе, а на отдыхе, а все никак не могут расслабиться, - с улыбкой замечает девушка Елена.

Вода в Комсомольском озере, как и на Цнянке, теплая, но, в отличие от Цнянского водохранилища, не прозрачная.

- Ой, это вы не видели, что тут делалось, когда тополиный пух летел. Вообще в воду было не зайти! - рассказывает Мария.

Она - завсегдатай на этом пляже и, кажется, могла бы получить приз за самый сильный и красивый загар.

Вот так Мария загорела на Комсомольском озере всего за пять дней! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Да, представьте себе - за пять дней на озере в центре Минска я загорела, как на море! Но у меня кожа такая, быстро загар берется. Я обожаю загорать, а вот плавать не умею. И на море за всю свою жизнь была один раз в Алуште. Сто лет назад дочка уговорила съездить. А так все отпуска проводила в Беларуси. Вот это место на Комсомольском озере я еще помню совсем другим. Сейчас тут все обустроено, даже душевые сделали. А вообще, культура стала повыше у людей, заметьте - нигде ни бумажки, ни бутылки не валяется. Поняли, наконец, что в чистоте и красоте жить приятнее, чем в куче мусора.

Лето, люди, зонтики и флаги. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На Цнянке вход на пляж с собаками запрещен. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На Комсомольском озере в воде плещутся и люди, и собаки.

В выходной день людей тут в разы больше. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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