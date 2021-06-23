В галерее «Арт-Беларусь» снова показывают «Еву» Хаима Сутина. Год назад картину изъяли по делу «Белгазпромбанка»

«Еву» Хаима Сутина почти десять лет назад в Беларусь вернул «Белгазпромбанк» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фотографию «Евы» Хаима Сутина, о местонахождении которой официально никто не говорил на протяжении года, опубликовали в фейсбуке: самая дорогая картина в Беларуси сейчас снова на своем прежнем месте - в галерее Арт-Беларусь.

- Галерея уже работает, - подтвердил «Комсомолке» куратор корпоративной коллекции банка Александр Зименко.

«Ева» вернулась в экспозицию «Арт-Беларуси» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладного искусства, книжная печать... Более пятидесяти арт-объектов анонсируют в новой экспозиции, которая посвящена истории белорусской культуры периода XVI-XX вв. Приблизительно столько же арт-объектов экспонировалось и раньше - треть из 150 изъятых.

Среди авторов, чьи работы можно сегодня увидеть на обновленной экспозиции в галерее, - Марк Шагал, Осип Цадкин, Хаим Сутин - все их в свое время в Беларусь вернул Белгазпромбанк.

«Арт-Беларусь» 23 июня 2021 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кроме этого, есть и новинки - 6 уникальных работ участников движения УНОВИС («Утвердители нового искусства») - Евгении Магарил, Дмитрия Санникова, Ефима Рояка, Льва Юдина. Это творческое объединение появилось в 20-х годах XX века в Витебске под руководством Казимира Малевича.

В обновленной экспозиции появилось еще 6 уникальных работ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧТО ЗА ИСТОРИЯ С РАБОТАМИ И ГАЛЕРЕЕЙ?

Практически ровно год назад, в июне 2020-го, «Ева» была одной из 150 работ из корпоративной коллекции Белгазпромбанка, которые «приобщили к делу».

- Есть информация, что их [работы] готовили к срочному вывозу за рубеж, - сказали тогда о работах в эфире «Беларусь-1». - Истинная стоимость данных активов может быть куда выше - можно только представить, за сколько они были бы проданы на аукционах.

Архитектор Юрий Таубкин и «Ева» Хаима Сутина 16 июня 2020 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Буквально сразу на это отреагировал Виктор Бабарико, экс-руководитель банка.

- Какая логика возвращать картины в страну из-за границы, тратить деньги, заниматься присвоением им статуса историко-культурной ценности, представлять в публичном доступе?.. И потом куда-то их вывезти? Они и так принадлежат акционерам. Объясните мне, зачем их куда-то вывозить, - прокомментировал он на встрече с потенциальными избирателями в Бобруйске.

На следующий день после истории с картинами на стенах галереи появились QR-коды, по которым можно было посмотреть работы виртуально. А «Ева» тогда стала символом поддержки и протеста в соцсетях и реальности. Люди постили картину, ставили на аватар, дорисовывали, адаптируя к реалиям. Открытки с «Евой» в сувенирной лавке стояли на видном месте и пользовались популярностью.

Раньше эта дверь была опечатана, сейчас - нет Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я уверен, что та реакция, которую мы увидели в соцсетях, уже прочно войдет в историю Беларуси 2020 года, - комментировал тогда Александр Зименко. - Думаю, Сутин бы оценил эти фотожабы с «Евой». Может быть, ему не понравилось бы, что кто-то дорисовывает его работы, но это бы потешило самолюбие, что именно они выбраны в качестве такого оммажа. Сегодня это главная оценка для меня, что столько людей высказывают искренние слова поддержки. Мы видим, как много друзей у галереи. Конечно, хотелось бы это видеть и без таких событий, но я понимаю, что если бы мы за эти годы не смогли достучаться до сердец людей, не показывали и не общались, наверное, такой оценки бы не было.

БУДЬ В КУРСЕ!

Посмотреть обновленную экспозицию можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00, понедельник - выходной. Галерея работает в Минске по адресу Козлова, 3.

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