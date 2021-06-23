Последний бой в «группе смерти»: Роналду может установить фантастический мировой рекорд в матче против Франции

Роналду снова в центре внимания. Фото: Reuters

Первыми, в 19.00, вступят в борьбу команды группы Е: Словакия-Испания, Швеция-Польша. У всех есть шансы на выход в плей-офф и вариантов много. Положение команд: Швеция – 4 очка, Словакия – 3, Испания – 2, Польша – 1. Кстати, Специально к Чемпионату Европы по футболу компания Parimatch приготовила для новых клиентов супер-предложение: только в период ЕВРО все депозиты будут утроены + FreeBet. ЕВРО здесь с Parimatch.

Главное внимание некогда непобедимой Испании. Красная Фурия дважды сыграла вничью и выйдет в плей-офф, если обыграет Словакию. При ничьей испанцы пройдут в 1/8 финала, если Польша не выиграет у шведов. Поражение выбьет Красную фурию из чемпионата.

В группе смерти F в 1/8 финала уже вышли французы, но их место зависит от последней игры. Сегодня встречаются Германия-Венгрия (22.00, Мюнхен) и Португалия-Франция (22.00, Будапешт).

Положение команд: Франция – 4 очка, Германия, Португалия – по 3, Венгрия – 1.

Первые три команды при разных вариантах могут занять с 1 по 3 место. Венгры выйдут в 1/8 финала если обыграют Германию. Во что верится слабо.

Наиболее слабые позиции у фаворитов у Португалии, но она вылетит из турнира только если проиграет французам и при этом немцы уступят венграм. Вероятно, что Португалия снова выйдет в плей-офф с третьего места.

Криштиану Роналду, забивший уже трижды, демонстрирует отличную форму и сражение с Францией обещает продолжение феерии.

Роналду осталось забить лишь два мяча, чтобы повторить мировой рекорд и три, чтобы его превзойти. И это лишь вопрос времени. Сейчас на его счету 107 голов за сборную. Больше Роналду на международной арене забивал только нападающий сборной Ирана Али Даеи - 109 мячей. Но какие соперники были у Ирана, а какие у Португалии, не сравнить.

Криштиану - первый среди европейцев, кто забил 100+ голов за национальную команду. Португалец - лучший снайпер европейских сборных в истории. Второе место занимает венгр Ференц Пушкаш с 84 голами.