«Со всеми женами у меня прекрасные отношения»: Марат Башаров рассказал о профессии и семье, правде в «Битве экстрасенсов» и Бузовой на сцене МХАТа

Марат Башаров принял участие в спектакле БГАМТ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

22 июня известный российский актер и телеведущий Марат Башаров выступил на сцене столичного Театра музыкальной комедии - сыграл роль князя Базинелли в оперетте «Граф Люксембург». Накануне спектакля «Комсомолка» поговорила с артистом - беседа получилась искренней.

«В ПАНДЕМИЮ ЗАВЕЛ СВОЙ ЮТУБ-КАНАЛ И САМОГОННЫЙ АППАРАТ»

- Как вообще переживаете пандемию? Работы стало, понятное, дело, меньше.

- Я начал готовить! Как все мы знаем, все в Москве - и не только - было закрыто. Театры закрыты, съемок не было. И я начал делать то, о чем давно мечтал, - начал готовить. Даже сделал свой канал на ютубе. Называется – «На кухне с Маратом Башаровым». Ко мне приходят друзья-актеры, они делятся своими какими-то рецептами, я что-то нахожу. А так как моя мама была поваром и в моей семье, в родительском доме, всегда был культ еды – поделиться есть чем. Пандемия мне в этом смысле помогла. Я начал заниматься винокурением - купил самогонный аппарат. Начал гнать самогон (смеется). Делаю настойки свои, самые разные.

- Сколько градусов?

- 42-43. Начал делать вина свои - белые и красные. Все, кто пробовал, говорят, что очень вкусное. Этот период - пандемия - дал возможность и переосмыслить свою работу. Вот не будет ее, чем тогда нам, лицедеям, заниматься? Ведь мы ничего другого не умеем. Этот период заставил, думаю, всех встряхнуться, задуматься.

По словам актера, пандемия заставила его встряхнуться Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Прививались?

- Да, вакцинировался, уже две прививки. Перенес отлично, никаких проблем. Вируса бояться - в лес не ходить. Для себя решил, что прививка - необходимость: контактирую с огромным количеством людей, только в театре в Минске – оркестр, балет, хор, коллеги!

- Как же вы стали актером минской Музкомедии?

- Мой хороший друг Григорий Борозна (белорусский предприниматель – Авт.) периодически делает в этом театре концерты, всячески ему помогает. Мы с ним, когда сидим за столом, поем песни. И как-то в один из таких вечеров он мне говорит: «Марик, да ты же поющий! Давай ты у нас в театре сыграешь?» Я говорю: «А давай!». Это же мечта - мюзикл, оперетта. Григорий говорит: «У нас есть спектакль «Граф Люксембург», там есть роль князя Базинелли. Маленькая ролька - две песни». В общем, ударили по рукам. Я приезжаю в Минск на репетицию, смотрю роль. А там… У князя пять партий, восемь танцев. «Гриша, какие две песни? Ты с ума сошел?!» Но поскольку уже договорились, то отступать некуда. Начал репетировать, еще в апреле - две недели. Пришлось пахать. Езжу по Москве, ставлю в машине фонограмму, пою. Такие тексты хорошие, так на душе светло становится. Второй спектакль – 11 июля. Я планирую прилететь на самолете с женой и сыном - он очень хочет увидеть.

Марат Башаров за кулисами музыкального театра в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как встретили в театре?

- Хорошо. Единственное, хотелось бы, чтобы само здание театра отремонтировали, отреставрировали. А по энергетике - шикарно! Выйти на сцену театра с оркестровой ямой, видеть музыкантов , а они тебе еще и подыгрывают. Это такое наслаждение, такой кайф! Я пожелал бы каждому актеру драматическому попробовать этот опыт. Ну а город - невероятный. Минчанки всегда были прекрасны, а сейчас, когда жарища, - особенно. Еду по Минску в театр, смотрю на пешеходов на улицах, девушки в коротких юбчонках. Так приятно ощущать себя мужчиной, который видит и еще хочет! (смеется).

«МНОГИМ ПОСОВЕТОВАЛ БЫ ПОУЧИТЬСЯ У БУЗОВОЙ»

- Как известно, в театре - не работают, в театре - служат. Не так давно экс-ведущая "Дома-2" Ольга Бузова вышла на сцену МХАТА имени Горького. Человек без актерского образования. Как это соотносится, с вашей точки зрения, со «служить»?

- А Ольга Бузова вышла на сцену МХАТа? Я не знал. Просто сейчас сижу на съемках – под Псковом, в пушкинских местах, снимаюсь у Юрия Мороза. Вопрос вот в чем: на сцену можно выходить, если человека туда тянет. Тем более Ольгу Бузову – ее в любую щель тянет. Но она такой человек. Я Олю знаю - мы с ней участвовали в «Танцах со звездами». Она очень трудолюбивый человек, и я, честно говоря, многим коллегам посоветовал бы у Оли поучиться - трудолюбию. Она такая - упертая, тренировалась, репетировала. Если Оля решила выйти на сцену в драматическом спектакле и претендует на роль актрисы, я не буду ее осуждать за это. Главное, чтобы она чувствовала ответственность. Но, повторюсь, зная Олю: если она в чем-то заинтересована, она будет работать - наймет репетиторов, станет целеустремленно заниматься. Не просто for fun (с англ. забавы ради - Авт.) - как, знаете, Ксения Собчак и режиссер Богомолов поженились в гробах. Для чего? Зачем? Надеюсь, что Оля вышла на сцену не for fun. Мне кажется, ее в основном осуждают актрисы, мужчины - нет. А почему? Потому что претендует на женские роли.

"Формула актерского успеха - талант, трудолюбие и везение" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А вообще формула актерского успеха - она есть?

- Талант. Трудолюбие и везение, конечно. Для меня большую роль здесь еще играет фантазия - умение придумывать. Зачастую приходится работать с непрофессионалами (вот мы сейчас об Ольге говорили), которые выдают себя за профессионалов. И приходится большую часть работы выполнять за них - за режиссеров, за продюсеров, за костюмеров. Я не хочу обижать никакие цеха. Но это есть. Люди идут работать в кино, в театр - там круто, там прикольно, там можно заработать. А на самом деле там – большой труд.

- Вы снимались у Михалкова, Лунгина. Чем отличаются эти культовые режиссеры от тех, кто снимает кино сегодня?

- Да. Действительно, снимался. У Рязанова в «Тихих омутах», у Аллы Суриковой, Александра Митты… Отличия, конечно, есть. Самое главное – опыт. Не хочу сказать, что все молодые режиссеры - бездари. Они мыслят по-другому, иначе мозг устроен. Но опыт никто не отменял - дорогого стоит. Это то, что не дает дважды наступить на одни и те же грабли.

«В БИТВЕ ЭКСТРАСЕНСОВ» ПРАВДЫ – 80% »

- Уже больше десяти лет вы ведете популярный проект «Битва экстрасенсов»…

- Правда или неправда? Я вам отвечу: на 80% - правда. А 20% - приходят и больные люди, и фрики, считающие себя экстрасенсами. То что, что говорят о программе, пытаются уличить во лжи…Вот на известном канале выпустили фильм «Идущие к черту». Меня подсняли: задавали вопросы одни, а ответы после монтажа вышли выглядят совершенно иначе. Хотели доказать, что экстрасенсов не существует? Я уже говорил и снова скажу: неужели вы думаете, что все герои с их историями – актеры? Извините, где мы возьмем столько актеров, которые так гениально играют? Если я вижу слезы горя или слезы радости - я их вижу, они натуральные. Так не сыграешь.

"80% показанного в "Битве экстрасенсов" - правда" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- За десять лет сама «Битва» как-то поменялась? У программы были разные режиссеры

- Изменилась. Стали люди жестче. И сами темы, с которыми к нам обращаются герои, - все страшнее и страшнее. Думаешь иногда - это такая трагедия у людей, что край. А в следующем сезоне – еще жестче и тяжелее истории. Я с каждым годом поражаюсь и думаю: где же конец этому всему. А это - наша жизнь. Она, увы, становится, все жестче, все страшнее. Исчезают правила и законы. Святости и человечности в людях меньше стало.

"Каждый раз, когда на "Битве" ты видишь горе людей – как ушат ледяной воды" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вас самого этот проект изменил?

- Да, наверное. Мы все меняемся. Каждый раз, когда ты видишь горе людей – как ушат ледяной воды. Тогда думаю: «Что ты плачешься, что ты ноешь?». Вот перед тобой человек - вот ему реально плохо. И говорю себе: «Поднял свой зад и пошел работать. Нечего нюни распускать!».

- Были участники – экстрасенсы, которые вас действительно удивили?

- Были, конечно. Джулия Ванг. Аида Грифаль, насколько я знаю, она белоруска. Братья Шепсы. Свами Даши - он, конечно, просто чумовой. Расскажу одну историю. Сам я никогда не обращаюсь к экстрасенсам, чтобы узнать что-то о себе. Не хочу, не считаю нужным. Но мне позвонили мои друзья и говорят: Марат, нужна помощь экстрасенсов. История такая: у них есть подруга, она уже лет пять живет в Испании, в Москве с ее мамой живет ее сын. Она дожидалась, пока ему исполнится 16 лет, чтобы забрать к себе в Испанию. Вот через месяц ему должно исполниться 16 лет, она уже купила ему билет на самолет и исчезла. Не могут ее найти. В общем, друзья просят меня к кому-то обратиться. Тогда был сезон «Битвы», где участвовала Наталья Бантеева. Я к ней. Она попросила привезти фотографию этой пропавшей женщины и какую-то ее нательную вещь. Я все привез. Она берет фотографию. Держит и говорит: «Нет, Марик, ее нет в живых». Она дает мне мою фотографию, я беру - чувствую тепло. Наталья дает мне фото пропавшей - не поверите, ледяная. «Что с ней стало?». Бантеева берет ее вещь - топик, посыпает его сахаром. Начинает нюхать. Потом резко говорит: «Забирай, вижу кровь, сердце. В живых ее нет, мои соболезнования». В общем, своим друзьям я это передал. Прошла неделя, мне звонят ребята: «Марат, нашли ее тело, ножевое ранение в сердце».

"Вируса бояться - в лес не ходить" - шутит артист, который, к слову, привился Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ПРОГРАММЫ МАЛАХОВА И БОРИСОВА Я НЕ ОСУЖДАЮ»

- У вас двое детей. Чем занимаются?

- Дочери Амели будет семнадцать, сыну Марселю - пять. Дочь у меня окончила девять классов, но в десятый не пошла, а поступила в учиться в киноколледж. До этого закончила художественную школу, рисует. В итоге поступила на факультет анимации, уже окончила первый курс. Хочет быть аниматором, я не противлюсь: с одной стороны - творчество, а с другой - не пошла в актрисы, потому что девчонкам-актрисам гораздо сложнее, чем мужикам. Сын у меня - рыбак. Как и я - фанат рыбной ловли. Но я никогда не ловил зимой, а он меня заставил: «Папа, давай». Я купил бур, ящики. В общем, рыбачим круглый год.

"Дочь у меня окончила девять классов, но в десятый не пошла, а поступила в учиться в киноколледж" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Несмотря на то, что отношения с вашими бывшими женами не всегда складывались просто, они вашему общению с детьми не препятствовали?

- Никогда. У меня и с женами прекрасные отношения. Прекрасные.

- Иногда посмотришь некоторые телевизионные программы, складывается другое мнение.

- Вы знаете, если народ их смотрит и это «ест», такое всегда будет существовать. Я абсолютно не осуждаю программу Андрея Малахова, или «Пусть говорят» с Борисовым, или «На самом деле». Если народ это смотрит, то это и снимают. Пусть снимают. Если нет никакой святости в людях, если они подтусовывают и подсовывают такие вещи, лишь бы народ «хавал», то... За все воздастся. И я буду отвечать, и вы, и они. Каждый - за свое. За свои деяния. Есть правда, а есть – все это.

- А как вы вообще относитесь к ставшему популярным на телевидении жанру такой «телеисповеди», когда перетряхивают грязное белье давно минувших лет? Например, в одной из передач Елена Проклова рассказала, как ее в возрасте 15 лет домогался взрослый популярный актер. Этого человека уже нет в живых. По ее словам, с этой травмой она живет всю жизнь.

- Я не знаю, зачем так делают. Проклова как-то прожила с этим событием пятьдесят лет. Я видел ее, она прекрасно выглядит, нет у нее мучений на лице. Но это, конечно, ужасно: я сам отец дочери, и если бы что-то подобное случилось с ней, то я бы просто убил. Да, отсидел бы. Но это так. А что касается Прокловой… Не знаю. А Харви Вайнштейн (американский кинопродюсер, которого в 2017 году десятки актрис обвинили в сексуальных домогательствах - Авт.)? Девушки сделали карьеры и слили его. Вы же сами лезли и знали, на что шли!

"Программы Малахова и Борисова я не осуждаю. Снимают то, что смотрят" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Не секрет, что многие талантливые актеры имели проблемы с алкоголем. Про вас такое тоже говорят. Какие у вас с ним отношения сейчас?

- Я обожаю алкоголь. Отношения - всегда были прекрасные.

Марат Башаров (на фото слева) в роли князя Базинелли в оперетте «Граф Люксембург». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Известно, что вас лишали прав за нетрезвое вождение

- В Минск из Пскова я сейчас приехал сам за рулем. Я никогда не пьяным за руль не сажусь и не садился. Меня поймали не пьяным (в 2012 году актера на 1 год и 9 месяцев лишали водительских прав - Авт.), а на следующий день с остаточными парами. Абсолютно. Я ехал на съемку, трезвый, у меня был там совсем незначительный показатель, а нужно - по нулям. А журналисты перекрутили – «пьяным поймали за рулем». Я даже друзей останавливаю, когда кто-то говорит: «Я выпил чуть-чуть и поеду». Говорю: «А смысл пить тогда?» Уж если пьешь, так пей, любишь, так люби! А за руль... Сейчас куча всяких сервисов типа «трезвый водитель».

"Уж если пьешь, так пей, любишь, так люби!" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Напоследок: люди вас еще чем–то удивляют?

- Конечно! Мы становимся почему-то злее. Жизнь такая. Мне хочется, чтобы мы смотрели на себя в зеркало по-другому. Чтобы были добрее. В Минске – как то не так, я про Москву говорю. У вас люди спокойнее, я вижу уважение друг к другу. В Москве этого нет, это злой город. Возвращаясь к экстрасенсам, скажу: меня удивляет, сколько у нас, людей потенциала и силы, сколько в нас заложено! А мы этим не пользуемся, опускаем руки и говорим: «Это невозможно». А мы на самом деле можем сделать столько хорошего и полезного.

Марат Башаров за кулисами музыкального театра в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

11 июля - отличная возможность насладиться спектаклем "Граф Люксембург" и увидеть Марата Башарова на сцене Музыкального театра. Билеты в кассах театра - они еще есть, цена - от 20 до 100 рублей.

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