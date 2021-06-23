Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу

Украина ликует. Фото: getty images

После откровенно неудачной игры против австрийцев (0:1), украинцы заняли в группе С третье место и напрямую в плей-офф не попали. Но оставалась надежда на выход с третьего места. Напомним, что в 1/8 финала попадают четыре команды из шести, занявших третьи места.

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С третьих мест до сегодняшнего дня вышли Швейцария и Чехия, набравшие по 4 очка.

У украинцев было 3 очка с разницей мячей минус 1. Они ждали, чем завершаться матчи в заключительных группах Е и F.

Словакия была разгромлена Испанией 0:5 и разница мячей у них после этого разгрома стала хуже, чем у Украины – минус 5. Значит Словакия выбыла.

Все могла изменить победа Польши над Швецией. Если наши соседи выигрывают, то украинцы не могут выйти с третьего места – их место заняла бы Швеция с 4 очками. И поляки, после дубля Левандовского, сравняли счет 2:2, ринувшись на решающий штурм. Но шведы забили третий гол (3:2) и заняли в группе 1 место. Вторые – испанцы.

В общем, поражения главных конкурентов помогли Украине выйти в плей-офф, как бы ни сложились матчи в группе F.

Украина впервые попала в плей-офф Евро. Ранее эта сборная выходила в четвертьфинал чемпионата мира-2006, где уступила итальянцам.