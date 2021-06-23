Пожар на Лукомльской ГРЭС, отключение электричества, дым со стороны «Нафтана». Что происходит в Беларуси вечером 23 июня

Лукомльская ГРЭС Фото: wikipedia/ Сергей СЕРЕБРО

Вечером 23 июня прошла информация о том, что в некоторых городах Беларуси начались проблемы с электричеством. Вскоре появились и официальные комментарии. Так, в 22.13 в МЧС сообщили, что спасатели выехали на Лукомльскую ГРЭС, откуда поступило сообщение о пожаре.

В Минэнерго добавили, что из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. Отключены 8 энергоблоков ГРЭС.

В это время читатель «Комсомолки» из Березино передает, что дома вечером 23 июня нет воды и света. Очевидцы из Новополоцка публикуют фотографии, на которых виден дым со стороны промзоны. Читательница из Оршанского района рассказывает о похожей ситуации: света не было весь вечер около трех часов - отключился примерно в 20.00 и появился ближе к 23.00.

Около 22.40 стали появляться сообщения о том, что электричество возвращается в Могилев и другие населенные пункты.

В 22.44 МЧС сообщает:

- Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение, информации о пожарах на Нафтане, Полимире или других предприятиях в связи с отключением - нет.

В 22.58, по информации МЧС, для оперативного решения вопросов, связанных с отключением электроснабжения, работает Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Витебском облисполкоме.

В 23.02 МЧС сообщает, что на ГРЭС в Новолукомле пожар ликвидирован, пострадавших нет.

В Могилевской области, несмотря на отключение электричества, все больницы работают как обычно, об этом сообщил агентству БелТА начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов. В некоторых больницах продолжают идти операции, которые начались до отключения.

- Все учреждения по прежнему оказывают круглосуточную помощь помощь, на данный момент отключения - экстренную, - сказал он. - Пациенты, которые находятся в больницах и нуждаются в искусственной вентиляции, получают ее. Так как все больницы обеспечены аккумуляторными батареями и дизельными генераторами. Перебои в электроснабжении не нарушают эту работу.

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СПРАВКА КП

Лукомльская ГРЭС - тепловая электростанция в Новолукомле Витебской области. Ее называют флагманом электроэнергетики Беларуси, а проектная мощность достигает 2400 МВт. Это филиал «Витебскэнерго», который в свою очередь является частью «Белэнерго».

«Нафтан» - нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке Витебской области, одно из двух предприятий в Беларуси, занимающихся нефтепереработкой. Завод находится в промзоне города, рядом с ним расположен завод «Полимир».