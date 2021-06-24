Коронавирус в Беларуси, последние данные на 24 июня 2021 года: индийский штамм в Минске, опасность его распространения в регионах и «мужской» симптом COVID-19

Опасный индийский штамм коронавируса добрался до Беларуси. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Значительный рост новых случаев коронавируса в Беларуси зафиксирован за сутки. Такова свежая статистика Минздрава. По сравнению с предыдущим днем количество новых случаев выросло более чем в два раза. Так, накануне сообщалось о 398 зарегистрированных за сутки случаев COVID-19, а теперь их уже 802.

Выписали за сутки 805 пациентов, перенесших ковид. Всего с начала пандемии в Беларуси подтвердили 412 тыс. 353 случаев коронавируса, выздоровели 405 тыс. 045 пациентов. В очередной раз сообщается о 9 умерших за сутки пациентах с COVID-19. Их общее число за весь период распространения инфекции в Беларуси составило, официально, 3 тыс. 072 человек.

Индийский штамм уже в Минске

Опасный индийский штамм коронавируса добрался до Беларуси. Его уже обнаружили в Минске.

В июне анализ проб пациентов с подтвержденным коронавирусом показал, что десять образцов имели набор мутаций, характерных для индийского варианта (дельта, В.1.617.2).

-Можно констатировать, что «индийский вариант коронавируса» выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена, - говорится в сообщении Минздрава.

Индийский штамм коронавируса может попасть в регионы Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Попала ли новая мутация в регионы?

Индийский штамм коронавируса может попасть в регионы Беларуси. Причем им могут заразиться и те, кто уже прошел вакцинацию или переболел ковидом.

После выявления в Минске опасного индийского штамма COVID-19 («Дельта») специалисты проводят скрининг проб пациентов с подтвержденным коронавирусом из всех областей Беларуси. Это поможет узнать, попала ли уже «Дельта» в другие регионы, или пока не вышла за пределы столицы.

По словам представителя РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елены Гасич, медики ожидали появления индийского штамма в Беларуси, ведь он распространяется более эффективно. Этот вариант вируса более заразен, и сейчас уже 90% ковида, который циркулирует в Великобритании, российских Москве и Санкт-Петербурге, – это именно «Дельта».

Как противостоять распространению опасного штамма? Эксперт призывает вспомнить о главных противоэпидемических правилах: правильно надетая маска (на рот и нос), обработка рук антисептиком, социальное дистанцирование.

Ученые нашли «мужской» симптом коронавируса

Исследователи из Техасского университета выявили симптом коронавируса, характерный только для мужчин.

По словам авторов работы, выявлены случаи, когда заболевшие COVID-19 мужчины жаловались на боли в паховой области. Иногда у них фиксировали снижение уровня тестостерона. В результате нового исследования ученые выяснили, что коронавирус может поражать семенники пациента (подробности).

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