Коронавирус в Беларуси, последние данные на 24 июня 2021 года: индийский штамм в Минске, опасность его распространения в регионах и «мужской» симптом COVID-19

Опасный индийский штамм коронавируса добрался до Беларуси.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Значительный рост новых случаев коронавируса в Беларуси зафиксирован за сутки. Такова свежая статистика Минздрава. По сравнению с предыдущим днем количество новых случаев выросло более чем в два раза. Так, накануне сообщалось о 398 зарегистрированных за сутки случаев COVID-19, а теперь их уже 802.
Выписали за сутки 805 пациентов, перенесших ковид. Всего с начала пандемии в Беларуси подтвердили 412 тыс. 353 случаев коронавируса, выздоровели 405 тыс. 045 пациентов. В очередной раз сообщается о 9 умерших за сутки пациентах с COVID-19. Их общее число за весь период распространения инфекции в Беларуси составило, официально, 3 тыс. 072 человек.
Индийский штамм уже в Минске
Опасный индийский штамм коронавируса добрался до Беларуси. Его уже обнаружили в Минске.
В июне анализ проб пациентов с подтвержденным коронавирусом показал, что десять образцов имели набор мутаций, характерных для индийского варианта (дельта, В.1.617.2).
-Можно констатировать, что «индийский вариант коронавируса» выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена, - говорится в сообщении Минздрава.
Индийский штамм коронавируса может попасть в регионы Беларуси
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Попала ли новая мутация в регионы?
Индийский штамм коронавируса может попасть в регионы Беларуси. Причем им могут заразиться и те, кто уже прошел вакцинацию или переболел ковидом.
После выявления в Минске опасного индийского штамма COVID-19 («Дельта») специалисты проводят скрининг проб пациентов с подтвержденным коронавирусом из всех областей Беларуси. Это поможет узнать, попала ли уже «Дельта» в другие регионы, или пока не вышла за пределы столицы.
По словам представителя РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елены Гасич, медики ожидали появления индийского штамма в Беларуси, ведь он распространяется более эффективно. Этот вариант вируса более заразен, и сейчас уже 90% ковида, который циркулирует в Великобритании, российских Москве и Санкт-Петербурге, – это именно «Дельта».
Как противостоять распространению опасного штамма? Эксперт призывает вспомнить о главных противоэпидемических правилах: правильно надетая маска (на рот и нос), обработка рук антисептиком, социальное дистанцирование.
Ученые нашли «мужской» симптом коронавируса
Исследователи из Техасского университета выявили симптом коронавируса, характерный только для мужчин.
По словам авторов работы, выявлены случаи, когда заболевшие COVID-19 мужчины жаловались на боли в паховой области. Иногда у них фиксировали снижение уровня тестостерона. В результате нового исследования ученые выяснили, что коронавирус может поражать семенники пациента (подробности).
Читайте также:
Ученые подтвердили, что пыльца может способствовать распространению коронавируса
В ходе проведенного эксперимента ученым удалось выяснить, что пыльца заметно ускоряла распространение COVID-19 даже в том случае, когда скорость ветра на улице была минимальной (подробности).
Биолог рассказала, чем отличается индийский вариант ковида «Дельта»: молниеносно поражает легкие
Уже на третий день пациент может оказаться в реанимации, рассказывает эксперт (подробности).
Более заразен, начинается с головной боли и насморка: что известно об индийском штамме коронавируса, который пришел в Беларусь
Новый штамм коронавируса более цепкий и живучий, он быстро вытесняет другие штаммы (подробности).