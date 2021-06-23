Сборные Португалии и Франции поделили очки и вышли в плей-офф Евро-2020: что произошло во время матча на чемпионате Европы по футболу

Карим Бензема оформил дубль в матче с португальцами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

23 июня сборная Португалии встречалась в Будапеште с Францией в рамках третьего тура группового этапа Евро-2020.

Перед стартом игры в группе F не было явного фаворита, кроме игроков Дидье Дешама, обеспечивших прямой выход в следующий раунд турнира.

Если в первом туре Франция и Португалия сыграли блестяще, то во втором – не лучшим образом продемонстрировали себя в игре. Слабину дала португальская оборона в игре с немцами, а у французов возникли проблемы с реализацией в матче с Венгрией.

В Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» многие фанаты и зрители ждут: кто же окажется победителем в этом противостоянии - чемпион Европы или чемпион мира? Также дополнительно интригует: сумеет ли Карим Бензема отличиться результативными действиями, способен ли Криштиану Роналду оформить очередной гол на этом Евро-2020?

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Между собой эти сборные пересекались не раз, явным преимуществом побед владеют французы. В последних двух матчах в рамках Лиги Нации команды сыграли 0:0 и 0:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Многие эксперты и букмекеры сходятся во мнении, что команды оформят ничейный исход. Ведь этот результат позволит гарантировать сборной Португалии участие в плей-офф.

ОБЗОР МАТЧА

Стартовые минуты первого тайма прошли в достаточно спокойном темпе. Обе сборные старались оставаться внимательными и навязывать свою игру. Первый мощный удар в створ ворот оформил Килиан Мбаппе на 16-ой минуте. Руй Патрисиу отразил этот мяч. Основной задачей Фернанду Сантуша была не пропустить, и оборона с этим справлялась. На 27-ой минуте назначен пенальти в ворота Уго Льориса, который сбил Данилу Перейру. Криштиану Роналду уверенно реализует одиннадцатиметровой удар и открывает счет в матче – 1:0. После гола игра немного успокоилась. Французы и португальцы играли прагматично, моментами пытались наладить позиционную атаку. Ближе к концу первой половины встречи игроки Франции получили право пробить пенальти после контакта Килиана Мбаппе с соперником. Карим Бензема точно пробил в сетку ворот – 1:1. Для нападающего мадридского «Реала» это первое результативное действие на Евро-2020.

Второй тайм начался очень бодро. Уже на 47-ой минуте Карима Бензема оформляет дубль после проникающей передачи Поля Погба и выводит французов вперёд - 2:1. Сначала судья не засчитал гол из-за офсайда, но в дело вмешался VAR – мяч был забит по правилам. На 58-ой минуте французский защитник Кунде сыграл рукой в своей штрафной. Рефери указал на точку. Теперь уже Криштиану Роналду делает дубль и сравнивает счет – 2:2. Спустя несколько минут в игру вступает Руй Патрисиу, отразив несколько опасных ударов. В последние минуты команды уже доигрывали матч в размеренном ритме.

Таким образом, в ярком матче третьего тура Евро-2020 сборные Португалии и Франции сыграли в ничью 2:2 и вышли в плей-офф.