Украина-Швеция, Англия-Германия, Бельгия-Португалия: кто с кем сыграет в плей-офф Евро-2020. Полное расписание

Немец Хаверц спас на 84-й минуте Германию от вылета с Евро-2020. Фото: Reuters

Испания разродилась голами, победив Словакию 5:0, Украина вышла в плей-офф с третьего места, а Германия стояла на грани катастрофы, но на 84-й минуте сумела забить спасительный гол в ворота Венгрии (2:2) и пройти в плей-офф.

Блистательный португалец Криштитану Роналду дважды поразил ворота Льориса с пенальти (ничья с Францией 2:2) и повторил мировой рекорд иранца по голам за сборную – 109.

В первом раунде плей-офф самым рейтинговым будет матч Англия-Германия и где-то рядышком по уровню интереса стоит встреча Бельгия-Португалия.

Нашим соседям украинцам с соперником повезло – Швеция ничего выдающегося не показывает, но и украинцы как-то сдали в концовке предварительного раунда. Матч будет равный, но у кого украинцам в топ-16 еще выигрывать, как ни у шведов?

Нас ждут два дня отдыха, а первые матчи чемпионата Европы начнутся в субботу 26 июня.

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РАСПИСАНИЕ

1/8 финала

1: Уэльс – Дания (19:00, суббота, 26 июня, Амстердам) 2: Италия – Австрия (22:00, суббота, 26 июня, Лондон) 3: Нидерланды – Чехия (19:00, воскресенье, 27 июня, Будапешт) 4: Бельгия – Португалия (22:00, воскресенье, 27 июня, Севилья) 5: Хорватия – Испания (19:00, понедельник, 28 июня, Копенгаген) 6: Франция – Швейцария (22:00, понедельник, 28 июня, Бухарест) 7: Англия – Германия ( 19:00, вторник, 29 июня, Лондон) 8: Швеция – Украина (22:00, среда, 29 июня, Глазго)

1/4 финала

ЧФ1: Франция/Швейцария - Хорватия/Испания (19:00, пятница, 2 июля, Санкт-Петербург) ЧФ2: Бельгия/Португалия - Италия/Австрия (22:00, пятница, 2 июля, Мюнхен) ЧФ3: Нидерланды/Чехия - Уэльс/Дания (19:00, суббота, 3 июля, Баку) ЧФ4: Швеция/Украина - Англия/Германия (22:00, суббота, 3 июля, Рим)

1/2 финала

ПФ1: Победитель ЧФ2 - победитель ЧФ1 (22:00, вторник, 6 июля, Лондон) ПФ2: Победитель ЧФ4 - победитель ЧФ3 (22:00, среда, 7 июля, Лондон)

Финал

11 июля. 22.00. Лондон.