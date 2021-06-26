Расписание матчей 1/8 финала Евро-2020 на 26 июня 2021 года: сумеет ли дальше «Скуадра адзурра» держать высокую планку

Игра между сборными Италии и Австрии состоится 26 июня. Фото: REUTERS

Начинается самая интересная часть турнира - матчи на выбывание. Уже 26 июня зрители смогут насладиться двумя играми 1/8 финала Евро2020 по футболу.

Первая игра плей-офф пройдет в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена», где встречаются сборные Уэльса и Дании. Компания Гарета Бэйла уверенно заняла в своей группе второе место, а датчане пробились в стадию 1/8 финала благодаря единственной и разгромной победе над Россией.

Следующий матч пройдет в Лондоне. Представители Италии сыграют с Австрией. Команда Роберто Манчини провела идеальный отрезок группового этапа Евро-2020 без пропущенных мячей. Сборная Австрии творит новую историю, ведь это их первый плей-офф за все время ЧЕ.

26 июня, суббота