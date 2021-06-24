Прогноз «Комсомолки»: вангуем на 8 команд, которые выиграют в 1/8 финала и пройдут в четвертьфинал Евро-2020

Что, Маунт и Райс, увидели, что немцы на вас идут?! Фото: Global Look Press
Первый, так называемый предварительный этап Евро-2020, закончился без больших сенсаций.
Как Венгрия ни кусала Францию, Германию и Португалию, а итог предсказуемый – последнее место в группе смерти. Но за старание и интригу - венграм аплодисменты.
Из 24 команд в 1/8 финала прошли 16, а выбыли 8: Турция, Финляндия, Россия, Северная Македония, Шотландия, Словакия, Польша, Венгрия.
Учитывая статус команд в плей-офф и прогнозы букмекеров, мы отметили предполагаемых победителей (выделены полужирным) матчей 1/8 финала:
26 июня, суббота
Уэльс – Дания
Италия – Австрия
27 июня, воскресенье
Нидерланды – Чехия
Бельгия – Португалия
28 июня, понедельник
Хорватия – Испания
Франция – Швейцария
29 июня, вторник
Англия – Германия
Швеция – Украина
Таким образом, в четвертьфиналах, если наши прогнозы сбудутся, встретятся:
2 июля, пятница
Бельгия-Италия/Франция-Испания
3 июля, суббота
Англия-Швеция/Нидерланды-Дания
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