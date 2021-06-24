Прогноз «Комсомолки»: вангуем на 8 команд, которые выиграют в 1/8 финала и пройдут в четвертьфинал Евро-2020

Что, Маунт и Райс, увидели, что немцы на вас идут?! Фото: Global Look Press

Первый, так называемый предварительный этап Евро-2020, закончился без больших сенсаций.

Как Венгрия ни кусала Францию, Германию и Португалию, а итог предсказуемый – последнее место в группе смерти. Но за старание и интригу - венграм аплодисменты.

Из 24 команд в 1/8 финала прошли 16, а выбыли 8: Турция, Финляндия, Россия, Северная Македония, Шотландия, Словакия, Польша, Венгрия.

Учитывая статус команд в плей-офф и прогнозы букмекеров, мы отметили предполагаемых победителей (выделены полужирным) матчей 1/8 финала:

26 июня, суббота

Уэльс – Дания

Италия – Австрия

27 июня, воскресенье

Нидерланды – Чехия

Бельгия – Португалия

28 июня, понедельник

Хорватия – Испания

Франция – Швейцария

29 июня, вторник

Англия – Германия

Швеция – Украина

Таким образом, в четвертьфиналах, если наши прогнозы сбудутся, встретятся:

2 июля, пятница

Бельгия-Италия/Франция-Испания

3 июля, суббота

Англия-Швеция/Нидерланды-Дания

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