За 40 копеек едем смотреть бывший секретный военный городок под Минском: прогулка через заказник, аналог Осмоловки и уют с запахом жареной картошки

Остановочный пункт электропоездов. Мачулищи, июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Комсомолка» решила заглянуть в поселки близ Минска, чтобы увидеть, как живут люди совсем недалеко от МКАД. Так, из Минска до Мачулищ можно добраться на маршрутке от диспетчерской станции «Дружная» за 20-25 минут. Дорога туда обратно обойдется в 2 рубля. Тот же путь электричкой можно преодолеть всего за 40 копеек и за 20 минут.

Добраться до посёлка Мачулищи можно на электричке всего за 40 копеек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Путь к железнодорожной станции проходит через заказник «Соколиный». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Путь от станции Мачулищи в город пролегает через биологический заказник «Соколиный» - живописной уголок, в котором можно окунуться в прохладу тенистых дорожек экотропы. Отличное место для увлеченных бердвотчеров: пустельга, зяблик, свиристель, снегирь, зарянка, вяхирь, рябинник - вот неполный список пернатых, за которыми можно понаблюдать в заказнике. Есть тут и те виды, которые занесены в Красную книгу Беларуси.

Биологический заказ «Соколиный». Мачулищи, июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заказник - хорошее место для неспешных прогулок, дабы отвлечься от городской суеты. А жители поселка прямо встык с заказником на своих участках выращивают овощи и фрукты. Выглядит это удивительно колоритно.

Земельный участок на территории биологического заказника «Соколинный». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Земельный участок на территории биологического заказника «Соколинный». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мачулищи известны с 1590 года. В новейшей истории как секретный военный городок №92. В 1997 году военный городок стал поселком городского типа. Тут проживает более 9 тысяч человек.

Мужчина проходит мимо магазина одежды. Посёлок Мачулищи, июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жители Мачулищ прогуливаются по улице Гвардейской. Июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщина с собакой. Поселок Мачулищи, улица Молодежная. Июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Архитектура поселка примечательна тем, что среди домов многоэтажной застройки советской эпохи и более современной особняком стоит район, чем-то напоминающим минскую Осмоловку. Это квартал в границах улиц Сосновая, Садовая и Коммунальная. По словам местных жителей, в советские времена во многих домах было паровое отопление. Потому-то во многих дворах сохранились строгие ряды одинаковых сараев – в них хранились дрова.

Улица Садовая. Посёлок Мачулищи. Июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Улица Сосновая. Посёлок Мачулищи. Июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сараи для хранения дров. В советские времена в домах было паровое отопление. Поселок Мачулищи, июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Улица Молодежная. Поселок Мачулищи. Июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стритарт от коммунальных служб. Поселок Мачулищи. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В старом районе можно встретить милых домашних питомцев на подоконниках, балконы с окнами на всю высоту, плюшево-пластиковый ландшафтный дизайн у подъездов.

Пластиковый ландшафтный дизайн. Посёлок Мачулищи. Июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Плюшевый ландшафтный дизайн. Посёлок Мачулищи. Июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во дворах белье по-домашнему сушится прямо на улице, коты вальяжно разгуливают по городу. А работники местной авиабазы перемещаются по поселку исключительно на велосипедах. Мы увидели, как учащиеся художественного кружка рисуют местный пейзаж, а подростки - кто играет в квадрат, кто в футбол, кто гоняет на скейтбордах. Тем временем с балкона бабушка кличет внука на обед. Из ее распахнутого окна доносится запах жаренной картошки. Эх, уютно как дома…

Поселок Мачулищи, июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поселок Мачулищи, июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поселок Мачулищи, июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Мачулищах располагается действующая 50-я смешанной авиабаза, агрокомбинат, провославная и протестантская церковь, два детсада, школа, дом культуры, отделения банка, два кафе, комбинат бытового обслуживания, баня, рынок.

Храм великомученика и целителя Пантелеймона. Поселок Мачулищи, июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Комбинат бытового обслуживания населения. Поселок Мачулищи, июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

010_ZRK_9990_web Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Церковь Гефсимания. Поселок Мачулищи, июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Средняя школа. Поселок Мачулищи, июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На Площади Героев у дома культуры расположен мемориальный комплекс 121-му Гвардейскому тяжелому бомбардировочному авиаполку. Рядом - каток, стадион и городской парк.

Площадь Героев. Поселок Мачулищи, июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Городской сквер. Поселок Мачулищи, июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гужевой транспорт. Поселок Мачулищи, июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поселок Мачулищи, июнь 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ