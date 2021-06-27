Расписание матчей 1/8 финала Евро-2020 на 27 июня 2021 года: кто станет победителем из битвы Португалия – Бельгия

Встреча Португалия – Бельгия пройдёт 27 июня. Фото: REUTERS

После третьего тура группового этапа гарантированно вышли по две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды с наилучшими показателями, которые заняли третье место.

Сегодня, 27 июня, в Будапеште запланирована встреча между сборными Нидерландов и Чехии. Коллектив Франка де Бура набрал максимум очков в группе C. Чехия выдала неплохой отрезок на групповом этапе и вышла в плей-офф с третьего места.

Вечером зрители смогут насладиться яркой вывеской матча Бельгия-Португалия. Игра пройдет в Севилье. Благодаря ничейному результату с французами действующие чемпионы прошли в плей-офф с третьего места. В то время как Бельгия единолично возглавила группу B с девятью очами.

27 июня, воскресенье