Как же крут Роналду на Евро-2020: 109-й гол за сборную, забивал во всех матчах, лидирует среди снайперов, наконец-то размочил Францию

Криштиану великолепен. Ждем, как он сыграет против Бельгии. Фото: Reuters

После матча с Францией (2:2) суперзвезды трехцветных – Карим Бензема и Киллиан Мбаппе – общались с Роналду каждый по-своему: Карим как старый друг, а Киллиан – как мальчишка с кумиром. И во всем этом прослеживалось безмерное восхищение и уважение к этому сверхфутболисту.

Когда кто-то из молодых говорит о профессиональном выгорании, отсутствии мотивации и т.п., пусть посмотрит на 36-летнего Роналду.

Криштиану, который завоевал столько титулов и заработал столько денег, что это кажется невозможным, играет так страстно, что диву даешься.

На Евро он продолжает бить рекорды: он уже самый лучших по количеству сыгранных чемпионатов (пять) и забитых голов (14).

Еще Криштиану, забив дважды французам, повторил мировой рекорд по количеству голов за сборную – у него и иранца Али Даеи по 109 мячей. Еще гол и он будет недосягаем на долгие годы, а может быть и никогда.

Роналду лидирует в гонке снайперов Евро-2020 – 5 голов.

Да, три из них забиты с пенальти. Порой, об этом говорят с пренебрежением. Но только не говорите об этом испанцам.

Их лучшие форварды – Мората и Морено – на Евро 11-метровые не забили. А вообще, разные игроки сборной Испании уже пять раз подряд промахнулись с «точки». А помните, как на этом же чемпионате не забили такие техничные игроки, как Малиновский и Бэйл? Так что 11-метровый – прежде всего, самообладание. И с этим у Криштиану все в порядке.

Продолжаем загибать пальцы на рекорды и личные победы Роналду. Он никогда не мог забить Франции и вот наконец-таки это сделал. Вратари 44 сборных вынимали мяч из сетки после ударов КриРо!

Если сложить 7 голов на чемпионатах мира с 14 на всех Евро, то получится 21 мяч – и это мировой рекорд!

Да, еще! Роналду забил во всех трех матчах группового раунда, ранее такое не удавалось ни одному португальцу.

Матч 1/8 финала сборная Португалии проведет в воскресенье, 27 июня (22.00) против фаворита турнира сборной Бельгии.

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