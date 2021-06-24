Уже есть картошка по рублю, огурцы и клубника - по два, а черешня – от 5 до 16 рублей: что почем на Комаровке в конце первого месяца лета

Клубники на "Комаровке" - не мало, но и не сказать, чтобы навалом
Фото: Виктор ПАЖИТОК
- Сколько живу - такой жары не помню! Пока до Комаровки ехала, два раза хотела выйти из автобуса и домой ехать - в транспорте же настоящая баня! Парилка! - констатирует женщина своей, по видимости, знакомой, неспешно прохаживаясь по территории сезонного рынка.
- Ну, жарко, да. Но клубника сама себя не купит! Вот, давай за два рубля посмотрим? Кажется, самая дешевая на рынке! Или будем искать еще дешевле?
Каждый третий - с ведром, полным вкусной ягоды
Фото: Виктор ПАЖИТОК
Я - на центральном столичном рынке. Разговоры в очередях (они то и дело образуются то тут, то там) крутятся вокруг трех основных тем. Первая - «адская жара», второе – где то место на рынке с самыми дешевыми огурцами, третье – «уже брать ведро клубники по два рубля за кило или подождать недельку, может, цена еще снизится».
Много на рынке и черешни
Фото: Виктор ПАЖИТОК
Вопросы - почти риторические, но клубника, как справедливо было сказано, сама себя не купит.
Середина рабочего дня, градусник прилежно показывает 34-36 градусов. Плавится асфальт. По нему идут люди, у каждого третьего в руках - ведерко (литров на пять) или большое ведро с клубникой. Ягоды этой на рынке много, но не сказать, чтобы навалом. Если походить, поискать, то вполне приличную с виду среднего размера клубничку можно найти по ценнику кило за два рубля. Таких предложений уже не мало, но внешний вид сладкого товара у продавцов отличается с виду. В общем, хорошую и за два - надо поискать.
Цены разнятся
Фото: Виктор ПАЖИТОК
Изредка попадаются предложения - «Клубника сказочно сладкая, Брест, 3 р.». Но в среднем за кило клубники просят 4,5 - 5 рублей. Классная, отборная, наливная - около 7 рублей. Некоторые ценники называют ее «очень вкусной элитной». На этот статус не претендую - беру за 4 рубля 50 копеек. Прошу килограмм.
- Давайте я вам два кило сделаю и посчитаю по четыре рубля? Очень вкусная клубника.
- Пинская? Брестская?
- А вам какая надо? Такую и продам, - продавец, надо сказать, не без чувства юмора.
- Давайте кило такой, кило – другой, - в шутку отвечаю я.
- Не проблема, момент буквально. Но я в один пакетик положу, дома переберете - пинскую отдельно, брестскую – отдельно, - смеется продавец и ловко накладывает клубнику.
Покупатели ищут оптимальное сочетание "цена-качество"
Фото: Виктор ПАЖИТОК
Огуречная пора - та самая, когда огурцы по рублю у всех без исключения продавцов – в этом году все еще никак не настанет. Люди, слышу, торгуются, но сбить ценник до заветной единички пока не получается ни у кого.
За килограмм огурцов сейчас в среднем просят 2 рубля, есть продавцы - у их прилавков сразу выстраивается мини-очереди из человек пяти-семи – которые готовы продать за полтора рубля. Разницы - по крайней мере, на беглый взгляд и быструю ощупь - между огурчиками по два и полтора рубля незаметно.
Одни из самых дешевых огурчиков на рынке
Фото: Виктор ПАЖИТОК
Прогуливаясь по рядам с целью детально исследовать ценовые тренды на огурцы, слышу оживленный диалог двух продавщиц - обе торгуют как раз огурцами.
- Вот у меня огурцы за 1,80. Дешевка. Но каждый же хочет сам выбрать, чтобы калибровка была, чтобы огурчик к огурчику. Начинаю сама накладывать - возмущаются покупатели.
- Жара просто, вот и возмущаются. Жарко, очень жарко. А ты - не парься. Пусть выбирают! А вообще, давайте наслаждаться: пару дней пройдет, вернутся стандартные белорусские "двадцать градусов тепла, по больше части территории - дожди". Надо быть счастливым в моменте!
Принимаю это за рекомендацию, в том числе, и мне.
Помидоры в среднем - около 5 рублей за кило
Фото: Виктор ПАЖИТОК
Иду дальше – кто ищет, тот всегда найдет: огурцы за рубль двадцать! Торгует ими пожилая дама.
- Покупайте, у меня - самые дешевые на рынке.
Огурцы на ощупь вполне себе хороши. Беру сразу три килограмма - сделаю малосольные с чесночком.
Один из символов начала лета! В этом году клубника созревает позже обычного
Фото: Виктор ПАЖИТОК
Есть на рынке арбузы: 2,99 - 3,99 рубля за кило. Иранские.
- Берите, очень вкусные, сладкие, хрустящие, - зазывает покупателей молодой парень-продавец. Он, как и многие его коллеги по прилавку, находчивый: на голове – отрез белой марли, смоченный холодной водой.
- Доставка до машины - бесплатно, - сообщает он дополнительную приятную опцию.
Чего еще очень много на Комаровке в конце (как быстро летит время!) первого летнего месяца, так это черешни.
Берут, что называется, ящиками
Фото: Виктор ПАЖИТОК
Цены разнятся. Несмотря на то, что ягода на большинстве прилавках плюс-минус одинакова и по размеру, и по расцветке, некоторые продавцы торгуют по 6 рублей за кило, другие - по 15-16 рублей.
В целом же, «хрустящую, свежую, сочную» черешню продают в среднем по 7-8 рублей за килограмм.
Грузчики только и успевают подвозить!
Фото: Виктор ПАЖИТОК
У кого в эти жаркие дни аншлаг и кассовые сборы, так это у продавцов кваса. Торговля холодным напитком идет бойко, полулитровый стакан стоит 1 рубль 70 копеек.
- Дайте мне два по 0,5, точно он холодный? - спрашивает у продавщицы мужчина лет шестидесяти, ставя на землю два ведра - с клубникой, конечно же.
- Да! Не пожалеете!
Я тоже решаю освежиться - надо еще посмотреть почем сейчас картошка, зелень.
Квас, надо отдать должное, отменный.
Мелкая картошка - по рублю. Несколько недель назад она стоила в 2,5 рубля
Фото: Виктор ПАЖИТОК
Если еще несколько недель назад белорусской картошки нового урожая надо было старательно поискать, то к концу июня она появилась на прилавках в изобилии.
«Королева Анна» - по три рубля за кило, она же, только более крупная - на пятьдесят копеек дороже. «Картофель, г. Слуцк» - 1,75.
«Андретта» из Слуцкого района – 2 рубля 80 копеек. В общем и целом, за два с половиной – три рубля свежей белорусской картошки сейчас на рынке - море.
Ранняя белорусская картошка - около 2,5 рубля за кг
Фото: Виктор ПАЖИТОК
Рядом на прилавке – по рублю за кг: маленькая, просто помыть и отварить или запечь.
- Берите, вкусная, дешевая. Промыли под краном, раз – и готово. Чистить вообще не надо. Вам точно понравится. Попробуете, останетесь довольными, только ко мне и будете ходить-покупать.
Не успеваю глазом моргнуть, как становлюсь обладателем трех кило картофеля.
- Жду вас! Приходите!
- Обязательно, - отвечаю я, понимая в очередной раз, что лето – это маленькая жизнь и первая ее треть - уже почти позади.
ЧТО ПОЧЕМ НА КОМАРОВКЕ В КОНЦЕ ИЮНЯ
Кабачок, кг – 2 рубля
Баклажан, кг - 7,5 рубля
Перец свежи, кг - от 6,99 до 12 рублей
Цветная капуста, кг – от 5 рублей
Щавель, кг - 10 рублей
Капуста свежая, кг – 1,59- 2 рубля
Лук-порей, кг - 15 рублей
Салат «Айсберг», 100 гр - 1 рубль
Томаты, кг - от 3,5 рублей
Нектарин, кг – 7-8 рублей
Лимон, кг - 5-6 рублей
Слива, кг (Испания) – 12,99 рубля
Яблоко, «Голден», «Чемпион», «Ананасное» и пр. , кг - 3,5 рубля
Черника лесная, кг - 17 рублей
Свекла, новый урожай, кг – 6 рублей
Лук молодой, кг – 3 рубля
Морковь ранняя, кг - 2,5 рубля
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