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Звезды24 июня 2021 19:37

Марат Башаров в роли коварного князя Базинелли на сцене Музыкального театра: большой фоторепортаж

22 июня состоялся первый спектакль «Граф Люксембург» с участием известного российского актера. Фотокорреспондент «Комсомолки» Святослав Зоркий был и за кулисами и в зале
Виктор ПАЖИТОКВиктор ПАЖИТОК
У Марата Башарова - яркая роль

У Марата Башарова - яркая роль

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

22 июня популярный российский актер и телеведущий Марат Башаров выступил на сцене столичного Театра музыкальной комедии.

Театр с необычного ракурса

Театр с необычного ракурса

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За несколько часов до спектакля артист дал эксклюзивное интервью «Комсомолке». Марат Башаров был предельно откровенен: рассказал об отношениях со своими бывшими женами, правде в «Битве экстрасенсов», своем собственном опыте обращения к одной из участниц этого популярного мистического шоу. Вообще, актер рассказал не только об этом - вот тут, по ссылке, интервью.

Артисты балета

Артисты балета

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сцене Музыкального театра Марат Башаров исполнил роль князя Базинелли в оперетте «Граф Люксембург». Сюжет спектакля захватывает воображение. Рене фон Люксембургу, обнищавшему аристократу, предложено вступить в фиктивный брак за деньги, передать супруге графский титул и быстро развестись, даже не увидевшись с незнакомкой. Оказывается, красавицу Анжель Дидье выбрал себе в жены сам князь Базинелли, но заключить брак с женщиной без титула он не может. А вот с разведенной графиней - другое дело! Вмешивается случай: Рене и Анжель встречаются и влюбляются. Но ведь договор и обещание - в силе...

Фотокорреспондент «Комсомолки» Святослав Зоркий был за кулисами и в зале. В его фотоотчете - самые яркие кадры спектакля.

Пару секунд - и на сцену

Пару секунд - и на сцену

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К слову, 11 июля - отличная возможность вновь насладиться спектаклем "Граф Люксембург" и увидеть Марата Башарова на сцене Музыкального театра. Билеты в кассах театра еще есть, цена - от 20 до 100 рублей.

Спектакль - зрелищный

Спектакль - зрелищный

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из-за кулис сцена выглядит иначе, чем из зала

Из-за кулис сцена выглядит иначе, чем из зала

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марат Башаров в ожидании своего выхода

Марат Башаров в ожидании своего выхода

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Последние штрихи - образ готов

Последние штрихи - образ готов

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Карнавальным настроением пронизан весь сюжет спектакля

Карнавальным настроением пронизан весь сюжет спектакля

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Артисты балета создают на сцене атмосферу карнавального веселья

Артисты балета создают на сцене атмосферу карнавального веселья

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Актриса БГАМТ

Актриса БГАМТ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По ту сторону занавеса

По ту сторону занавеса

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Роль Башарова - князь Базинелли

Роль Башарова - князь Базинелли

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Атмосфера закулисья

Атмосфера закулисья

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пару минут - и на сцену

Пару минут - и на сцену

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время спектакля актер несколько раз менял костюмы

Во время спектакля актер несколько раз менял костюмы

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рабочие моменты

Рабочие моменты

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В постановке заняты артисты балета Музыкального театра

В постановке заняты артисты балета Музыкального театра

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Костюмы артистов - достойны самых искренних слов похвалы

Костюмы артистов - достойны самых искренних слов похвалы

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марат Башаров

Марат Башаров

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Публика встретила актера овациями

Публика встретила актера овациями

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время действа

Во время действа

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Цветы от поклонников

Цветы от поклонников

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В гримерке, во время спектакля

В гримерке, во время спектакля

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шоу - окончено!

Шоу - окончено!

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но шоу должно продолжаться. И обязательно продолжится!

Но шоу должно продолжаться. И обязательно продолжится!

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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