Марат Башаров в роли коварного князя Базинелли на сцене Музыкального театра: большой фоторепортаж

У Марата Башарова - яркая роль
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
22 июня популярный российский актер и телеведущий Марат Башаров выступил на сцене столичного Театра музыкальной комедии.
Театр с необычного ракурса
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
За несколько часов до спектакля артист дал эксклюзивное интервью «Комсомолке». Марат Башаров был предельно откровенен: рассказал об отношениях со своими бывшими женами, правде в «Битве экстрасенсов», своем собственном опыте обращения к одной из участниц этого популярного мистического шоу. Вообще, актер рассказал не только об этом - вот тут, по ссылке, интервью.
Артисты балета
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На сцене Музыкального театра Марат Башаров исполнил роль князя Базинелли в оперетте «Граф Люксембург». Сюжет спектакля захватывает воображение. Рене фон Люксембургу, обнищавшему аристократу, предложено вступить в фиктивный брак за деньги, передать супруге графский титул и быстро развестись, даже не увидевшись с незнакомкой. Оказывается, красавицу Анжель Дидье выбрал себе в жены сам князь Базинелли, но заключить брак с женщиной без титула он не может. А вот с разведенной графиней - другое дело! Вмешивается случай: Рене и Анжель встречаются и влюбляются. Но ведь договор и обещание - в силе...
Фотокорреспондент «Комсомолки» Святослав Зоркий был за кулисами и в зале. В его фотоотчете - самые яркие кадры спектакля.
Пару секунд - и на сцену
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
К слову, 11 июля - отличная возможность вновь насладиться спектаклем "Граф Люксембург" и увидеть Марата Башарова на сцене Музыкального театра. Билеты в кассах театра еще есть, цена - от 20 до 100 рублей.
Спектакль - зрелищный
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Из-за кулис сцена выглядит иначе, чем из зала
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Марат Башаров в ожидании своего выхода
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Последние штрихи - образ готов
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Карнавальным настроением пронизан весь сюжет спектакля
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Артисты балета создают на сцене атмосферу карнавального веселья
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Актриса БГАМТ
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
По ту сторону занавеса
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Роль Башарова - князь Базинелли
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Атмосфера закулисья
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пару минут - и на сцену
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Во время спектакля актер несколько раз менял костюмы
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Рабочие моменты
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В постановке заняты артисты балета Музыкального театра
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Костюмы артистов - достойны самых искренних слов похвалы
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Марат Башаров
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Публика встретила актера овациями
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Во время действа
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Цветы от поклонников
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В гримерке, во время спектакля
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Шоу - окончено!
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Но шоу должно продолжаться. И обязательно продолжится!
Фото: Святослав ЗОРКИЙ