Марат Башаров в роли коварного князя Базинелли на сцене Музыкального театра: большой фоторепортаж

У Марата Башарова - яркая роль Фото: Святослав ЗОРКИЙ

22 июня популярный российский актер и телеведущий Марат Башаров выступил на сцене столичного Театра музыкальной комедии.

Театр с необычного ракурса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За несколько часов до спектакля артист дал эксклюзивное интервью «Комсомолке». Марат Башаров был предельно откровенен: рассказал об отношениях со своими бывшими женами, правде в «Битве экстрасенсов», своем собственном опыте обращения к одной из участниц этого популярного мистического шоу. Вообще, актер рассказал не только об этом - вот тут, по ссылке, интервью.

Артисты балета Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сцене Музыкального театра Марат Башаров исполнил роль князя Базинелли в оперетте «Граф Люксембург». Сюжет спектакля захватывает воображение. Рене фон Люксембургу, обнищавшему аристократу, предложено вступить в фиктивный брак за деньги, передать супруге графский титул и быстро развестись, даже не увидевшись с незнакомкой. Оказывается, красавицу Анжель Дидье выбрал себе в жены сам князь Базинелли, но заключить брак с женщиной без титула он не может. А вот с разведенной графиней - другое дело! Вмешивается случай: Рене и Анжель встречаются и влюбляются. Но ведь договор и обещание - в силе...

Фотокорреспондент «Комсомолки» Святослав Зоркий был за кулисами и в зале. В его фотоотчете - самые яркие кадры спектакля.

Пару секунд - и на сцену Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К слову, 11 июля - отличная возможность вновь насладиться спектаклем "Граф Люксембург" и увидеть Марата Башарова на сцене Музыкального театра. Билеты в кассах театра еще есть, цена - от 20 до 100 рублей.

Спектакль - зрелищный Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из-за кулис сцена выглядит иначе, чем из зала Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марат Башаров в ожидании своего выхода Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Последние штрихи - образ готов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Карнавальным настроением пронизан весь сюжет спектакля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Артисты балета создают на сцене атмосферу карнавального веселья Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Актриса БГАМТ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По ту сторону занавеса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Роль Башарова - князь Базинелли Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Атмосфера закулисья Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пару минут - и на сцену Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время спектакля актер несколько раз менял костюмы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рабочие моменты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В постановке заняты артисты балета Музыкального театра Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Костюмы артистов - достойны самых искренних слов похвалы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марат Башаров Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Публика встретила актера овациями Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время действа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Цветы от поклонников Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В гримерке, во время спектакля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шоу - окончено! Фото: Святослав ЗОРКИЙ