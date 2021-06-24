3 способа, как узнать результаты ЦТ: для тех, кто не может ждать, готовых заплатить и самых терпеливых

16 июня абитуриенты написали тест по белорусскому языку, через 10 дней должны объявить результаты Фото: Павел МАРТИНЧИК

Результаты централизованного тестирования объявляют не позже чем через 10 дней после того, как тест написан. Полторы недели нервного ожидания и анализа потенциальных ошибок, отдыха или продолжения абитуриентской гонки подходят к концу для тех, кто сдавал белорусский: уже 26 июня РИКЗ озвучит, как абитуриенты справились с первым тестом.

Напоминаем несколько способов, как узнать результаты ЦТ

Способ 1. Бесплатный, но для кого-то может быть нервным

Способ бесплатный, но для тех, кто переживает за результаты, может оказаться нервным, ведь точного времени, когда появятся результаты теста, нет. Случиться это может весьма неожиданно и на сайте уже будут заветные цифры.

Появятся они конфиденциально - узнать свой балл сможете только вы сами или же человек, который знает ваши серию и номер паспорта и номер бланка. Именно эти данные нужно ввести, чтобы узнать результат. На сайте, кроме результата, вы увидите, в каких заданиях ошиблись, а какие решили верно.

Узнать результаты можно будет на сайте Республиканского института контроля знаний. Пока что там можно посмотреть результаты только за 2020 год.

После белорусского появится результаты по русскому языку, потом - математика Фото: Павел МАРТИНЧИК

Способ 2. Более спокойный, но придется немножко потратиться

Для тех, кто уже и так потратил все нервные клетки, есть более спокойный способ узнать результаты теста - подключить смс-оповещение: как только РИКЗ обнародует результаты тестов, ваш балл придет смс-кой. Такой способ практикуют аж с 2007-го года и доступен он для абонентов всех белорусских операторов.

Чтобы получить результаты, надо отправить смс (какую именно - подробно расскажем ниже) на номер 5050. На каждый из предметов, результаты по которому хотите получить, нужно отправить отдельную смс-ку. Сделать это можно как до централизованного тестирования так и после него. А теперь рассказываем, какой именно запрос и в какой форме отправлять на номер 5050. Ваш запрос должен выглядеть следующим образом: 4 МР 0123456 (обращаем внимание, что в запросе есть два пробела между данными). Будьте внимательны, это пример с произвольными цифрами, вам нужно вводить свои данные.

Цифра 4 в запросе говорит о том, что вы хотите получить результаты за ЦТ (если бы нужны были данные за какой-то из этапов репетиционного тестирования, отправляли бы 1, 2 или 3). Кстати, если будете узнавать результаты ЦТ в резервный день, это тоже 4.

Дальше через пробел вводим серию (у белорусов это две большие латинские буквы) и номер паспорта (все цифры без пробелов)

Будьте внимательны, если ошибетесь, результаты теста не придут, а стоимость сообщения спишется. Один запрос стоит 2,5 рубля.

С 16 июля абитуриенты смогут получить сертификаты ЦТ, оне действительны два года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Способ 3. Для самых терпеливых

Способ, который для большинства абитуриентов покажется чересчур сложным, - дождаться выдачи сертификатов и узнать все свои баллы, когда придете в пункт выдачи забирать сертификаты. Может быть сюрприз. И, возможно, даже приятный. Те, кто сдает ЦТ в основные дни, сертификаты начнут получать с 16 июля, в резервные - с 23 июля. Абитуриенты, которые написали тест на 0 баллов или были удалены из аудитории за нарушения, сертификаты не получают.

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