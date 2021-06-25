Коронавирус в Беларуси, последние данные на 25 июня 2021 года: дополнительные пункты вакцинации заработают в Минске с 25 июня, в ВОЗ рассказали, нужно ли прививать детей

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 786 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 413 тысяч 139 человек с кононавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 082 пациента. Выздоровели – 405 тысяч 909 человек.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 6 миллионов 704 тысячи 014.

В ведомстве также обратили внимание на то, что первую дозу вакцины от коронавируса уже получили более 709,1 тысяч человек, в том числе более 501,7 тысяч человек уже прошли полный вакцинации против COVID-19.

В ВОЗ рассказали, стоит ли делать детям прививку от коронавиуса

Во Всемирной организации здравоохранения признали, что детям и подросткам можно делать прививку от коронавирусной инфекции. До этого момента в организации заявляли, что пока для подобной профилактики COVID-19 «нет достаточных данных».

В новых рекомендация ВОЗ по вакцинации отмечают, что дети и подростки в большинстве случаев переносят коронавирус в более легкой форме, в отличие от взрослых.

- Если они (дети и подростки) не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, то их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, а также медработников, - прокомментировали в ВОЗ.

Глава Минздрава прокомментировал появление в Беларуси индийского штамма COVID-19

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич прокомментировал появление в Беларуси индийского штамма коронавируса. Он отметил, что для сферы здравоохранения – это очередное основание активизировать свою работу, а для граждан – вакцинироваться.

По словам Пиневича, вакцины на данный момент есть достаточно, и любой тип прививок от коронавирусной инфекции обладает защитным свойством и не приводит к тяжелым последствиям

- Вакцинация является одним из важнейших компонентов наряду с масками и социальным дистанцированием, - заметил глава Минздрава.

Он также заявил, что если индийский штамм появился, то он будет развиваться. Пока же в Беларуси превалирует «британская» разновидность COVID-19.

В Минске с 25 июня заработают дополнительные пункты вакцинации

В Мингорисполкоме рассказали, что с 25 июня в Минске заработают дополнительные пункты вакцинации. Они будут располагаться в развлекательных центрах, а также в крупных торговых сетях.

Жители города смогут привиться в ГУМе, ЦУМе, на Комаровском рынке, в ТЦ «Галерея Минск», «МОМО», «Титан». В ведомстве также уточнили, что это далеко не полный список мест, но будет дополняться.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

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