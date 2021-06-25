«Софья Сапега живет в съемной квартире под конвоем»: адвокат – о переводе россиянки из СИЗО под домашний арест

Софья Сапега находилась в СИЗО с 23 мая. Фото: соцсети

Адвокат Софьи Сапеги, Антон Гашинский, рассказал «Комсомолке», что на домашний арест ее перевели на днях. Девушка сама позвонила родителям и сообщила о том, что ей изменили меру пресечения – мама и отчим получили разрешение увидеться с дочерью в одном из минских ресторанов.

Сейчас Софья Сапега живет в съемной квартире. Кем она была арендована, защитник прокомментировать не может.

- Софья находится там под конвоем. Ограничения, которые на нее наложены, абсолютно стандартные: ограничение на перемещение, на выход из квартиры, ограничение на общение, использование интернета и мобильной связи.

Антон Гашинский добавил, что статус Софьи не изменился, обвинения с нее не сняты. Защитник полагает, что перевод Софьи на домашний арест связан со встречей президентов России и Беларуси, и не исключает того, что скоро девушка окажется дома.

Неделю назад, 17 июня отец задержанной Софии Сапеги записал видеообращение к Александру Лукашенко и попросил президента Беларуси помиловать дочь.

Под домашний арест переведен и задержанный блогер Роман Протасевич, он тоже живет в съемной квартире. Об этом Русской службе «Би-би-си» рассказал его отец. Подробностей Дмитрий Протасевич не знает, сына он не видел.

14 июня Роман Протасевич появился на брифинге, организованном Министерством иностранных дел. Главной темой брифинга была ситуация с посадкой самолета Ryanair в Беларуси. Напомним, блогер был задержан 23 мая после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, с тех пор Протасевич содержится в СИЗО. Адвокат блогера не знала о его участии в брифинге.

- Мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ. Легальная возможность была найдена, - заявил тогда официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз. Подробнее о том, как именно стало возможным участие обвиняемого в брифинге, не сообщалось. Сам Протасевич рассказал, что узнал о своем участии на конференции за 2 часа до ее начала.

Романа Протасевича обвиняют по трем статьям УК: организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), организация массовых беспорядков (ст. 293 УК), совершение умышленных действий, направленных на разжигание социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц (ст. 130 УК). Протасевич с ноября находился в межгосударственном розыске по обвинению в организации массовых беспорядков. Блогер был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признан экстремистским.

Софью Сапегу обвиняют в разжигании социальной вражды и розни – на видео, которое появилось в одном из провластных телеграм-каналов, Софья заявляла, что редактировала телеграм-канал, где публиковались личные данные белорусских силовиков. Вместе с Романом Протасевичем она была задержана 23 мая - в тот день самолет Ryanair, который летел по маршруту Афины-Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после того, как появилось сообщение, что борт заминирован. Для сопровождения самолета в небо был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. В итоге, Boeing Ryanair сел в Минске, судно было осмотрено – информация о минировании не подтвердилась. Через несколько часов пассажиры самолета вылетели в Вильнюс, Протасевич и Сапега были задержаны в аэропорту.

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