«Не успела испугаться – пожарные приехали быстро». Очевидица – об электричке, которая загорелась под Молодечно

На пожар приехали 4 машины МЧС, несколько вагонов отцепили от основного состава. Фото: МЧС

В субботу, 26 июня на станции Бояры под Молодечно загорелась электричка – состав ехал в Минск. О пожаре спасателям стало известно в 11.40, а уже 12.18, рассказывают в МЧС, огонь ликвидировали. Никто из пассажиров не пострадал.

Елена ехала в этой электричке в Минск. О том, что нужно срочно выйти на перрон на станции, которая находится в середине пути, ей сообщили попутчики.

- Я сидела в наушниках ближе к хвосту поезда – пожар же начался в первых вагонах, точнее, в тамбуре между ними. Дыма в нашем вагоне не было.

Елена говорит, что испугаться не успела.

- Я живу в двух шагах от железной дороги, так что удивить меня сложно. Если бы я видела близко пламя - уверена, что было бы страшно, пожар — это всегда страшно! А так я испугаться не успела: все пассажиры были на улице, спасатели приехали быстро. Когда увидела сам огонь – было, скорее, не по себе.

Тушить пожар приезжали четыре машины МЧС, несколько вагонов отцепили от основного состава.

- При мне никто не сообщал, как долго нужно будет ждать следующей электрички. Но движение восстановлено, так что, думаю, что ждали не долго. Меня забрали друзья и мы уехали.