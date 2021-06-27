Коронавирус в Беларуси, последние данные на 27 июня 2021 года: стабильность в новых случаях, снова тревожная ситуация в России, а Польша вернула карантин

По-прежнему COVID-19 не дает расслабиться Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ситуация с коронавирусом пока не оправдывает ожиданий - к сожалению, новый индийский штамм внес свои коррективы в прогнозы, и по-прежнему COVID-19 не дает расслабиться. Снова пошла в рост заболеваемость в некоторых европейских странах - в частности, в Великобритании зарегистрировали более 18 тыс. положительных тестов за сутки. Также в Израиле вынуждены были вернуться к масочному режиму, а в австралийском Сиднее объявили локдаун.

В соседней России за сутки умерло 619 человек - это максимум с 24 декабря 2020 года. При этом почти каждая пятая смерть зафиксирована в Санкт-Петербурге: 107 летальных исходов. Мэр Москвы заявил, что российская столица заново переживает пандемию из-за нового штамма.

А в Беларуси пока по-прежнему все стабильно. Суточное количество выявляемых новых случаев ковида не скачет. Вот и по последней опубликованной Минздравом 26 июня информации, за сутки в стране выявили 778 пациентов с коронавирусом. А общее количество заболевших COVID-19 за все время распространения инфекции в республике, официально, составило 414 тыс. 730 человек.

В Беларуси держат в резерве коечный фонд Фото: Иван МАКЕЕВ

Уровень смертности, по данным Минздрава, тоже сохраняется примерно на одном уровне: за сутки зарегистрировано 10 летальных случаев у лиц с ранее диагностированным коронавирусом. За все время пандемии в Беларуси умерли, официально, 3103 человека. В то же время первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции в Беларуси получили уже более 837 тысяч человек. Из них полный курс вакцинации прошли без малого 552 тысячи пациентов.

Кстати, из-за индийского штамма Польша возвращает карантин для приезжих, в том числе для белорусов. Если раньше можно было не соблюдать карантин по прибытию в Польше при наличии отрицательного ПЦР-теста, то сейчас - нет. Обязательных 10 дней самоизоляции. Единственное - срок карантина можно сократить на три дня, если на 7-й день самоизоляции сдать тест.

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