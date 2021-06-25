«Наверное, знаменитый писатель и поэт?»: спросили у минчан, кто такой Наполеон Орда, именем которого названа улица в микрорайоне Брилевичи

Прогулки по улицам и проспектам Минска продолжаются
Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ
В Минске по самым приблизительным подсчетам около 1300 улиц, проспектов, переулков, тупиков и площадей. Корреспонденты «Комсомолки» периодически выходят на ту или иную улицу и интересуются у случайных прохожих, знают ли они в честь кого конкретно эта улица названа.
Мы уже прогуливались по улице Льва Сапеги, ходили по проспекту Машерова. В этот раз решили удалиться от центра - отправились в микрорайон Брилевичи, на улицу, которая носит имя Наполеона Орды. Это человек больших и разносторонних дарований: художник, композитор, музыкант, литератор, скульптор.
Сначала мы предлагаем нашим собеседникам сыграть в простую игру: показываем три портрета и просим сказать, на каком изображен Наполеон Орда. После этого - интересуемся: а что именно вы о нем знаете? Что он сделал для Беларуси? Чем знаменит? Какой его вклад в белорусскую культуру?
Вот тут – видео нашего опроса. Пока вы его смотрите, мы уже работаем над новыми выпусками - шутка ли, около 1300 улиц и проспектов у нас впереди!
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