Символическая сборная группового этапа Евро-2020: вратарь из Финляндии и неожиданный лидер Германии

Италия в 1/8 сыграет с Австрией. Фото: gazzetta.it

ВРАТАРЬ

Лукаш ГРАДЕЦКИ (Финляндия)

Альтернатива: Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Джордан Пикфорд (Англия).

Неожиданный выбор? Но судите сами, Градецки за три игры сделал 14 сэйвов (больше только у турка Чакыра), в первой победной игре с Данией парировал пенальти. Если бы его партнеры в матче с Россией были бы чуть точнее и удачливее, финны вполне могли бы претендовать на плей-офф (кстати, они обошли россиян в группе).

Доннарумма и Пикфорд ни разу не пропустили на турнире, но по их воротам и били крайне редко.

«Комсомолка» опубликовала символическую сборную лучших Евро-2020.

ЗАЩИТНИКИ

Симон КЬЕР (Дания), Маттейс ДЕ ЛИГТ (Нидерланды), Джон СТОУНЗ (Англия)

Альтернатива: Леонардо Бонуччи (Италия), Леонардо Спинаццола (Италия), Дензел Дюмфрис (Нидерланды).

Кьер стал важной частью успеха сборной Дании. И не только в спортивном плане. Симон первым из футболистов бросился на помощь Кристиану Эриксену, когда тот упал на поле и начал терять сознание. Когда на газоне появились медики, Кьер организовал из партнеров по команде «живой щит», закрыв Эриксена, пока врачи занимались своим делом. Футбол – это не только очки и голы. Это, прежде всего, жизнь. Поэтому Кьер лучший.

Де Лигт и Стоунз – самые надежные в своих сборных и подтверждают свой уровень.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Доменико БЕРАРДИ (Италия)

Альтернатива: Иван Перишич (Хорватия)

В составе Скуадры Адзурры Берарди играет правого нападающего, но вполне может действовать на позиции чуть ниже. 26-летний футболист из «Сассуоло» стал важной частью в системе Роберто Манчини и выиграл конкуренцию у Федерико Кьезы из «Ювентуса» за счет универсальности и умения одинаково эффективно действовать и в позиционных атаках и контратаках.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК Кевин ДЕ БРЮЙНЕ (Бельгия)

Альтернатива: Калвин Филлипс (Англия), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды).

Феноменальный бельгиец вообще мог пропустить Евро из-за травмы, но сделал всё, чтобы восстановиться быстрее. В игру он вступил в перерыве второго матча, когда его сборная уступала Дании.

У него 13-й показатель по игровому времени в Бельгии, но при этом он первый по: передачам под удар (9), передачам в штрафную (6), удачным отборам (5), прессинг-действиям на чужой трети поля (12). Все голы, забитые Бельгией с КДБ на поле (4) – при его непосредственном участии. Либо забивал сам (1), либо напрямую ассистировал (2), либо отдавал под удар, после чего соперник срезал в свои ворота (1). Треть всех голевых моментов Бельгии созданы при участи КДБ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Мануэль ЛОКАТЕЛИИ (Италия)

Альтернатива: Лука Модрич (Хорватия)

Еще один игрок из некогда скромного «Сассуоло». Локателли выиграл конкуренцию у Верратти из ПСЖ, забил два эффектных мяча Швейцарии и запомнился множеством других полезных действий. Вот-вот он должен стал игроком «Ювентуса».

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Робин ГОСЕНС (Германия)

Альтернатива: Эмиль Форсберг (Швеция)

Где была настоящая сборная Германии? В матче с Португалией (4:2) или Венгрией (2:2)? С португальцами Госенс отметился точным ударом и результативной передачей, да и, по сути, участвовал по всех голевых атаках. В 18 лет Робин не прошел смотрины в академии дортмундской «Боруссии» пил много пива и вообще собирался завязать с футболом. Все решил случай. В ближайшее время Госенса наверняка захотят заполучить в свои ряды топ-клубы. Или он проведет еще сезон в «Аталанте»?

ПРАВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ

Мемфис ДЕПАЙ (Нидерланды)

Альтернатив: Рахим Стерлинг (Англия)

2 гола и 2 ассиста – хороший показатель. Плюс художественные впечатления от игры говорят за футболиста. Посмотрим, как будет в плей-офф.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАПАДАЮЩИЙ

Ромелу ЛУКАКУ (Бельгия)

Альтернатива: Чиро Иммобиле (Италия)

Три гола на групповом этапе и главная роль в атаке сборной Бельгии. Этого и ожидали от него на Евро. Скорее всего, бельгиец поспорит с Роналду за звание лучшего снайпера турнира.

ЛЕВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ

Криштиану РОНАЛДУ Альтернатива: Роберт Левандовски (Польша)

КриРо: пять голов на групповом этапе (три с пенальти), обновил рекорд Платини по мячам на чемпионатах Европы, повторил мировой рекорд по голам за сборную (109 – столько же было у иранца Али Даеи). Все источники сообщают, что Криштиану Роналду 36 лет. Но, такое ощущение, что ему примерно 28.

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