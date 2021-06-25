Топ-8 новинок выставки вооружений MILEX-2021: первый белорусский БТР, беспилотный вертолет-охотник и супер-оружие, мимо которого вы прошли бы мимо

Топ-8 новинок на выставке вооружений MILEX-2021: первый белорусский БТР, беспилотный вертолет-охотник и новинки, мимо которых вы прошли бы мимо. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка вооружений MILEX-2021 – ее проводят уже в десятый раз. На выставку традиционно съезжаются военные, силовики и другие эксперты из многих стран, а белорусы демонстрируют свои последние новинки: заявляется, что в этом году таких – аж 177. Неспециалисту разобраться сложно, поэтому вместе с военным аналитиком Александром Алесиным «Комсомолка» осмотрела экспозицию и выбрала самые главные и интересные новинки.

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Беспилотный ударный вертолет Hunter

Беспилотный ударный вертолет Hunter. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Этот экспонат занимает центральное место в павильоне и сразу приковывает взгляд всех посетителей.

Похожие «игрушки» частное минское КБ «Беспилотные вертолеты» показывало и раньше. Но теперь представлен настоящий монстр: его масса – 750 килограмм, он способен нести 200 килограмм различного вооружения. Задача вертолета - искать и уничтожать бронированную технику и живую силу противника, а также малоскоростные воздушные цели – особенно в городских условиях и труднодоступных целях, куда опасно направлять обычные вертолеты.

- Самая главная фишка - этот вертолет создан вокруг вооружения, а не наоборот. То есть сначала определили набор вооружения, и уже потом под него был построен вертолет. Он сам находит цели, управляет огнем, взаимодействует с другим вертолетом для работы в паре, - поясняет Александр Алесин. - Мы привыкли думать, что беспилотники – это самолеты. Но у вертолетов есть преимущества: они могут прикрываться складками местности, могут зависать, залетать за укрытия и «сидеть в засаде», а потом получать целеуказания, появляться, наносить удар и снова прятаться.

Вертолет буквально нафарширован электроникой: куча датчиков, а частью систем и вовсе управляет нейросеть. На борту вертолета – танковый пулемет Калашникова с боекомплектом в 550 патронов, 8 неуправляемых ракет и 16 противотанковых бомб. В воздухе этот вертолет-беспилотник может проводить до девяти часов.

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Первый белорусский бронетранспортер Volat V-2

Первый белорусский бронетранспортер Volat V-2. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Официально заявляется, что эта машина – главная белорусская новинка. До начала выставки по интернету гуляли только 3D-рендеры нового БТРа, но вживую его показали впервые только сейчас.

БТР – это «классика жанра», одно из основных средств подвижности для сухопутных войск. Сейчас в Беларуси модернизируют советские БТРы, а также закупают машины российского производства. Но теперь все может измениться: в Беларуси создали собственную машину. Первый, и пока единственный образец представили на MILEX-2021: сразу после выставки машина отправится на испытания.

Прототипом нового бронетранспортера стал российский БТР-82А. Внутри – шестицилиндровый 12,5-литровый дизельный китайский двигатель Weichai от грузовика (такие ставят на автокраны и самосвалы). Первый белорусский БТР вмещает восемь десантников (не считая трех членов экипажа) и неплохо бронирован: выдерживает прямые выстрелы из «Калашникова», включая бронебойно-зажигательные. Ему не страшны мины – благодаря специальному днищу, подвесному полу и энергопоглощающим сиденьям. Отсек обитания состоит из трех отделений: управления, боевого и десанта.

БТР может оснащаться различным видами вооружения, но пока на нем стоит достаточно старая, правда, модернизированная башня БМП-2.Однако специалисты считают, что в будущем ее можно заменить на необитаемый боевой модуль БМ-30 (смотри 4 место нашего рейтинга).

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«Буревестник» с новым беспилотником-камикадзе

«Буревестник» с новым беспилотником-камикадзе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эту новинку военный аналитик Александр Алесин оценил как самую неприметную на выставке. Тем не менее, по его версии, она занимает достойное третье место нашего рейтинга. И вот почему:

- Сама идея не нова, похожие штуки уже показывали и раньше: самолет-беспилотник несет на себе маленькие беспилотники-камикадзе. По-научному это называется «барражирующий боеприпас» - то есть, условно, бомба, которая не просто падает и взрывается, а сначала висит в воздухе и вычисляет свою цель. Так вот, этот самый боеприпас сейчас и представляет интерес: теперь это настоящий самостоятельный беспилотник, со всеми вытекающими плюсами. И если раньше такие маленькие «камикадзе» были только в виде макетов, то сейчас, по моим данным, это уже вполне действующая разработка.

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Необитаемый боевой модуль БМ-30

Необитаемый боевой модуль БМ-30. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суть такая: в боевых машинах есть башня – такая надстройка, в которой сидит боец и управляет огнем. Тенденция последних лет – делать эти башни необитаемыми, то есть без человека внутри. И управлять ими дистанционно.

Новый модуль показало витебское КБ «Дисплей» - необитаемый боевой модуль БМ-30. Его можно ставить на БТРы и БМП. Вооружение – мощная 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42 с запасом в 300 снарядов и пулемет ПКТ калибра 7,62 миллиметра с боезапасом в 2000 патронов – его скорострельность 550 выстрелов в минуту.

- Это серьезное оружие, - считает Алесин. - Судя по углу возвышения, этот модуль может выполнять и противовоздушные функции – по борьбе с вертолетами, беспилотниками.

Такие модули уже начали ставить на белорусские «Кайманы», в перспективе планируют ставить на первый белорусский БТР (смотри 2 место нашего рейтинга)

Такие модули уже начали ставить на белорусские «Кайманы». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Аппаратура для спутников от завода «Пеленг»

Макет спутника, в масштабе 1:5 с белорусской оптикой и электроникой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На еще один достаточно неприметный стенд обратил наше внимание Александр Алесин – это стенд завода «Пеленг». На нем – макет спутника, в масштабе 1:5. «Пеленг» выпускает оптику и электронику для российских и китайских спутников двойного назначения. Почему двойного? Потому что они выполняют как гражданскую задачу, так и военную.

- Потому что все высокоточные крылатые и баллистические ракеты используют для своего наведения цифровые карты местности, полученные с помощью белорусской фотоаппаратуры, - пояснил Алесин. - Эти карты закладываются в память бортового компьютера ракеты, и она при помощи оптики следит за землей, сверяет с эталоном и находит нужную цель. Такого оборудования нет у россиян, и скорее всего пока нет у китайцев.

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Комплекс защиты от беспилотников «Гроза-Z1»

Комплекс защиты от беспилотников «Гроза-Z1»: белый пикап с белой круглой «кастрюлей» на крыше. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Один из главных военных трендов современности – борьба между беспилотниками и системами для защиты от них. Белый пикап с белой круглой «кастрюлей» на крыше – еще одна такая новинка. Винтовки для борьбы с дронами уже недостаточно – борьба продолжается. «Гроза-Z1» создает эдакий защитный купол, в котором контролирует частоты дронов. Система способна либо глушить сигнал от дронов, либо вовсе уводить их туда, куда нужно. Дальность системы – не самая большая, поэтому комплекс эффективен для борьбы с небольшими дронами.

- Для защиты на последнем рубеже, когда беспилотник, скажем так, прорвался через все более сильные системы, - пояснил Алесин.

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Ударный беспилотник «Ловчий»

Ударный беспилотник «Ловчий». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это небольшой беспилотник, он может нести до 20 килограмм авиационных средств поражения. А радиус боевого применения - 70 км.

- На беспилотнике - авиационные бомбы и управляемые реактивные снаряды. Возможно даже, что у него оптико-электронное наведение, - рассказал Алесин. – Такие снаряды могут пробивать верхнюю плоскость танков – там, где у них не такая толстая броня.

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Новый танковоз на базе шасси «Астролог» – теперь специально для белорусской армии

Новый танковоз на базе шасси «Астролог» – теперь специально для белорусской армии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) давно производит машины-монстры. В последнее время завод выпускает много танковозов для стран Ближнего востока. Пришла очередь и белорусской армии: новый танковоз адаптирован именно под наши нужды. Его грузоподъемность – 52 тонны. Как раз под наши основные танки Т-72. Тягач сделан на базе шасси МЗКТ-7930 «Астролог» - именно на таком шасси ездят наши «Полонезы».

- Появляется возможность для более высокой подвижности белорусских бронетанковых сил,- рассказал Алесин. - При достаточном количестве таких танковозов мы можем экономить ресурс и быстро перебрасывать танки в любые точки нашей страны и за ее пределы.