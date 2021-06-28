Продукты КАМАКО завоевали золотые звезды в Брюсселе

Компания КАМАКО покоряет титулованных шеф-поваров со всего мира вкусом майонезов, кетчупов, горчиц и соусов на авторитетном международном дегустационном конкурсе Superior Taste Award в Брюсселе в течение четырех лет.

В 2021 году золотых звезд от международного профессионального жюри в Брюсселе удостоились четыре продукта компании - майонез КАМАКО «Провансаль Столичный», майонезный соус DELIKAT’E «Грибной», кетчуп КАМАКО «Классический», горчица КАМАКО «Французская».

Конкурс проводится на ежегодной основе начиная с 2005 года, и его организатором выступает международный институт International Taste Institute. Жюри конкурса по традиции состоит из 200 лучших шеф-поваров и сомелье из 15 европейских ассоциаций кулинаров и сомелье. Многие шефы из числа членов жюри - обладатели звезд Мишлен и личные шеф-повара известных персон от политиков до звезд шоу-бизнеса.

Конкурс получил широкую известность во всем мире благодаря строгому соблюдению принципов объективности и беспристрастности. Оценка продуктов-участников осуществляется в соответствии с методикой слепой дегустации, когда образцы продукции представлены членам жюри для оценки в специальных конкурсных емкостях без указания страны происхождения, предприятия-производителя или бренда. Помимо оценки качества продукта по пяти основным сенсорным критериям (первое впечатление, внешний вид, вкус, аромат, текстура), высокое профессиональное жюри дает комментарии и рекомендации по дальнейшему совершенствованию продукта и сочетанию его с другими продуктами в блюдах.

- Получение престижных международных наград на регулярной основе подтверждает статус нашей компании как эксперта белорусского рынка соусов и укрепляет конкурентные преимущества продукции на экспортных рынках. Награды 2021 года были получены в острой конкурентной борьбе, поскольку по сравнению с предыдущим годом количество продуктов, поданных к участию в конкурсе, увеличилось на 45%. В числе победителей наши флагманские продукты. Среди них не только продукты с большой историей успеха и неоднократные обладатели международных наград, как, например, легендарный майонез «Провансаль Столичный» или экокетчуп КАМАКО высшей категории и премиального качества, но и новинка 2021 года - майонезный соус DELIKAT’E со вкусом «Грибной», образцы которого были отправлены на дегустационный конкурс прямо из первой производственной партии. Также в этом году мы впервые заявили на конкурс продукт из категории горчиц и, учитывая географию проведения конкурса, сознательно выбрали именно горчицу «Французскую», которую с первого раза по достоинству оценили взыскательные члены жюри, присвоив продукту сразу две золотые звезды, - прокомментировала заместитель генерального директора по маркетингу Наталья Черник.