В мае 2021 средняя зарплата по стране была 1420 рублей. И вот кто получает больше, а кто – меньше среднего

Средняя зарплата в Беларуси растет уже несколько месяцев подряд Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Национальном статистическом комитете подсчитали размер средней заработной платы по итогам мая: она составила 1419 рублей 60 копеек. Нельзя не отметить: средний заработок последние несколько месяцев последовательно растет: в марте он составлял 1384,7 рубля, в апреле - 1398,2 рубля, ну а мае стал больше еще на 21 рубль 40 копеек.

Средняя зарплата мая – эти самые почти 1420 рублей - статистиками считается без вычета 13% подоходного налога и 1% платежа в ФСЗН. Несложно подсчитать, что «на руки» средний белорус в мае получил около 1220 рублей.

СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК МИНЧАН ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Самые большие зарплаты - традиционно в Минске. Среднее начисление здесь - 2053 рубля 40 копеек. На втором месте, правда, с очень существенным отставанием, зарплаты работников Минской области. Здесь средняя - 1423,1 рубля. Дальше «региональный рейтинг» такой: средняя получка в Гомельской области - 1246,5 рубля, Гродненской - 1203,6, в Витебской - 1182,3. Самые низкие заработки мая - в Брестской и Могилевской области: 1176,6 и 1140,5 рубля соответственно.

У АЙТИШНИКА - ПОЧТИ 7 ТЫСЯЧ, У ПАРИКМАХЕРА – МЕШЬШЕ 700 РУБЛЕЙ

Ежемесячно Белстат подсчитывает средние зарплаты по видам экономической деятельности. Самые большие они - у работников IT-сектора, это уже почти аксиома. В мае средняя зарплата специалистов IT-сектора составила 6812, 3 рубля (месяцем ранее было чуть более шести тысяч). На втором месте - страховщики и финансисты: в графе «начислено» у них 3871,9 рубля (плюс почти 370 рублей в сравнении с апрелем). Работники химических производств - третья позиция: Br2804,9 рубля.

Чуть отстают зарплаты специалистов сферы воздушного транспорта - 2753,7 рубля, в том числе грузового - 2782,6 рубля. Также неплохо - 2652,5 рубля - зарабатывают занятые на производстве компьютеров и периферийного оборудования. У шахтеров средняя майская зарплата – 2382 рубля 20 копеек.

Самая маленькая средняя зарплата - почти 680 рублей (минус налоги выходит 584 рубля) - у парикмахеров. Выходит, средний айтишник в месяц зарабатывает в десять раз больше среднего работника сферы красоты - такая пропорция тоже уже становится почти традиционной.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП-5 САМЫХ НИЗКИХ ЗАРПЛАТ

Парикмахеры и работники сферы красоты – 679,6 рубля (минус налоги – 584)

Сотрудники библиотек, служители архивов, музеев, учреждений культуры – 762,1 рубля (минус налоги - 655)

Работники сферы творческой деятельности и развлечений – 764,9 рубля (минус налоги - 657)

Занятые уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг – 784 рубля (минус налоги - 674)

Работники, занятые в сфере рыболовства и рыбоводства – 807,9 рубля (минус налоги - 695).

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