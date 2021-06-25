Компания Parimatch стала лучшей в номинации «Мобильное приложение для ставок №1»

Компания Parimatch вошла в число лучших и получила золотую награду в потребительской номинации “Мобильное приложение для ставок №1”.

В 2021 в премии принимали участие более 4000 компаний. По итогам онлайн-голосования организаторы определяли TOP-5 лучших брендов в каждой номинации. Далее голосование продолжили члены Большого жюри и Оргкомитета, тщательно исследуя продукты, услуги или предложения в категории.

— Для меня особенно ценна победа в такой номинации. Мобайл для Parimatch — это ключевое направление развития, где мы создали мощную экспертизу и акцентно движемся к созданию лучшего пользовательского опыта и максимального комфорта для нашей аудитории. Такой яркий технологичный продукт — большая заслуга всей команды, с которой мы реализуем еще много крутых идей, — отметила Юлия Лешкова, заместитель директора Parimatch Belarus.

Премия “Номер один” призвана ежегодно определять и награждать самые лучшие товары, услуги, компании и предложения на белорусском рынке.

Победа компании Parimatch в номинации “Мобильное приложение для ставок №1” является знаком качества и свидетельствует о высокой оценке клиентов, экспертов отрасли и коллег из индустрии.

О Parimatch

Parimatch — это один из лидеров индустрии беттинга в СНГ, который дарит эмоции от азартных развлечений, основываясь на собственных технологических разработках. На сегодняшний день Parimatch Belarus является лауреатом многочисленных профессиональных и отраслевых премий, среди которых победа в номинациях “Высокотехнологичные услуги в букмекерской сфере” и “Букмекерские компании” (“Бренд года” 2020), “Лучшее антикризисное решение” и “Бренд года в спорте” (Marspo Awards 2021), “Сезонный маркетинг” и “Партнерство/спонсоринг” (Effie 2020). Также в 2020 году первое легальное онлайн-казино Parimatch было отмечено бронзовой наградой в категории “Запуск нового продукта или услуги” (Effie 2020).